Messi "Vantix Magazine" talqiniga ko‘ra 2026 yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi
Argentina terma jamoasi va «Inter Mayami» hujumchisi Lionel Messi Kanadaning "Vantix Magazine" jurnali tomonidan 2026 yilning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi. Bu haqda nashrning rasmiy sahifasida ma’lum qilindi.
Qayd etilishicha, Messi «Honours 2026» taqdirlash marosimida «Yil futbolchisi» mukofotiga loyiq ko‘rilgan. Argentinalik futbolchi ushbu e’tirof uchun Kilian Mbappe, Garri Keyn, Maykl Olise va Lamin Yamal kabi futbolchilar bilan raqobatlashgan.
Messi 2026 yilgi MLS mavsumida «Inter Mayami» safida 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, 26 ta gol urdi va 13 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U 26 ta gol bilan MLS'ning eng yaxshi to‘purari bo‘ldi.
Shuningdek, Messi Argentina terma jamoasi safida 2026 yilda 11 ta gol urib, 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U milliy jamoa bilan Jahon chempionati finaliga qadar yetib bordi. Biroq hal qiluvchi bahsda Argentina Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Messi mundialda 8 ta uchrashuvda qatnashib, 8 ta gol va 4 ta golli uzatma qayd etdi.
Ma’lumot uchun, Messi 2026 yil 31 avgust kuni Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashini e’lon qilgan edi. U milliy jamoa safida 2022 yilgi Jahon chempionligi, 2021 va 2024 yillardagi Amerika Kubogi g‘olibligi hamda 2008 yilgi Olimpiada oltin medalini qo‘lga kiritgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…