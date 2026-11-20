Messi MLSdagi eng ko‘p maosh oluvchi futbolchi: Levandovski va Grizmann qancha oladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter Mayami» hujumchisi Lionel Messi yiliga 28,33 million dollar kafolatlangan maosh bilan MLS chempionatining eng ko‘p haq oluvchi futbolchisiga aylandi.
- Argentinalik yulduzning ish haqi bir yil ichida 7,88 million dollarga oshdi.
- Reytingda ikkinchi va uchinchi o‘rinlarni mos ravishda 19,51 million dollar bilan Robert Levandovski hamda 13,94 million dollar bilan Antuan Grizmann egallab turibdi.
Lionel Messi Amerika MLS chempionatida nafaqat maydondagi o‘yini, balki maoshi bilan ham barcha raqiblaridan o‘zib ketdi. «Inter Mayami» hujumchisi yiliga kafolatlangan 28,33 million dollar ish haqi olib, liganing eng ko‘p maosh to‘lanadigan futbolchisiga aylangan. E’tiborlisi, argentinalik yulduzning maoshi bir yil ichida qariyb 8 million dollarga oshgan.
MLS futbolchilari kasaba uyushmasi 2026 yil oktyabr oyi holatiga ko‘ra, chempionat ishtirokchilarining maoshlari haqidagi ma’lumotlarni e’lon qildi. Raqamlar nafaqat Messining moliyaviy ustunligini, balki Amerika futbolida yulduz futbolchilar uchun ajratilayotgan mablag‘lar ko‘lamini ham namoyon etdi.
Messi bir yilda maoshini qariyb 8 million dollarga oshirdi
E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, 39 yoshli Lionel Messining yillik kafolatlangan maoshi 28,33 million dollarni tashkil etmoqda. Bu ko‘rsatkichga bonuslar va boshqa daromad manbalari kiritilmagan.
Taqqoslash uchun, 2025 yilda argentinalik futbolchining kafolatlangan yillik maoshi 20,45 million dollar edi. Demak, bir yil davomida uning ish haqi 7,88 million dollarga oshgan.
Messining maoshi MLSdagi boshqa yulduzlarnikidan ancha yuqori. Qolaversa, yillik kafolatlangan maoshi 10 million dollardan oshadigan futbolchilar soni ham besh nafarga yetgan.
MLSda eng ko‘p maosh oladigan 5 futbolchi
Kasaba uyushmasi e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, chempionatning eng yuqori maosh oluvchi beshligi quyidagicha:
Lionel Messi («Inter Mayami») — 28,33 million dollar.
Robert Levandovski («Chikago Fayr») — 19,51 million dollar.
Antuan Grizmann («Orlando Siti») — 13,94 million dollar.
Son Hyon Min («Los-Anjeles») — 11,25 million dollar.
Breel Embolo («Atlanta Yunayted») — 10,81 million dollar.
Ro‘yxatdagi ikkinchi o‘rin sohibi Robert Levandovski Messidan qariyb 8,82 million dollar kam maosh oladi. Demak, argentinalik yulduz bilan undan keyingi futbolchi o‘rtasida ham sezilarli moliyaviy farq mavjud.
MLSda futbolchilar maoshi uchun eng ko‘p mablag‘ sarflaydigan klublar
Maoshlar reytingida «Inter Mayami» klubi ham birinchi o‘rinni egallab turibdi. Jamoa futbolchilarining kafolatlangan maoshlari uchun ajratilayotgan mablag‘ 59,37 million dollarga teng.
Ligada maoshlar uchun eng ko‘p mablag‘ sarflaydigan besh klub:
«Inter Mayami» — 59,37 million dollar.
«Chikago Fayr» — 41,29 million dollar.
«Atlanta Yunayted» — 38,35 million dollar.
«Los-Anjeles Gelaksi» — 34,91 million dollar.
«Los-Anjeles» — 32,91 million dollar.
«Inter Mayami» eng yaqin ta’qibchisi — «Chikago Fayr»dan futbolchilar maoshi uchun 18,08 million dollar ko‘proq mablag‘ sarflamoqda.
Messining MLSdagi ta’siri raqamlarda ham ko‘rinmoqda
Lionel Messining Amerika chempionatidagi mavqei uning maoshi orqali ham yaqqol namoyon bo‘lmoqda. U nafaqat shaxsiy ish haqi bo‘yicha birinchi o‘rinda, balki uning jamoasi ham futbolchilar maoshi uchun eng ko‘p mablag‘ ajratadigan klub hisoblanadi.
E’lon qilingan raqamlar Messining MLSdagi moliyaviy ustunligini yana bir bor ko‘rsatdi. Argentinalik yulduzning maoshi bir yilda sezilarli darajada oshgani esa uning Amerika futbolidagi maqomi hamon alohida ekanini tasdiqlovchi ko‘rsatkichlardan biri bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…