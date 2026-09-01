«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?

·3·Sport
«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?

Ispaniya La Ligasida yangi mavsumning eng kutilgan qarama-qarshiligi uchun sana ma’lum bo‘ldi. «Barselona» va «Real Madrid» 25 oktyabr kuni «Kamp Nou»da maydonga tushadi.

Qizig‘i, mavsum boshidayoq ikki jamoa turnir jadvali yuqori pog‘onalarini egallab turibdi. Demak, 10-turdagi «El Klasiko» nafaqat prinsipial raqobat, balki chempionlik poygasi nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

«El Klasiko» 25 oktyabrda bo‘lib o‘tadi

La Liganing 10-turidan o‘rin olgan markaziy bahs 25 oktyabr kuni «Barselona» maydonida o‘tkaziladi.

Bu uchrashuv butun dunyo futbol muxlislari e’tiborida bo‘lishi tabiiy. Chunki «Barselona» va «Real Madrid» o‘rtasidagi har bir to‘qnashuv o‘z-o‘zidan katta voqeaga aylanadi.

25 oktyabr kuni «Kamp Nou» yana «El Klasiko» shovqiniga to‘ladi.

Mavsum boshidayoq kuchlar teng

Yangi chempionatning dastlabki uch turi ikki grandning ham jiddiy maqsadlar bilan boshlaganini ko‘rsatdi.

Hozircha «Barselona» va «Real Madrid» hisobida 9 ochkodan bor:

Jamoa

Ochko

Jadvaldagi o‘rni

«Barselona»

9

1-o‘rin

«Real Madrid»

9

2-o‘rin

To‘plar nisbati yaxshiroq bo‘lgani uchun kataloniyaliklar hozircha birinchi o‘rinni egallab turibdi.

«Kamp Nou»dagi bahsning ahamiyati

«El Klasiko»ning mavsumning nisbatan erta bosqichida o‘tkazilishi unga qo‘shimcha intriga beradi.

25 oktyabrga qadar jamoalarning turnir jadvalidagi holati o‘zgarishi mumkin. Biroq agar ikki klub ham yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettirsa, «Kamp Nou»dagi bahs chempionlik poygasida muhim psixologik ustunlikni ta’minlashi ehtimol.

Muxlislar uchun esa bu uchrashuvning ahamiyati jadvaldan ham kengroq.

«Barselona» o‘z maydonida azaliy raqibini mag‘lub etishga harakat qiladi, «Real Madrid» esa safardagi g‘alaba orqali raqibi ustidan ham, chempionlik poygasida ham jiddiy signal berishi mumkin.

Asosiy intriga 25 oktyabrga borib hal bo‘ladi

Hozir ikki jamoa ham 9 ochkodan jamg‘argan. Shu sababli mavsumning dastlabki uch turiyoq «El Klasiko» oldidan kutilgan qarama-qarshilikni yanada qiziqarli qilib qo‘ydi.

Ammo 25 oktyabrgacha La Ligada yana bir nechta tur o‘tkaziladi va jadvaldagi vaziyat butunlay o‘zgarishi mumkin.

Shuning uchun hozircha bir narsa aniq: yangi mavsumning birinchi «El Klasiko»si 25 oktyabr kuni «Kamp Nou»da bo‘lib o‘tadi. Agar «Barselona» va «Real Madrid» yuqori pozitsiyalarda qolsa, bu bahs chempionlik poygasining ilk katta sinovlaridan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:27Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiBugun, 22:59Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiJeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiBugun, 22:56Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Bugun, 22:53Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiRomano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiBugun, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)