5 ta gol urilgan dramatik bahs: «Atletiko» mehmonda «Elche»ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 14-turida Madridning «Atletiko» klubi safarda «Elche» ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- Mehmonlar safida Alexandro Grimaldo, Li Kan In va Xulian Alvares gol mualliflari bo‘lishdi, maydon egalaridan esa Martim Netu hamda Buba Sangare o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 34 ochkoga ega bo‘lgan Diyego Simeone shogirdlari «Real»ni ortda qoldirib, turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Ispaniya La Ligasining 14-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi safarda «Elche» mehmoni bo‘ldi. Gollarga boy kechgan murosasiz bellashuvda Diyego Simeone shogirdlari 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Ilk daqiqalardagi tezkor gollar va so‘nggi daqiqalargacha davom etgan intriga
Uchrashuv mehmonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. 5-daqiqada Alexandro Grimaldo penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, Li Kan In «Elche» darvozasini ishg‘ol qildi va madridliklarning ustunligini ikkita to‘pga yetkazdi — 0:2.
26-daqiqada maydon egalari Martim Netuning goli evaziga hisobni qisqartirgan bo‘lsa-da, 41-daqiqada Xulian Alvares «Atletiko»ning uchinchi golini kiritib, jamoasini yana ishonchli hisobda oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘lim boshida — 48-daqiqada Buba Sangare farqni yana bitta golga qisqartirdi (2:3), ammo o‘yin yakuniga qadar hisob boshqa o‘zgarmadi.
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng «Atletiko» o‘z ochkolari sonini 34 taga yetkazib, turnir jadvalida 2-pog‘onaga ko‘tarildi («Real»ni 1 ochkoga ortda qoldirgan holda). «Elche» esa 11 ochko bilan 19-o‘rinda qoldi.
Uchrashuv qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Ispaniya La Ligasi, 14-tur
Uchrashuv va natija
«Elche» — «Atletiko» 2:3
Gollar
Martim Netu (26'), Buba Sangare (48') — Grimaldo (5' pen.), Li Kan In (7'), Alvares (41')
Turnir jadvalidagi holat
«Atletiko» — 34 ochko (2-o‘rin); «Elche» — 11 ochko (19-o‘rin)
«Elche» tarkibi
Dituro, Revivo (Ponse, 85), Sangare, Redondo, Chust, Martim (Diangana, 62), Vilyar, Morsilo, Sepeda (Xuari, 76), Nino, Valera
«Atletiko» tarkibi
Oblak, Lorente, Pubil, Gansko, Grimaldo, Barrios (Kardozo, 70), Yulmann (Koke, 56), Simeone (Le Norman, 85), Li Kan In (Mendosa, 70), Baena (Devid, 56), Alvares
Sizningcha, «Real»ni ortda qoldirib 2-o‘ringa ko‘tarilib olgan Diyego Simeone shogirdlari ushbu mavsumda La Liga chempionligi uchun oxirigacha kurasha oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya La Ligasi hamda «Atletiko»ning chempionlik poygasini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…