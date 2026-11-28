«Inter Mayami» «Kolambus»ga imkoniyatni boy berib, MLS pley-offini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter Mayami» jamoasi «Kolambus»ga qarshi kechgan javob uchrashuvida 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, MLS pley-off bosqichini tark etdi.
- O‘yinning 90+2-daqiqasida Rodriges tomonidan kiritilgan yagona gol mezbonlarga g‘alaba keltirdi.
- Ikki o‘yin natijasiga ko‘ra 0:4 hisobida imkoniyatni boy bergan Lionel Messi sardorligidagi jamoa musobaqadagi ishtirokini ilk raunddayoq to‘xtatdi.
MLS pley-off bosqichidan o‘rin olgan «Kolambus» hamda «Inter Mayami» jamoalari o‘rtasidagi javob uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Ushbu bahsda mezbonlar 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqich yo‘llanmasini rasmiylashtirishdi.
O‘yin tafsilotlari va qarama-qarshilik yakuni
Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarigacha murosasiz kurash ostida kechgan bahs taqdirini hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda kiritilgan yagona gol hal qildi — 90+2-daqiqada Rodriges «Kolambus»ga g‘alaba keltirdi. Mehmonlar sardori Lionel Messi uchrashuvda to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan bo‘lsa-da, gol yoki golli uzatma bilan ajralib tura olmadi.
Eslatib o‘tamiz, ushbu jamoalar o‘rtasidagi ilk bellashuvda ham «Kolambus» 3:0 hisobida yirik g‘alabaga erishgan edi. Shu tariqa, ikki o‘yin natijasiga ko‘ra mag‘lub bo‘lgan «Inter Mayami» MLS pley-off bosqichining ilk raundidayoq o‘z yurishini to‘xtatdi.
Uchrashuv qaydnomasi va statistikasi
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va bosqich
MLS, pley-off bosqichi
Uchrashuv hisobi
«Kolambus» — «Inter Mayami» 1:0 (ikki o‘yin natijasi — 4:0)
Gol muallifi
Rodriges (90+2)
«Inter Mayami» tarkibi
Sent-Kleyr, Frey (Shou, 88), Kazemiro, Mikael, Kaysedo (Mura, 66), de Paul, Galarza, Segoviya, Rikelme (Suares, 74), Berterame, Messi
Ogohlantirishlar
Kaysedo (18, «Inter Mayami»), Rodriges (45, «Kolambus»), Tapiya (65, «Kolambus»), Galarza (79, «Inter Mayami»), Zavadski (83, «Kolambus»)
Sizningcha, Lionel Messi, Luis Suares va Rodrigo de Paul kabi yulduzlarga ega «Inter Mayami»ning MLS pley-offida «Kolambus»ga ikki o‘yinda ham yutqazib, musobaqani erta tark etishiga nima sabab bo‘ldi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli hamda Lionel Messi faoliyatiga oid eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…