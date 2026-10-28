“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 10-turida Madridning «Real» klubi «Barselona» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Bosh murabbiy Joze Mourino raqibning ofsayd qopqonlarini yorib o‘tish uchun sof hujumchilarga emas, balki markaziy yarim himoyachilarning tezkor reydlariga tayangan.
- Eduardo Kamavinga va Jud Bellinghemga yuklatilgan ushbu taktik topshiriq kataloniyaliklarning himoya chizig‘ini buzib o‘tishda hal qiluvchi omil bo‘ldi.
Ispaniya La Ligasining 10-turidan o‘rin olgan navbatdagi shiddatli «El-Klasiko»da Madridning «Real» klubi ashaddiy raqibi «Barselona» ustidan 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino kataloniyaliklarning mukammal yo‘lga qo‘yilgan himoya chizig‘ini qay yo‘sinda buzib o‘tgani va g‘alaba keltirgan asosiy taktik qarori haqida ochiq gapirdi.
Taniqli insayder va jurnalist Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis raqibning ofsayd qopqonlarini chetlab o‘tishda hujumchilarga emas, balki markaziy yarim himoyachilarning tezkor reydlariga asosiy urg‘u qaratgan.
«Hujumchilar uchun bo‘sh joy yo‘q edi»: Taktik reja tafsilotlari
Joze Mourino «Barselona» himoyasining o‘ziga xos jihatlari va o‘yinda qo‘llangan maxsus strategiyani quyidagicha izohladi:
«Barselona»ning yuqori himoya chizig‘i: «“Barselona”ga qarshi uchrashuvlarda sof hujumchilar orqali bo‘sh hudud topish va xavfli vaziyat yaratish o‘ta murakkab. Ularning himoyasi bunga oldindan to‘liq moslashgan bo‘ladi — hujumchilar yo doimiy ofsaydda qolib ketishadi, yoki darvozabon Joan Garsiya o‘tkir uzatmalarni vaqtida chiqib bartaraf etadi»;
Yagona yechim — ikkinchi to‘lqin hujumi: «Bunday holatda yagona to‘g‘ri yo‘l — bo‘sh zonalarga yarim himoyachilarni olib kirish edi. Buni aynan markazdan keladigan futbolchilar orqali amalga oshirish talab etilardi»;
Kamavingaga berilgan aniq topshiriq: «Men Eduardo Kamavingaga shunchaki: “Bor va bo‘sh hududga hujum qil!” dedim. Ushbu chiziqni yorib o‘tish uchun Kamavinga hamda Jud Bellinghem kabi yarim himoyachilardan foydalandik va bu taktik yurish o‘z samarasini to‘liq berdi».
«El-Klasiko»dagi g‘alabaning asosiy jihatlari
Musobaqa va bosqich: Ispaniya La Ligasi, 10-tur;
Markaziy bahs natijasi: «Real Madrid» — «Barselona» 2:1;
Hal qiluvchi omil: Eduardo Kamavinga va Jud Bellinghemning ikkinchi to‘lqindan «Barselona» himoya chizig‘i ortiga uyushtirgan xavfli reydlari;
Raqib to‘sig‘ini aylanib o‘tish: Kataloniyaliklarning ofsayd tuzog‘ini sof hujumchilar emas, chuqurlikdan chiqib kelgan yarim himoyachilar bartaraf etdi;
Natija: Joze Mourino jamoasi prinsipial to‘qnashuvda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritib, chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi.
Joze Mourinoning mazkur taktik qarori zamonaviy futbolda har qanday mustahkam va yuqori himoya chizig‘ini markaziy yarim himoyachilarning tezkor va kutilmagan harakatlari orqali sindirish mumkinligini ko‘rsatgan navbatdagi murabbiylik mahorati bo‘ldi.
Izohlar 0
…