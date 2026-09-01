«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?
Ispaniya La Ligasida yangi mavsumning eng kutilgan qarama-qarshiligi uchun sana ma’lum bo‘ldi. «Barselona» va «Real Madrid» 25 oktyabr kuni «Kamp Nou»da maydonga tushadi.
Qizig‘i, mavsum boshidayoq ikki jamoa turnir jadvali yuqori pog‘onalarini egallab turibdi. Demak, 10-turdagi «El Klasiko» nafaqat prinsipial raqobat, balki chempionlik poygasi nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
«El Klasiko» 25 oktyabrda bo‘lib o‘tadi
La Liganing 10-turidan o‘rin olgan markaziy bahs 25 oktyabr kuni «Barselona» maydonida o‘tkaziladi.
Bu uchrashuv butun dunyo futbol muxlislari e’tiborida bo‘lishi tabiiy. Chunki «Barselona» va «Real Madrid» o‘rtasidagi har bir to‘qnashuv o‘z-o‘zidan katta voqeaga aylanadi.
25 oktyabr kuni «Kamp Nou» yana «El Klasiko» shovqiniga to‘ladi.
Mavsum boshidayoq kuchlar teng
Yangi chempionatning dastlabki uch turi ikki grandning ham jiddiy maqsadlar bilan boshlaganini ko‘rsatdi.
Hozircha «Barselona» va «Real Madrid» hisobida 9 ochkodan bor:
Jamoa
Ochko
Jadvaldagi o‘rni
«Barselona»
9
1-o‘rin
«Real Madrid»
9
2-o‘rin
To‘plar nisbati yaxshiroq bo‘lgani uchun kataloniyaliklar hozircha birinchi o‘rinni egallab turibdi.
«Kamp Nou»dagi bahsning ahamiyati
«El Klasiko»ning mavsumning nisbatan erta bosqichida o‘tkazilishi unga qo‘shimcha intriga beradi.
25 oktyabrga qadar jamoalarning turnir jadvalidagi holati o‘zgarishi mumkin. Biroq agar ikki klub ham yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettirsa, «Kamp Nou»dagi bahs chempionlik poygasida muhim psixologik ustunlikni ta’minlashi ehtimol.
Muxlislar uchun esa bu uchrashuvning ahamiyati jadvaldan ham kengroq.
«Barselona» o‘z maydonida azaliy raqibini mag‘lub etishga harakat qiladi, «Real Madrid» esa safardagi g‘alaba orqali raqibi ustidan ham, chempionlik poygasida ham jiddiy signal berishi mumkin.
Asosiy intriga 25 oktyabrga borib hal bo‘ladi
Hozir ikki jamoa ham 9 ochkodan jamg‘argan. Shu sababli mavsumning dastlabki uch turiyoq «El Klasiko» oldidan kutilgan qarama-qarshilikni yanada qiziqarli qilib qo‘ydi.
Ammo 25 oktyabrgacha La Ligada yana bir nechta tur o‘tkaziladi va jadvaldagi vaziyat butunlay o‘zgarishi mumkin.
Shuning uchun hozircha bir narsa aniq: yangi mavsumning birinchi «El Klasiko»si 25 oktyabr kuni «Kamp Nou»da bo‘lib o‘tadi. Agar «Barselona» va «Real Madrid» yuqori pozitsiyalarda qolsa, bu bahs chempionlik poygasining ilk katta sinovlaridan biriga aylanishi mumkin.
…