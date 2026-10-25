Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- MLS doirasida Xarrison shahrida kechgan bahsda «Nyu-York Red Bullz» jamoasi «Inter Mayami» ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi.
- Mezbonlar safida Emil Forsberg hisobni ochgan bo‘lsa, «Inter Mayami» futbolchisi Kazemiro o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
- Luis Suares raqib himoyasini yorib o‘ta olmadi, 56-daqiqada maydonga tushgan Lionel Messi ham o‘yin natijasiga ta’sir ko‘rsata olmadi.
Shimoliy Amerika futbol ligasi — MLSning navbatdagi turi doirasida Xarrison shahridagi «Red Bull Arena»da kechgan markaziy uchrashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Mahalliy «Nyu-York Red Bullz» yulduzlarga to‘la «Inter Mayami» jamoasini qabul qilib, ishonchli tarzda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Lionel Messi va Luis Suares singari yulduzlarga ega mehmonlar bu safar raqibning kuchli pressingi va himoyadagi qo‘pol xatolar sababli muhim ochkolarni boy berdi.
Forsbergning mahorati va Kazemironing kutilmagan xatosi
Mezbonlar uchrashuvni yuqori tempda boshlab, har ikkala bo‘limda ham raqib darvozasi tomon xavfli bosim o‘tkazishga erishdi:
Forsbergdan muhim zarba: Shvetsiyalik tajribali yarim himoyachi Emil Forsberg uchrashuv davomida faol harakat qilib, «Nyu-York Red Bullz»ning dastlabki goliga mualliflik qildi;
Kazemirodan avtogol: Mayamiliklarning braziliyalik tajribali futbolchisi Kazemiro kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘yib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (2:0);
Hujumdagi qiyinchiliklar: Urugvaylik hujumchi Luis Suares maydonda to‘liq harakat qilgan bo‘lsa-da, raqibning zich himoyasini yorib o‘tishda qiynaldi.
Messining maydonga tushishi ham vaziyatni o‘zgartira olmadi
Argentinalik superyulduz Lionel Messi mazkur uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshladi:
Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarish: Bosh murabbiy Messini 56-daqiqada zaxiradan o‘yinga tashladi;
Raqibning mudofaasi: Argentinalik to‘purar maydonga tushgach, o‘yin sur’ati va nazorati biroz o‘zgargan bo‘lsa-da, «Red Bullz» himoyachilari Messiga hal qiluvchi zarbalarni yo‘llash uchun ochiq hudud qoldirmadi.
Navbatdagi tur: 29 oktyabr kungi qiziqarli to‘qnashuvlar
Har ikki klub uchun MLS musobaqasida dam olishga ortiqcha vaqt yo‘q. Jamoalar navbatdagi tur bahslarini 29 oktyabr kuni o‘tkazadi:
«Nyu-York Red Bullz» safarda «Nyu-Inglend Revolyushn» klubi sinovidan o‘tadi;
«Inter Mayami» esa o‘z maydonida sharqiy konferensiyaning kuchli vakillaridan biri hisoblangan «Sinsinnati»ni qabul qiladi.
Izohlar 0
…