Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirda
Madridning Atletiko klubi hujumchi Julian Alvarez atrofidagi vaziyat shunchaki transfer mish-mishlaridan ham jiddiyroq muvohajaga aylanib borayotganini tushuna boshladi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub rahbariyatini Barselona jamoasining qiziqishidan koʻra koʻproq futbolchining oʻyin formasiga putur yetishi va muxlislar bilan munosabatlari buzilib ketishi koʻproq tashvishga solmoqda. Ushbu mojaro butun mavsum davomida jamoaga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Cadena SER radiostansiyasining Carrusel Deportivo koʻrsatuvida yoritilishicha, muammo aslida Julian Alfarezning Jahon chempionati vaqtida Madridni tark etib, Barselona safida toʻp surish niyatida ekanini ochiq eʼlon qilganidan keyin boshlangan. Futbolchi mashgʻulotlarga qaytganiga qaramay, hozirgi kunga qadar oʻsha orzusiga erishish uchun kurashni davom ettirmoqda. Bu esa jamoa ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatish ehtimolini oshirmoqda.
Klubning qatʼiy pozitsiyasi va rahbariyat tashvishiHozirgi kunda Atletiko Madrid rahbariyatining asosiy bosh ogʻrigʻi Barselona emas, balki Julianning mavsum davomida qanday oʻynashi va yuzaga kelgan vaziyat uning psixologiyasiga qanchalik taʼsir qilishidir. Klub mutasaddilari futbolchiga ushbu qiyin vaziyatni yengib oʻtishda qanday koʻmaklashish mumkinligi haqida bosh qotirmoqda. Asosiy savol — bu mojaro hujumchining maydondagi darajasiga putur yetkazadimi yoki yoʻqmi?
Bir necha haftadan buyon Madrid klubi oʻz pozitsiyasida qatʼiy turib, futbolchining transferi boʻyicha muzokara olib borishdan qatʼiy bosh tortib kelmoqda. Xususan, Migel Anxel Xil Marin bu masalaga yakun yasalganini tasdiqlab, Julian hatto 200 million yevro evaziga ham sotilmasligini maʼlum qilgan edi. Klub rahbariyatining bayonotlari vaziyat qanchalik jiddiy ekanini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Diego Simeone va maydondagi oqibatlarAtletiko Madrid rahbariyati argentinalik hujumchini oʻz loyihasining ajralmas qismi sifatida koʻrmoqda va uni klubda saqlab qolishdan boshqa har qanday ssenariyni rad etmoqda. Bosh murabbiy Diego Simeone ham klubning ushbu pozitsiyasini ommaviy ravishda qoʻllab-quvvatlab, sport boshqarmasi bu borada toʻliq birdam ekanini taʼkidladi.
Mutaxassislarning fikricha, murabbiy rahbariyat idoralarida hal qilingan masalaga aralasha olmasa-da, agar futbolchi jamoada qolsa, yuzaga keladigan barcha sport va intizorlik oqibatlari bilan shaxsan oʻzi shugʻullanishiga toʻgʻri keladi. La Liga doirasidagi navbatdagi oʻyinlar va mavsumning qolgan qismi Julian Alvarez uchun ham, Atletiko uchun ham haqiqiy sinovga aylanishi kutilmoqda.
…