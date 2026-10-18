"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Barselona" prezidenti Joan Laporta Madridning "Real" klubi La Liga prezidenti Xaver Tebasning iste'fosini talab qilgani munosabati bilan "Real"ning agressiv axborot siyosatini qoralab, Tebasni qo'llab-quvvatladi.
- Laportaning fikricha, Tebasning La Ligaga rahbarlik qilishi klub uchun omad va u murakkab muammolarni hal qilish hamda "Real"ning hujumlariga munosib javob berish uchun yetarli tajribaga ega.
Ispaniya futbolida «El-Klasiko» to‘qnashuvi yaqinlashgan sari kuluarlardagi siyosiy qarama-qarshilik yanada keskin tus olmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta Madridning «Real» klubi tomonidan La Liga prezidenti Xaver Tebasning iste’fosi rasman talab qilinganiga ochiq va keskin munosabat bildirdi.
Nufuzli Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan «ko‘k-anorranglilar» rahbari Madrid klubining olib borayotgan agressiv axboriy siyosatini qattiq qoralab, Xaver Tebasning pozitsiyasini ochiqchasiga qo‘llab-quvvatladi.
«Tebasning rahbarligi — biz uchun omad»: Laportaning bayonoti
Joan Laporta La Liga atrofidagi mojaroli vaziyat haqida to‘xtalar ekan, Madrid tomonidan tinimsiz bosim o‘tkazilayotganini ta’kidladi:
Tebasning tajribasi va muvozanat: «Bir narsani aniq aytib o‘tish kerak: La Ligaga Xaver Tebas boshchilik qilayotgani — biz uchun katta omad. U bunday murakkab muammolarni hal qilish uchun yetarlicha boy tajribaga ega. Vaziyatni sog‘lom va xolis baholay olishi esa La Ligaga qarshi “Real” tomonidan uyushtirilayotgan axboriy va huquqiy hujumlarga munosib javob qaytarish imkonini beradi;
Liga a’zosiga nomunosib xatti-harakat: Klublar tashkilotning bir bo‘lagi bo‘la turib, bunday buzg‘unchi harakatlarni amalga oshirishi mutlaqo noo‘rin. Ular ligada qilinayotgan har bir qadamni tizimli ravishda tanqid qilish pozitsiyasini tanlab olishgan», — dedi Laporta.
«Ular hammasini portlatib yuborishni istashyapti»
«Barselona» prezidenti «Real»ning hakamlar va futbol federatsiyasiga nisbatan qo‘yayotgan uzluksiz talablarini keskin baholadi:
Tizimni yo‘q qilish niyati: «Ko‘rinib turibdiki, ular hamma narsani portlatib yuborishni istashyapti — La Ligani yo‘q qilishni, Hakamlar texnik qo‘mitasini yo‘q qilishni xohlashadi;
Muttasil norozilik: Futbol federatsiyasi ham ularga ma’qul emas... Ular umuman hech narsadan qoniqmaydigan, hamma joydan dushman izlaydigan holatga kelib qolishgan», — deya qo‘shimcha qildi klub rahbari.
25 oktyabr — Madrid va Kataloniya o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs
Ushbu o‘tkir bayonotlar Ispaniya chempionatining bosh bellashuvi arafasida muhitni yanada qizitmoqda:
Diqqat joriy o‘yinlarda: Laporta jamoaning asosiy e’tibori navbatdagi muhim raqib — «Betis» bilan kechadigan bahsga qaratilganini, «El-Klasiko» haqida esa vaqti kelganda gaplashilishini bildirdi;
To‘qnashuv sanasi: Ispaniya La Ligasi doirasidagi murosasiz va shiddatli «Real» — «Barselona» bahsi yakshanba, 25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadi.
Mazkur siyosiy to‘qnashuvlar «Santyago Bernabeu»da kechadigan bo‘lajak «El-Klasiko» nafaqat turnir jadvalidagi yetakchilik, balki Ispaniya futboli rahbariyati ustidan nazorat uchun ham prinsipial jang bo‘lishini isbotlamoqda.
Izohlar 0
…