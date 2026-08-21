Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqda

·15·Sport
Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqda
Qisqacha

Julian Alvares Arsenalga o'tishni rad etib, faoliyatini faqat Barselonada davom ettirishni istamoqda. Atletiko Madrid hujumchini sotish bo'yicha Arsenal bilan muzokaralarda sezilarli muvaffaqiyatga erishgan, kelishuv doirasida Viktor Gyokeresni jalb qilish varianti ham ko'rib chiqilgan.

Yozgi transfer mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biri Madridning Atletiko klubi atrofida kechmoqda. Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyaliklar hujumchini sotish boʻyicha Angliya Premer-ligasining Arsenal klubi bilan muzokaralarda sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. Biroq, transferning amalga oshishiga bosh qahramonning oʻzi keskin qarshilik koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Metropolitano stadionida vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda, Diego Simeone jamoasi Julian Alvaresni London klubiga qoʻyib yuborishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Ushbu kelishuv doirasida Viktor Gyokeresni jamoaga jalb qilish varianti ham koʻrib chiqilgan. Shunga qaramay, Argentina terma jamoasi aʼzosi faoliyatini faqatgina Barselonada davom etishni istashini qatʼiy taʼkidlab, Shimoliy Londonga koʻchib oʻtishni rad etdi.

Barselona omili va klublararo ziddiyat

Kataloniya klubi yoz boshida futbolchi uchun 100 million yevro miqdoridagi taklif bilan chiqqan, biroq Rojiblancos rahbariyati bu taklifni darhol rad etgan edi. Atletiko bosh direktori Migel Anxel Xil Marin futbolchining narxi borasida murosasiz pozitsiyada turibdi:

  • Biz uni sotishni istamaymiz
  • 100 millionlik taklif qabul qilinmadi, 150 yoki 200 millionlik taklif ham qabul qilinmaydi
  • Klub Julian uchun eng toʻgʻri maskan ekanligiga shubha yoʻq
  • U Atletiko Madridning asosiy markaziy hujumchisi boʻlib qoladi
Rahbariyat futbolchining shartnomasidagi 500 million yevrolik tovon pulini asos qilib olib, oʻzining asosiy raqibiga asosiy yulduzini sotish niyatida emasligini ochiq aytdi. Bu esa transfer bozoridagi muzokaralarni yanada chigallashtirib yubordi.

Muxlislar noroziligi va Diego Simeone munosabati

Yuzaga kelgan taranglik jamoaning ichki muhitiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymadi. La Liga yangi mavsumining ochilish turida Malaga ustidan qozonilgan gʻalaba vaqtida Julian Alvaresning qaydnomaga kiritilmagani tribunalar eʼtiroziga sabab boʻldi. Mahalliy muxlislar oʻyin davomida argentinalik hujumchiga nisbatan norozilik bildirishdi.

Bosh murabbiy Diego Simeone uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida mazkur vaziyatga izoh berar ekan, transfer oynasi yopilgunga qadar har qanday ehtimol mavjudligini yashirmadi. Shunga qaramay, futbolchining orzusi va klub manfaatlarining kesishishi transfer bozorining eng qizgʻin intrigalaridan biri boʻlib qolmoqda.

Julian AlvarezAtletico MadridArsenalBarcelonaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildiBugun, 09:42«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)