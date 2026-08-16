Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!

·20·Sport
Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!
Qisqacha

MLS muntazam chempionatining 19-turida «Neshvill» «Inter Mayami»ni 4:1 hisobida mag'lub etdi. «Neshvill» safida Endi Naxar, Xani Muxtar (dubl) va Sem Sarridj gol urdi, «Inter Mayami»ning yagona golini esa Lionel Messining golli uzatmasidan so'ng Telasko Segoviya kiritdi. Lionel Messi 23-daqiqada penalti tepib, undan foydalana olmadi.

AQSHning MLS muntazam chempionati 19-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda turnir jadvalining yuqori pog‘onalarida borayotgan ikki yetakchi jamoa — «Neshvill» va «Inter Mayami» o‘zaro bahs olib bordi.

Neshvill shahridagi «GEODIS Park» arenasida kechgan shiddatli to‘qnashuv maydon egalarining 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.

«Neshvill»dan ketma-ket zarbalar va Messining omadsiz nuqtasi

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi va faolligi ostida o‘tdi:

  • Mezbonlarning gollari: «Neshvill» safida Endi Naxar, Xani Muxtar (dubl) hamda Sem Sarridj raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasining yirik g‘alabasini ta’minladi;

  • Messining penaltisi: O‘yinning 23-daqiqasida «Inter Mayami» sardori, afsonaviy Lionel Messi 11 metrlik jarima zarbasini (penalti) aniq amalga oshira olmadi va muhim imkoniyatni qo‘ldan chiqardi;

  • Mayamiliklardan yagona javob: «Inter Mayami»ning yagona goliga Lionel Messining golli uzatmasidan so‘ng Telasko Segoviya mualliflik qildi.

Turnir jadvalidagi holat va keyingi tur taqvimi

Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng peshqadamlar o‘rtasidagi farq oshdi:

  • Ochkolar farqi: 19-tur yakunlariga ko‘ra, «Neshvill» MLS umumiy jadvalida peshqadamlikni mustahkamladi. Ikkinchi o‘rindagi «Inter Mayami» esa raqibidan 5 ochkoga ortda qolmoqda;

  • Keyingi uchrashuvlar: Ikkala jamoa ham navbatdagi tur bahslarini 20 avgust kuni safarda o‘tkazadi — «Neshvill» mehmonda «Nyu-York Red Bullz» bilan kuch sinashsa, «Inter Mayami» «Filadelfiya Yunion» maydoniga safar qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Lionel MessiInter MiamiNashvilleNew York Red BullsPhiladelphia Union
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38Jamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatJamal Musiala maydonda hushini yo‘qotdi: Bavariya klubida xavotirli holatBugun, 10:32Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiAbu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:00Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiIslam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi