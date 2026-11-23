Simeone «Atletiko»ning safardagi g‘alabalari sirini ochdi: «Endi yaxshiroq o‘ynayapmiz»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Atletiko» klubi Ispaniya chempionatining 13-turida «Xetafe» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Bosh murabbiy Diyego Simeone jamoasining safardagi muvaffaqiyatli natijalarini futbolchilarning o‘yin sifatini oshirgani va urilayotgan gollar ularga xotirjamlik berayotgani bilan izohladi.
- Argentinalik mutaxassis 2:0 hisobidagi ustunlikka qaramay, o‘yin davomida xavfli vaziyatlar yaratishda davom etish muhimligini ta’kidladi.
Madridning «Atletiko» klubi Ispaniya chempionatining 13-turida «Xetafe»ni safarda 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Bosh murabbiy Diyego Simeone jamoasining ishonchli g‘alabasi, safardagi natijalari va tanaffusdan keyingi o‘yinlarga moslashish jarayoni haqida fikr bildirdi.
«Atletiko» Ispaniya chempionatining navbatdagi turida muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi. «Xetafe» maydonida qayd etilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba madridliklarning safardagi muvaffaqiyatli natijalarini davom ettirdi.
Uchrashuvdan keyin Diyego Simeone jamoasining o‘yinini baholar ekan, raqibning kuchli jihatlari oldindan o‘rganilganini, ammo g‘alaba masalasi uzoq vaqt ochiq qolganini ta’kidladi.
Simeone: «Ustunligimiz ishonchli ko‘rinmayotgandi»
Argentinalik mutaxassis uchun eng muhimi jamoaning barqaror o‘yin ko‘rsatishi edi. Uning aytishicha, «Atletiko» «Xetafe» qanday jihatlari bilan xavf tug‘dirishini yaxshi bilgan va bahs davomida vaziyatlar yaratishda davom etgan.
«Barqaror o‘yin namoyish etish muhim edi. Raqib qaysi jihatlari bilan xavf tug‘dirishini yaxshi bilardik.
Uzoq vaqt davomida g‘olib masalasini hal qila olmadik, ammo jamoa xavfli vaziyatlar yaratishda davom etdi.
Ikkinchi bo‘limdagi 2:0 hisobi ham xavfli edi, ustunligimiz ishonchli ko‘rinmayotgandi. Biroq yakunda muhim uchrashuvni g‘alaba bilan yakunladik», — dedi Simeone.
Murabbiyning bu fikrlaridan ko‘rinib turibdiki, 2:0 hisobidagi ustunlikka qaramay, u jamoasining o‘yinini to‘liq nazorat ostida deb hisoblamagan. «Atletiko» uchun uchinchi gol nafaqat hisobni yiriklashtirish, balki g‘alabani mustahkamlash nuqtayi nazaridan ham muhim bo‘lgan.
«Atletiko» safarda nima uchun yaxshiroq o‘ynayapti?
Simeonedan joriy mavsumda La Liga doirasida safarda qo‘lga kiritilgan oltita g‘alaba haqida ham so‘raldi.
Murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa mehmondagi bahslarda o‘z o‘yinini yaxshilab bormoqda. Urilayotgan gollar futbolchilarga xotirjamroq harakat qilish va uchrashuvni o‘z nazoratida ushlab turish imkonini bermoqda.
«Safar uchrashuvlarida yaxshiroq o‘ynay boshladik. Urilayotgan gollar bizga o‘yinni xotirjam davom ettirish imkonini bermoqda. «Barselona»ga qarshi bahsda ham 50 daqiqa davomida juda yaxshi o‘yin ko‘rsatgandik.
Bugun ham oson bo‘lmadi. Tanaffusdan keyin musobaqalarga qaytish Yevropaning barcha yetakchi klublari uchun qiyin kechganini hisobga olish kerak.
O‘z maydonimizda bizni ko‘proq muxlislar qo‘llab-quvvatlashadi, ammo safarda ham ko‘zlagan maqsadimizga erisha oldik», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Simeone uchun eng muhim jihat — natijalar barqarorligi
«Atletiko»ning «Xetafe»ga qarshi g‘alabasi jamoaning safarda ham natija ko‘rsata olayotganini yana bir bor namoyon qildi. Simeone esa bu muvaffaqiyatni faqat bitta uchrashuv bilan emas, jamoaning umumiy o‘sishi bilan bog‘lamoqda.
Murabbiyning fikricha, gol urish va ustunlikni hisobda aks ettirish futbolchilarning ruhiy holatiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Endi madridliklar uchun asosiy vazifa — bu barqarorlikni mavsumning keyingi bahslarida ham saqlab qolish.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…