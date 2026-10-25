“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida «Deportivo»ni qabul qilib, kurashlarga boy kechgan bahsda 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Diyego Simeone shogirdlari ikkinchi bo‘lim boshida kiritilgan yagona to‘p evaziga 3 ochkoni naqd qilib, chempionlik poygasidagi yurishini davom ettirmoqda.
Alvaresdan g‘alaba goli va keskin kurashlar
Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi ostida o‘tdi:
Hal qiluvchi zarba: Birinchi bo‘limda darvozalar daxlsiz qolgan bo‘lsa-da, tanaffusdan qaytgan madridliklar tezkorlik ko‘rsatishdi. 48-daqiqada argentinalik hujumchi Xulian Alvares raqib himoyasini yorib o‘tib, uchrashuvdagi yagona va g‘alaba to‘pini kiritdi;
Mudofaa va intizom: Goldan so‘ng «Deportivo» muvozanatni tiklashga harakat qildi, biroq Yan Oblak boshchiligidagi himoya chizig‘i ishonchli harakat qilib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi;
Ogohlantirishlar va hissiyotlar: Bahs so‘ngida asablar taranglashdi. Hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkalar shiddatli kurash ruhini yaqqol namoyon etdi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu muvaffaqiyat «matraschilar»ning mavsumdagi barqarorligini yana bir bor isbotladi:
«Atletiko»ning o‘rni: Qo‘lga kiritilgan g‘alabadan so‘ng Madrid klubi o‘z ochkolari sonini 25 taga yetkazib, La Liga jadvalida 2-pog‘onada bormoqda;
«Deportivo»ning holati: 11 ochkoda to‘xtagan mehmonlar esa 10-o‘rinni band etib turibdi.
O‘yin qaydnomasi:
La Liga. 10-tur
«Atletiko» — «Deportivo» 1:0
Gol: Alvares 48.
«Atletiko»: Oblak, Pubil, Gansko, Lorente, Grimaldo, Yulmann (Mendosa, 80), Barrios (Simeone, 46), Lukman (Le Norman, 46), Baena, Li Kan In (Syorlot, 67), Alvares.
«Deportivo»: Rikelme, Xose Ximenes, Kvalyata, Altimira, Loureyro, Amatuchchi, Ernandes, Vilyares (Lusimi, 58), Soriano, Melya (Traore, 58), Nsongo (Sanches, 80).
Ogohlantirishlar: Pubil 26, Syorlot 85, Baena 86, Simeone 87 — Ernandes 75, Kvalyata 79.
Izohlar 0
…