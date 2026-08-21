Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqda
Julian Alvares Arsenalga o'tishni rad etib, faoliyatini faqat Barselonada davom ettirishni istamoqda. Atletiko Madrid hujumchini sotish bo'yicha Arsenal bilan muzokaralarda sezilarli muvaffaqiyatga erishgan, kelishuv doirasida Viktor Gyokeresni jalb qilish varianti ham ko'rib chiqilgan.
Yozgi transfer mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biri Madridning Atletiko klubi atrofida kechmoqda. Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyaliklar hujumchini sotish boʻyicha Angliya Premer-ligasining Arsenal klubi bilan muzokaralarda sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. Biroq, transferning amalga oshishiga bosh qahramonning oʻzi keskin qarshilik koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Metropolitano stadionida vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda, Diego Simeone jamoasi Julian Alvaresni London klubiga qoʻyib yuborishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Ushbu kelishuv doirasida Viktor Gyokeresni jamoaga jalb qilish varianti ham koʻrib chiqilgan. Shunga qaramay, Argentina terma jamoasi aʼzosi faoliyatini faqatgina Barselonada davom etishni istashini qatʼiy taʼkidlab, Shimoliy Londonga koʻchib oʻtishni rad etdi.
Barselona omili va klublararo ziddiyatKataloniya klubi yoz boshida futbolchi uchun 100 million yevro miqdoridagi taklif bilan chiqqan, biroq Rojiblancos rahbariyati bu taklifni darhol rad etgan edi. Atletiko bosh direktori Migel Anxel Xil Marin futbolchining narxi borasida murosasiz pozitsiyada turibdi:
- Biz uni sotishni istamaymiz
- 100 millionlik taklif qabul qilinmadi, 150 yoki 200 millionlik taklif ham qabul qilinmaydi
- Klub Julian uchun eng toʻgʻri maskan ekanligiga shubha yoʻq
- U Atletiko Madridning asosiy markaziy hujumchisi boʻlib qoladi
Muxlislar noroziligi va Diego Simeone munosabatiYuzaga kelgan taranglik jamoaning ichki muhitiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymadi. La Liga yangi mavsumining ochilish turida Malaga ustidan qozonilgan gʻalaba vaqtida Julian Alvaresning qaydnomaga kiritilmagani tribunalar eʼtiroziga sabab boʻldi. Mahalliy muxlislar oʻyin davomida argentinalik hujumchiga nisbatan norozilik bildirishdi.
Bosh murabbiy Diego Simeone uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida mazkur vaziyatga izoh berar ekan, transfer oynasi yopilgunga qadar har qanday ehtimol mavjudligini yashirmadi. Shunga qaramay, futbolchining orzusi va klub manfaatlarining kesishishi transfer bozorining eng qizgʻin intrigalaridan biri boʻlib qolmoqda.
…