Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi

·5·Sport
Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MLS doirasida Xarrison shahrida kechgan bahsda «Nyu-York Red Bullz» jamoasi «Inter Mayami» ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi.
  • Mezbonlar safida Emil Forsberg hisobni ochgan bo‘lsa, «Inter Mayami» futbolchisi Kazemiro o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
  • Luis Suares raqib himoyasini yorib o‘ta olmadi, 56-daqiqada maydonga tushgan Lionel Messi ham o‘yin natijasiga ta’sir ko‘rsata olmadi.

Shimoliy Amerika futbol ligasi — MLSning navbatdagi turi doirasida Xarrison shahridagi «Red Bull Arena»da kechgan markaziy uchrashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Mahalliy «Nyu-York Red Bullz» yulduzlarga to‘la «Inter Mayami» jamoasini qabul qilib, ishonchli tarzda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Lionel Messi va Luis Suares singari yulduzlarga ega mehmonlar bu safar raqibning kuchli pressingi va himoyadagi qo‘pol xatolar sababli muhim ochkolarni boy berdi.

Forsbergning mahorati va Kazemironing kutilmagan xatosi

Mezbonlar uchrashuvni yuqori tempda boshlab, har ikkala bo‘limda ham raqib darvozasi tomon xavfli bosim o‘tkazishga erishdi:

  • Forsbergdan muhim zarba: Shvetsiyalik tajribali yarim himoyachi Emil Forsberg uchrashuv davomida faol harakat qilib, «Nyu-York Red Bullz»ning dastlabki goliga mualliflik qildi;

  • Kazemirodan avtogol: Mayamiliklarning braziliyalik tajribali futbolchisi Kazemiro kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘yib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (2:0);

  • Hujumdagi qiyinchiliklar: Urugvaylik hujumchi Luis Suares maydonda to‘liq harakat qilgan bo‘lsa-da, raqibning zich himoyasini yorib o‘tishda qiynaldi.

Messining maydonga tushishi ham vaziyatni o‘zgartira olmadi

Argentinalik superyulduz Lionel Messi mazkur uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshladi:

  • Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarish: Bosh murabbiy Messini 56-daqiqada zaxiradan o‘yinga tashladi;

  • Raqibning mudofaasi: Argentinalik to‘purar maydonga tushgach, o‘yin sur’ati va nazorati biroz o‘zgargan bo‘lsa-da, «Red Bullz» himoyachilari Messiga hal qiluvchi zarbalarni yo‘llash uchun ochiq hudud qoldirmadi.

Navbatdagi tur: 29 oktyabr kungi qiziqarli to‘qnashuvlar

Har ikki klub uchun MLS musobaqasida dam olishga ortiqcha vaqt yo‘q. Jamoalar navbatdagi tur bahslarini 29 oktyabr kuni o‘tkazadi:

  • «Nyu-York Red Bullz» safarda «Nyu-Inglend Revolyushn» klubi sinovidan o‘tadi;

  • «Inter Mayami» esa o‘z maydonida sharqiy konferensiyaning kuchli vakillaridan biri hisoblangan «Sinsinnati»ni qabul qiladi.

MLSInter MayamiNyu-York Red BullzLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!16 avgust 10:20Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)16 avgust 12:27Messi MLS tomonidan jarimaga tortildiMessi MLS tomonidan jarimaga tortildi22 avgust 11:19Lionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdiLionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdi23 oktabr 20:24Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?22 oktabr 22:59Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonotiMessi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonoti22 oktabr 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi