Messidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi

·1·Sport
Messidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter Mayami»
  • MLS doirasidagi «Atlanta Yunayted»ga qarshi o‘yinda 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Lionel Messi dubl qayd etib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi, Luis Suares esa ikki golli uzatmani amalga oshirdi.
  • «Atlanta Yunayted» safida Fafa Piko yagona gol muallifi bo‘ldi, Aleksey Miranchuk esa to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi.

AQSH oliy futbol ligasi — MLS doirasida navbatdagi qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Atlanta shahridagi muhtasham «Mersedes-Bens Stedium» arenasida mahalliy «Atlanta Yunayted» jamoasi yulduzlarga boy «Inter Mayami» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli kurashlar ostida kechgan bellashuv mehmonlarning 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi.

Mayamiliklar safida afsonaviy juftlik — Lionel Messi hamda Luis Suares yana bir bor bahs taqdirini hal qiluvchi asosiy kuchga aylandi.

Messining navbatdagi dubli va Suaresning zargarona paslari

Uchrashuv davomida mehmonlarning hujum chizig‘i yuqori samaradorlik namoyish etdi:

  • Lionel Messi benefisi: Argentinalik yulduz bahs davomida ikki bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, dubl qayd etdi va jamoasining safardagi g‘alabasini mustahkamladi;

  • Berteramedan qo‘shimcha zarba: «Inter Mayami» safida yana bir golga hujumchi Xerman Berterame mualliflik qildi;

  • Suaresning ikki assisti: Urugvaylik tajribali to‘purar Luis Suares maydonda nafaqat hujumlarni yakunlash, balki sheriklariga qulay imkoniyat yaratib berishda ham ajralib turib, o‘z hisobiga ikkita samarali golli uzatma yozdirib qo‘ydi.

«Atlanta»ning javobi va Miranchukning to‘liq o‘yini

Mezbonlar o‘z muxlislari qarshisida bir necha bor xavfli vaziyatlar yaratishga intilishdi:

  • Yagona javob to‘pi: «Atlanta Yunayted»ning yagona goli Fafa Piko hisobiga yozildi;

  • Aleksey Miranchuk maydonda: Rossiya milliy terma jamoasi a’zosi Aleksey Miranchuk mezbonlarning asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi, biroq uning sa’y-harakatlari jamoani mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.

Navbatdagi tur: 25 oktyabrdagi bahslar

MLSning navbatdagi tur bellashuvlari har ikki jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etadi:

  • «Atlanta Yunayted»: 25 oktyabr kuni safarda «Chikago Fayr» klubiga qarshi bahs olib boradi;

  • «Inter Mayami»: Xuddi shu kuni mayamiliklar o‘z uyida «Nyu-York Red Bullz» jamoasini qabul qilib, ochkolar jamg‘arishni davom ettirishga harakat qiladi.

Atlanta YunaytedInter MayamiLionel MessiMessi dubli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiBugun 06:44Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi11 oktabr 06:42Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi8 oktabr 10:03Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi7 oktabr 12:49Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)16 avgust 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...