Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)

·1·Sport
Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)
Qisqacha

«Atlanta Yunayted» MLS doirasida «Nyu-York Red Bullz»ni 2:1 hisobida mag'lub etib, may oyidan buyon ilk g'alabasini qo'lga kiritdi. Aleksey Miranchuk uchrashuvda golli uzatma amalga oshirib, jamoasining kambekdagi muvaffaqiyatiga hissa qo'shdi. Bu rossiyalik futbolchining MLSdagi ketma-ket uchinchi assisti bo'ldi. Mazkur g'alaba «Atlanta»ning yettita o'yindan iborat mag'lubiyat va duranglar seriyasiga ham nuqta qo'ydi.

AQSHning MLS muntazam chempionati navbatdagi turida «Atlanta Yunayted» jamoasi muhim va shiddatli bahsni o‘tkazdi. Kuchli raqiblardan biri «Nyu-York Red Bullz» klubiga qarshi kechgan bellashuvda atlantaliklar 2:1 hisobida irodali g‘alabani (kambek) tantana qildi.

Ushbu muvaffaqiyatning asosiy ijodkorlaridan biri sifatida rossiyalik tajribali yarimhimoyachi Aleksey Miranchuk maydonda yorqin o‘yin namoyish etdi.

Miranchukdan navbatdagi superpas: Ketma-ket uchinchi assist

Rossiyalik futbolchi yangi jamoasi va ligasidagi o‘z maqomini mustahkamlab, sermahsullik ko‘rsatishda davom etmoqda:

  • Hal qiluvchi pas: Uchrashuv davomida Miranchuk sherigiga aniq va qulay tarzda golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoasining 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi;

  • Shaxsiy seriya: Bu Aleksey uchun MLS doirasidagi ketma-ket qayd etilgan uchinchi golli uzatma bo‘ldi;

  • Maydondagi yetakchilik: Futbolchi to‘p bilan harakatlanish, hujumlarni tashkillashtirish va raqib himoyasini yorib o‘tishda jamoaning asosiy pleymeykeri sifatida gavdalanmoqda.

May oyidan buyon kutilgan ilk g‘alaba

«Nyu-York Red Bullz» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat «Atlanta» klubi uchun ruhiy va turnir nuqtayi nazaridan katta ahamiyat kasb etdi:

  • Omadsizlikka yakun: Jamoa nihoyat may oyidan beri birinchi marta g‘alaba nashidasini surdi;

  • Seriyaning to‘xtatilishi: «Atlanta» ketma-ket yettita o‘yindan iborat bo‘lgan mag‘lubiyatlar va duranglardan iborat qora seriyasiga rasman chek qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Aleksey MiranchukAtlanta UnitedNew York Red BullsMLSTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Bugun, 11:47Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 11:4229 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi