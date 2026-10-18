Messidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter Mayami»
- MLS doirasidagi «Atlanta Yunayted»ga qarshi o‘yinda 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Lionel Messi dubl qayd etib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi, Luis Suares esa ikki golli uzatmani amalga oshirdi.
- «Atlanta Yunayted» safida Fafa Piko yagona gol muallifi bo‘ldi, Aleksey Miranchuk esa to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi.
AQSH oliy futbol ligasi — MLS doirasida navbatdagi qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Atlanta shahridagi muhtasham «Mersedes-Bens Stedium» arenasida mahalliy «Atlanta Yunayted» jamoasi yulduzlarga boy «Inter Mayami» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli kurashlar ostida kechgan bellashuv mehmonlarning 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi.
Mayamiliklar safida afsonaviy juftlik — Lionel Messi hamda Luis Suares yana bir bor bahs taqdirini hal qiluvchi asosiy kuchga aylandi.
Messining navbatdagi dubli va Suaresning zargarona paslari
Uchrashuv davomida mehmonlarning hujum chizig‘i yuqori samaradorlik namoyish etdi:
Lionel Messi benefisi: Argentinalik yulduz bahs davomida ikki bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, dubl qayd etdi va jamoasining safardagi g‘alabasini mustahkamladi;
Berteramedan qo‘shimcha zarba: «Inter Mayami» safida yana bir golga hujumchi Xerman Berterame mualliflik qildi;
Suaresning ikki assisti: Urugvaylik tajribali to‘purar Luis Suares maydonda nafaqat hujumlarni yakunlash, balki sheriklariga qulay imkoniyat yaratib berishda ham ajralib turib, o‘z hisobiga ikkita samarali golli uzatma yozdirib qo‘ydi.
«Atlanta»ning javobi va Miranchukning to‘liq o‘yini
Mezbonlar o‘z muxlislari qarshisida bir necha bor xavfli vaziyatlar yaratishga intilishdi:
Yagona javob to‘pi: «Atlanta Yunayted»ning yagona goli Fafa Piko hisobiga yozildi;
Aleksey Miranchuk maydonda: Rossiya milliy terma jamoasi a’zosi Aleksey Miranchuk mezbonlarning asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi, biroq uning sa’y-harakatlari jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.
Navbatdagi tur: 25 oktyabrdagi bahslar
MLSning navbatdagi tur bellashuvlari har ikki jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etadi:
«Atlanta Yunayted»: 25 oktyabr kuni safarda «Chikago Fayr» klubiga qarshi bahs olib boradi;
«Inter Mayami»: Xuddi shu kuni mayamiliklar o‘z uyida «Nyu-York Red Bullz» jamoasini qabul qilib, ochkolar jamg‘arishni davom ettirishga harakat qiladi.
Izohlar 0
…