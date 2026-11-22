«Inter Mayami» Messi bilan pley-offda yirik mag‘lubiyatga uchradi
MLS pley-offida «Inter Mayami» o‘z maydonida «Kolambus»ga yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi. Lionel Messi uchrashuvni to‘liq o‘tkazgan bo‘lsa-da, gol yoki golli uzatma bilan jamoasiga yordam bera olmadi. Mehmonlar esa uchta gol urib, javob uchrashuvi oldidan muhim ustunlikka ega bo‘ldi.
MLS pley-off bosqichida «Inter Mayami» va «Kolambus» o‘rtasidagi bellashuv kutilmagan natija bilan yakunlandi. Maydon egalari o‘z muxlislari qarshisida 0:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini jiddiy murakkablashtirdi.
«Kolambus» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq samarali harakat qildi. Tapiya 9-daqiqada penaltidan foydalanib, mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda esa «Kolambus» ustunligini yanada mustahkamladi.
«Kolambus» Messi jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdi
Uchrashuvda hisob 9-daqiqada Tapiyaning penaltidan urgan goli bilan ochildi. Bu gol «Inter Mayami» uchun jiddiy bosimni yuzaga keltirdi.
Ikkinchi bo‘limda mehmonlar yana ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. 52-daqiqada Habrune hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi. Oradan olti daqiqa o‘tib, Tapiya o‘zining ikkinchi golini urib, dubl qayd etdi va jamoasining 3:0 hisobidagi g‘alabasini ta’minladi.
«Inter Mayami» — «Kolambus» 0:3
- Gollar: Tapiya (9, penalti; 58), Habrune (52).
Messi uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi, ammo natijaga ta’sir qila olmadi
«Inter Mayami»ning asosiy yulduzi Lionel Messi ushbu uchrashuvda to‘liq harakat qildi. Biroq argentinalik futbolchi gol yoki golli uzatma qayd eta olmadi.
Maydon egalari uchun uchrashuvning yana bir salbiy jihati 36-daqiqada Lujanning chetlatilishi bo‘ldi. Bu holat jamoaning o‘yindagi imkoniyatlariga ham ta’sir ko‘rsatdi.
Javob uchrashuvi 28 noyabr kuni o‘tkaziladi
«Inter Mayami» va «Kolambus» o‘rtasidagi javob uchrashuvi 28 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 06:00 da boshlanadi.
Birinchi uchrashuvdagi 0:3 hisobidan keyin «Inter Mayami» keyingi bosqichga chiqish uchun juda qiyin vazifani hal qilishi kerak. Messi va uning jamoadoshlari javob bahsida yirik farqni yo‘qotishga harakat qiladi.
Uchrashuv statistikasi va tarkiblar
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Musobaqa
MLS, pley-off
Uchrashuv
«Inter Mayami» — «Kolambus»
Hisob
0:3
Gollar
Tapiya (9, penalti; 58), Habrune (52)
Chetlatish
Lujan (36)
Javob uchrashuvi
28 noyabr
Boshlanish vaqti
06:00 (Toshkent)
«Inter Mayami»: Sent-Kleyr, Frey (Mura, 77), Kazemiro, Mikael, Lujan, de Paul, Brayt (Shou, 62), Segoviya (Kaysedo, 67), Berterame, Messi, Suares (Galarza, 46).
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…