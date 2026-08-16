Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)
«Atlanta Yunayted» MLS doirasida «Nyu-York Red Bullz»ni 2:1 hisobida mag'lub etib, may oyidan buyon ilk g'alabasini qo'lga kiritdi. Aleksey Miranchuk uchrashuvda golli uzatma amalga oshirib, jamoasining kambekdagi muvaffaqiyatiga hissa qo'shdi. Bu rossiyalik futbolchining MLSdagi ketma-ket uchinchi assisti bo'ldi. Mazkur g'alaba «Atlanta»ning yettita o'yindan iborat mag'lubiyat va duranglar seriyasiga ham nuqta qo'ydi.
AQSHning MLS muntazam chempionati navbatdagi turida «Atlanta Yunayted» jamoasi muhim va shiddatli bahsni o‘tkazdi. Kuchli raqiblardan biri «Nyu-York Red Bullz» klubiga qarshi kechgan bellashuvda atlantaliklar 2:1 hisobida irodali g‘alabani (kambek) tantana qildi.
Ushbu muvaffaqiyatning asosiy ijodkorlaridan biri sifatida rossiyalik tajribali yarimhimoyachi Aleksey Miranchuk maydonda yorqin o‘yin namoyish etdi.
Miranchukdan navbatdagi superpas: Ketma-ket uchinchi assist
Rossiyalik futbolchi yangi jamoasi va ligasidagi o‘z maqomini mustahkamlab, sermahsullik ko‘rsatishda davom etmoqda:
Hal qiluvchi pas: Uchrashuv davomida Miranchuk sherigiga aniq va qulay tarzda golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoasining 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi;
Shaxsiy seriya: Bu Aleksey uchun MLS doirasidagi ketma-ket qayd etilgan uchinchi golli uzatma bo‘ldi;
Maydondagi yetakchilik: Futbolchi to‘p bilan harakatlanish, hujumlarni tashkillashtirish va raqib himoyasini yorib o‘tishda jamoaning asosiy pleymeykeri sifatida gavdalanmoqda.
May oyidan buyon kutilgan ilk g‘alaba
«Nyu-York Red Bullz» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat «Atlanta» klubi uchun ruhiy va turnir nuqtayi nazaridan katta ahamiyat kasb etdi:
Omadsizlikka yakun: Jamoa nihoyat may oyidan beri birinchi marta g‘alaba nashidasini surdi;
Seriyaning to‘xtatilishi: «Atlanta» ketma-ket yettita o‘yindan iborat bo‘lgan mag‘lubiyatlar va duranglardan iborat qora seriyasiga rasman chek qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…