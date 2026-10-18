"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi

·63·Sport
"El-Klasiko” oldidan katta mojaro: “Barselona” rahbari Peres siyosatini tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Barselona" prezidenti Joan Laporta Madridning "Real" klubi La Liga prezidenti Xaver Tebasning iste'fosini talab qilgani munosabati bilan "Real"ning agressiv axborot siyosatini qoralab, Tebasni qo'llab-quvvatladi.
  • Laportaning fikricha, Tebasning La Ligaga rahbarlik qilishi klub uchun omad va u murakkab muammolarni hal qilish hamda "Real"ning hujumlariga munosib javob berish uchun yetarli tajribaga ega.

Ispaniya futbolida «El-Klasiko» to‘qnashuvi yaqinlashgan sari kuluarlardagi siyosiy qarama-qarshilik yanada keskin tus olmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta Madridning «Real» klubi tomonidan La Liga prezidenti Xaver Tebasning iste’fosi rasman talab qilinganiga ochiq va keskin munosabat bildirdi.

Nufuzli Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan «ko‘k-anorranglilar» rahbari Madrid klubining olib borayotgan agressiv axboriy siyosatini qattiq qoralab, Xaver Tebasning pozitsiyasini ochiqchasiga qo‘llab-quvvatladi.

«Tebasning rahbarligi — biz uchun omad»: Laportaning bayonoti

Joan Laporta La Liga atrofidagi mojaroli vaziyat haqida to‘xtalar ekan, Madrid tomonidan tinimsiz bosim o‘tkazilayotganini ta’kidladi:

  • Tebasning tajribasi va muvozanat: «Bir narsani aniq aytib o‘tish kerak: La Ligaga Xaver Tebas boshchilik qilayotgani — biz uchun katta omad. U bunday murakkab muammolarni hal qilish uchun yetarlicha boy tajribaga ega. Vaziyatni sog‘lom va xolis baholay olishi esa La Ligaga qarshi “Real” tomonidan uyushtirilayotgan axboriy va huquqiy hujumlarga munosib javob qaytarish imkonini beradi;

  • Liga a’zosiga nomunosib xatti-harakat: Klublar tashkilotning bir bo‘lagi bo‘la turib, bunday buzg‘unchi harakatlarni amalga oshirishi mutlaqo noo‘rin. Ular ligada qilinayotgan har bir qadamni tizimli ravishda tanqid qilish pozitsiyasini tanlab olishgan», — dedi Laporta.

«Ular hammasini portlatib yuborishni istashyapti»

«Barselona» prezidenti «Real»ning hakamlar va futbol federatsiyasiga nisbatan qo‘yayotgan uzluksiz talablarini keskin baholadi:

  • Tizimni yo‘q qilish niyati: «Ko‘rinib turibdiki, ular hamma narsani portlatib yuborishni istashyapti — La Ligani yo‘q qilishni, Hakamlar texnik qo‘mitasini yo‘q qilishni xohlashadi;

  • Muttasil norozilik: Futbol federatsiyasi ham ularga ma’qul emas... Ular umuman hech narsadan qoniqmaydigan, hamma joydan dushman izlaydigan holatga kelib qolishgan», — deya qo‘shimcha qildi klub rahbari.

25 oktyabr — Madrid va Kataloniya o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs

Ushbu o‘tkir bayonotlar Ispaniya chempionatining bosh bellashuvi arafasida muhitni yanada qizitmoqda:

  • Diqqat joriy o‘yinlarda: Laporta jamoaning asosiy e’tibori navbatdagi muhim raqib — «Betis» bilan kechadigan bahsga qaratilganini, «El-Klasiko» haqida esa vaqti kelganda gaplashilishini bildirdi;

  • To‘qnashuv sanasi: Ispaniya La Ligasi doirasidagi murosasiz va shiddatli «Real» — «Barselona» bahsi yakshanba, 25 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadi.

Mazkur siyosiy to‘qnashuvlar «Santyago Bernabeu»da kechadigan bo‘lajak «El-Klasiko» nafaqat turnir jadvalidagi yetakchilik, balki Ispaniya futboli rahbariyati ustidan nazorat uchun ham prinsipial jang bo‘lishini isbotlamoqda.

BarselonaReal MadridLa LigaEl-Klasiko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladiBugun 00:37Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqdaXaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqdaKecha 09:00«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildi«Real» La Liga rahbari Xaver Tebasdan zudlik bilan iste’foga chiqishni talab qildiKecha 06:59«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda16 oktabr 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...