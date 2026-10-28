“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?

·88·Sport
“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 10-turida Madridning «Real» klubi «Barselona» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Bosh murabbiy Joze Mourino raqibning ofsayd qopqonlarini yorib o‘tish uchun sof hujumchilarga emas, balki markaziy yarim himoyachilarning tezkor reydlariga tayangan.
  • Eduardo Kamavinga va Jud Bellinghemga yuklatilgan ushbu taktik topshiriq kataloniyaliklarning himoya chizig‘ini buzib o‘tishda hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Ispaniya La Ligasining 10-turidan o‘rin olgan navbatdagi shiddatli «El-Klasiko»da Madridning «Real» klubi ashaddiy raqibi «Barselona» ustidan 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino kataloniyaliklarning mukammal yo‘lga qo‘yilgan himoya chizig‘ini qay yo‘sinda buzib o‘tgani va g‘alaba keltirgan asosiy taktik qarori haqida ochiq gapirdi.

Taniqli insayder va jurnalist Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis raqibning ofsayd qopqonlarini chetlab o‘tishda hujumchilarga emas, balki markaziy yarim himoyachilarning tezkor reydlariga asosiy urg‘u qaratgan.

«Hujumchilar uchun bo‘sh joy yo‘q edi»: Taktik reja tafsilotlari

Joze Mourino «Barselona» himoyasining o‘ziga xos jihatlari va o‘yinda qo‘llangan maxsus strategiyani quyidagicha izohladi:

  • «Barselona»ning yuqori himoya chizig‘i: «“Barselona”ga qarshi uchrashuvlarda sof hujumchilar orqali bo‘sh hudud topish va xavfli vaziyat yaratish o‘ta murakkab. Ularning himoyasi bunga oldindan to‘liq moslashgan bo‘ladi — hujumchilar yo doimiy ofsaydda qolib ketishadi, yoki darvozabon Joan Garsiya o‘tkir uzatmalarni vaqtida chiqib bartaraf etadi»;

  • Yagona yechim — ikkinchi to‘lqin hujumi: «Bunday holatda yagona to‘g‘ri yo‘l — bo‘sh zonalarga yarim himoyachilarni olib kirish edi. Buni aynan markazdan keladigan futbolchilar orqali amalga oshirish talab etilardi»;

  • Kamavingaga berilgan aniq topshiriq: «Men Eduardo Kamavingaga shunchaki: “Bor va bo‘sh hududga hujum qil!” dedim. Ushbu chiziqni yorib o‘tish uchun Kamavinga hamda Jud Bellinghem kabi yarim himoyachilardan foydalandik va bu taktik yurish o‘z samarasini to‘liq berdi».

«El-Klasiko»dagi g‘alabaning asosiy jihatlari

  • Musobaqa va bosqich: Ispaniya La Ligasi, 10-tur;

  • Markaziy bahs natijasi: «Real Madrid» — «Barselona» 2:1;

  • Hal qiluvchi omil: Eduardo Kamavinga va Jud Bellinghemning ikkinchi to‘lqindan «Barselona» himoya chizig‘i ortiga uyushtirgan xavfli reydlari;

  • Raqib to‘sig‘ini aylanib o‘tish: Kataloniyaliklarning ofsayd tuzog‘ini sof hujumchilar emas, chuqurlikdan chiqib kelgan yarim himoyachilar bartaraf etdi;

  • Natija: Joze Mourino jamoasi prinsipial to‘qnashuvda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritib, chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi.

Joze Mourinoning mazkur taktik qarori zamonaviy futbolda har qanday mustahkam va yuqori himoya chizig‘ini markaziy yarim himoyachilarning tezkor va kutilmagan harakatlari orqali sindirish mumkinligini ko‘rsatgan navbatdagi murabbiylik mahorati bo‘ldi.

Real MadridBarselonaEl-KlasikoJoze Mourino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?Rodri “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat sababini aytdi — “Barselona”ga nima yetishmadi?Bugun 09:11“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqida“Bu biz uchun og‘ir zarba bo‘ldi”: Laporta “El-Klasiko”dagi alamli mag‘lubiyat haqidaKecha 14:21“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)“Kamp Nou”da Mbappe benefisi: «Real» «El-Klasiko»da «Barselona»ni mag‘lub etdi (video)26 oktabr 06:52«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?«Barselona» "El-Klasiko"dagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida yutgan — seriya davom etadimi?25 oktabr 17:33100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar100 foizlik natijaga qarshi Madrid bosimi: “El-Klasiko” oldidan muhim ma’lumotlar25 oktabr 17:25Rodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdiRodri “El-Klasiko” oldidan “Real Madrid”ning xavfli jihati haqida ogohlantirdi25 oktabr 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi