Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!
MLS muntazam chempionatining 19-turida «Neshvill» «Inter Mayami»ni 4:1 hisobida mag'lub etdi. «Neshvill» safida Endi Naxar, Xani Muxtar (dubl) va Sem Sarridj gol urdi, «Inter Mayami»ning yagona golini esa Lionel Messining golli uzatmasidan so'ng Telasko Segoviya kiritdi. Lionel Messi 23-daqiqada penalti tepib, undan foydalana olmadi.
AQSHning MLS muntazam chempionati 19-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda turnir jadvalining yuqori pog‘onalarida borayotgan ikki yetakchi jamoa — «Neshvill» va «Inter Mayami» o‘zaro bahs olib bordi.
Neshvill shahridagi «GEODIS Park» arenasida kechgan shiddatli to‘qnashuv maydon egalarining 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.
«Neshvill»dan ketma-ket zarbalar va Messining omadsiz nuqtasi
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi va faolligi ostida o‘tdi:
Mezbonlarning gollari: «Neshvill» safida Endi Naxar, Xani Muxtar (dubl) hamda Sem Sarridj raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasining yirik g‘alabasini ta’minladi;
Messining penaltisi: O‘yinning 23-daqiqasida «Inter Mayami» sardori, afsonaviy Lionel Messi 11 metrlik jarima zarbasini (penalti) aniq amalga oshira olmadi va muhim imkoniyatni qo‘ldan chiqardi;
Mayamiliklardan yagona javob: «Inter Mayami»ning yagona goliga Lionel Messining golli uzatmasidan so‘ng Telasko Segoviya mualliflik qildi.
Turnir jadvalidagi holat va keyingi tur taqvimi
Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng peshqadamlar o‘rtasidagi farq oshdi:
Ochkolar farqi: 19-tur yakunlariga ko‘ra, «Neshvill» MLS umumiy jadvalida peshqadamlikni mustahkamladi. Ikkinchi o‘rindagi «Inter Mayami» esa raqibidan 5 ochkoga ortda qolmoqda;
Keyingi uchrashuvlar: Ikkala jamoa ham navbatdagi tur bahslarini 20 avgust kuni safarda o‘tkazadi — «Neshvill» mehmonda «Nyu-York Red Bullz» bilan kuch sinashsa, «Inter Mayami» «Filadelfiya Yunion» maydoniga safar qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…