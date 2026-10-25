“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi

·3·Sport
“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi o‘z maydonida «Deportivo»ni qabul qilib, kurashlarga boy kechgan bahsda 1:0 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Diyego Simeone shogirdlari ikkinchi bo‘lim boshida kiritilgan yagona to‘p evaziga 3 ochkoni naqd qilib, chempionlik poygasidagi yurishini davom ettirmoqda.

Alvaresdan g‘alaba goli va keskin kurashlar

Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi ostida o‘tdi:

  • Hal qiluvchi zarba: Birinchi bo‘limda darvozalar daxlsiz qolgan bo‘lsa-da, tanaffusdan qaytgan madridliklar tezkorlik ko‘rsatishdi. 48-daqiqada argentinalik hujumchi Xulian Alvares raqib himoyasini yorib o‘tib, uchrashuvdagi yagona va g‘alaba to‘pini kiritdi;

  • Mudofaa va intizom: Goldan so‘ng «Deportivo» muvozanatni tiklashga harakat qildi, biroq Yan Oblak boshchiligidagi himoya chizig‘i ishonchli harakat qilib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi;

  • Ogohlantirishlar va hissiyotlar: Bahs so‘ngida asablar taranglashdi. Hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkalar shiddatli kurash ruhini yaqqol namoyon etdi.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu muvaffaqiyat «matraschilar»ning mavsumdagi barqarorligini yana bir bor isbotladi:

  • «Atletiko»ning o‘rni: Qo‘lga kiritilgan g‘alabadan so‘ng Madrid klubi o‘z ochkolari sonini 25 taga yetkazib, La Liga jadvalida 2-pog‘onada bormoqda;

  • «Deportivo»ning holati: 11 ochkoda to‘xtagan mehmonlar esa 10-o‘rinni band etib turibdi.

O‘yin qaydnomasi:

La Liga. 10-tur

«Atletiko» — «Deportivo» 1:0

  • Gol: Alvares 48.

  • «Atletiko»: Oblak, Pubil, Gansko, Lorente, Grimaldo, Yulmann (Mendosa, 80), Barrios (Simeone, 46), Lukman (Le Norman, 46), Baena, Li Kan In (Syorlot, 67), Alvares.

  • «Deportivo»: Rikelme, Xose Ximenes, Kvalyata, Altimira, Loureyro, Amatuchchi, Ernandes, Vilyares (Lusimi, 58), Soriano, Melya (Traore, 58), Nsongo (Sanches, 80).

  • Ogohlantirishlar: Pubil 26, Syorlot 85, Baena 86, Simeone 87 — Ernandes 75, Kvalyata 79.

Atletiko MadridLa LigaXulian AlvaresDeportivo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi21 avgust 15:38Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqda21 avgust 08:57Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirda17 avgust 18:33Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdi10 avgust 19:5190-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi90-daqiqadagi drama: «Atletiko» Barselonada «Espanol»ni mag‘lub etdi17 oktabr 19:18Julian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl borJulian Alvarez uchun Barselona eshigi yopildi: oldinda ikkita yoʻl bor2 avgust 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi