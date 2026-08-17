Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirda

·0·Sport
Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirda

Madridning Atletiko klubi hujumchi Julian Alvarez atrofidagi vaziyat shunchaki transfer mish-mishlaridan ham jiddiyroq muvohajaga aylanib borayotganini tushuna boshladi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub rahbariyatini Barselona jamoasining qiziqishidan koʻra koʻproq futbolchining oʻyin formasiga putur yetishi va muxlislar bilan munosabatlari buzilib ketishi koʻproq tashvishga solmoqda. Ushbu mojaro butun mavsum davomida jamoaga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Cadena SER radiostansiyasining Carrusel Deportivo koʻrsatuvida yoritilishicha, muammo aslida Julian Alfarezning Jahon chempionati vaqtida Madridni tark etib, Barselona safida toʻp surish niyatida ekanini ochiq eʼlon qilganidan keyin boshlangan. Futbolchi mashgʻulotlarga qaytganiga qaramay, hozirgi kunga qadar oʻsha orzusiga erishish uchun kurashni davom ettirmoqda. Bu esa jamoa ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatish ehtimolini oshirmoqda.

Klubning qatʼiy pozitsiyasi va rahbariyat tashvishi

Hozirgi kunda Atletiko Madrid rahbariyatining asosiy bosh ogʻrigʻi Barselona emas, balki Julianning mavsum davomida qanday oʻynashi va yuzaga kelgan vaziyat uning psixologiyasiga qanchalik taʼsir qilishidir. Klub mutasaddilari futbolchiga ushbu qiyin vaziyatni yengib oʻtishda qanday koʻmaklashish mumkinligi haqida bosh qotirmoqda. Asosiy savol — bu mojaro hujumchining maydondagi darajasiga putur yetkazadimi yoki yoʻqmi?

Bir necha haftadan buyon Madrid klubi oʻz pozitsiyasida qatʼiy turib, futbolchining transferi boʻyicha muzokara olib borishdan qatʼiy bosh tortib kelmoqda. Xususan, Migel Anxel Xil Marin bu masalaga yakun yasalganini tasdiqlab, Julian hatto 200 million yevro evaziga ham sotilmasligini maʼlum qilgan edi. Klub rahbariyatining bayonotlari vaziyat qanchalik jiddiy ekanini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Diego Simeone va maydondagi oqibatlar

Atletiko Madrid rahbariyati argentinalik hujumchini oʻz loyihasining ajralmas qismi sifatida koʻrmoqda va uni klubda saqlab qolishdan boshqa har qanday ssenariyni rad etmoqda. Bosh murabbiy Diego Simeone ham klubning ushbu pozitsiyasini ommaviy ravishda qoʻllab-quvvatlab, sport boshqarmasi bu borada toʻliq birdam ekanini taʼkidladi.

Mutaxassislarning fikricha, murabbiy rahbariyat idoralarida hal qilingan masalaga aralasha olmasa-da, agar futbolchi jamoada qolsa, yuzaga keladigan barcha sport va intizorlik oqibatlari bilan shaxsan oʻzi shugʻullanishiga toʻgʻri keladi. La Liga doirasidagi navbatdagi oʻyinlar va mavsumning qolgan qismi Julian Alvarez uchun ham, Atletiko uchun ham haqiqiy sinovga aylanishi kutilmoqda.

Atletiko MadridJulian AlvarezLa LigaBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiInter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiBugun, 17:58Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiYamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiBugun, 17:30Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaReal Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi