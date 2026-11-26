«Deportivo» hujumchisi Per-Emerik Obameyang mashg‘ulotga ketayotib YTHga uchradi
Ispaniyaning «Deportivo» klubi hujumchisi Per-Emerik Obameyang jamoa mashg‘ulotiga yo‘l olgan vaqtda yo‘l-transport hodisasiga uchradi. Bu haqda Mundo Deportivo nashri xabar bermoqda.
Hodisa tafsilotlari: jabrlanganlar yo‘q
Vaqti va joyi: 37 yoshli gabonlik futbolchi ishtirokidagi avariya payshanba kuni ertalab Ispaniyadagi AP-9 avtomagistralida sodir bo‘lgan.
Holati: Yo‘l-transport hodisasi oqibatida hech kim tan jarohati olmagan. Obameyang klub bazasiga yetib borib, hech qanday muammosiz jamoadoshlari bilan birgalikda umumiy guruh mashg‘ulotida qatnashgan.
Obameyangning «Deportivo»dagi statistikasi
Eslatib o‘tamiz, tajribali hujumchi o‘tgan yozda «Deportivo» safiga qo‘shilib, ikki yillik shartnoma imzolagan edi. U qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylandi:
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Shartnoma muddati
2 yillik (o‘tgan yozda imzolangan)
O‘tkazilgan o‘yinlar
10 ta (barcha musobaqalarda)
Urilgan gollar
5 ta
Golli uzatmalar
2 ta
Sizningcha, 37 yoshli Per-Emerik Obameyang «Deportivo» safida mavsum so‘ngiga qadar nechta gol urishga muvaffaq bo‘ladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…