“Barselona” bosh murabbiyi Madriddagi 2:1 hisobidagi g‘alabaning yashirin taktikasini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya La Ligasining 12-turida «Barselona» klubi «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi.
- Bosh murabbiy Hans-Diter Flik ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar va Frenki de Yongning himoya qanotidagi 15 daqiqalik taktik rejasi g‘alabada muhim rol o‘ynaganini ta’kidladi.
- Jamoa 33 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o‘rinni egallab, terma jamoalar tanaffusiga chiqdi.
Ispaniya La Ligasining 12-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda Kataloniyaning «Barselona» klubi Madridda «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
Birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklarga qaramay, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olgan «ko‘k-anorranglilar» muhim 3 ochkoni naqd qilib, turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini mustahkamladi. Uchrashuv yakunlangach, jamoa bosh murabbiyi Hans-Diter Flik matbuot anjumanida ishtirok etib, murakkab kechgan bahs, Frenki de Yongning taktik roli va asosiy vazifalar haqida fikr bildirdi.
«Birinchi bo‘lim mukammal bo‘lmadi, ammo futbol 90 daqiqa o‘ynaladi»
Germaniyalik mutaxassis jamoasining o‘yin boshidagi sustligini tan olib, tanaffusdan keyingi o‘zgarishlarni yuqori baholadi:
Ikki xil taym: «Birinchi bo‘limda bizga kerakli shiddat va tezlik yetishmadi. Tanaffusgacha bo‘lgan o‘yinimiz aslo mukammal chiqmadi. Ammo ikkinchi bo‘limda jamoa ancha faol va yaxshiroq harakat qildi. Natijada muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdik. Unutmaslik kerak, futbol 90 daqiqa davom etadi»;
Xarakter va mahorat: «Bizda bu kabi og‘ir va keskin bahslarda g‘alabani ilib ketish uchun yetarli mahorat va ruhiy kuch bor. Men o‘z futbolchilarimga to‘liq ishonaman. Mavsum hali uzoq va mashaqqatli kechadi, bizning bosh maqsadimiz esa — barcha sovrinlarni yutish».
De Yongning kutilmagan roli va tarkib rotatsiyasi
Matbuot anjumanida Flik uchrashuv davomida niderlandiyalik yarimhimoyachi Frenki de Yongning himoya qanotiga o‘tkazilgani sababiga to‘xtalib o‘tdi:
15 daqiqalik maxsus reja: «De Yong himoyaning o‘ng qanotida ham bemalol o‘ynay oladi, buni u bilan avvaldan maslahatlashgandik. Rejamizga ko‘ra, u 15 daqiqa davomida ushbu pozitsiyada harakat qilishi, Bernal maydondan olinganidan so‘ng yana o‘zining odatiy yarimhimoya chizig‘iga qaytishi belgilangan edi va bu reja to‘liq ish berdi»;
Jarohatlar xavfi: Murabbiy taqvimning zichligini hisobga olib: «Hozirgi bosqichda biz futbolchilarning jismoniy yuklamasini qat’iy nazorat qilishimiz va kutilmagan jarohatlarning oldini olishimiz shart», — deya ta’kidladi.
La Liga 12-turidan keyin turnir jadvali: Peshqadamlik mustahkamlandi
Ushbu muhim g‘alaba evaziga Kataloniya klubi terma jamoalar tanaffusi oldidan asosiy raqobatchilari bilan oradagi farqni saqlab qoldi:
O‘rin
Klub
Ochko
Holat / Mavqe
1
«Barselona»
33
FIFA kunlariga mutlaq peshqadam sifatida yo‘l oldi
2
«Real Madrid»
30
Peshqadamni 3 ochkolik masofada ta’qib etmoqda
3
«Atletiko Madrid»
28
O‘z maydonidagi mag‘lubiyatdan keyin 3-o‘rinda qoldi
Hansi Flik boshchiligidagi jamoa 33 ochko jamg‘arib, terma jamoalar yig‘iniga ko‘tarinki kayfiyatda yo‘l oldi. «Real» 30 ochko bilan ikkinchi, 28 ochkosi bor «Atletiko» esa mag‘lubiyat tufayli peshqadamdan 5 ochkoga ortda qolmoqda.
Izohlar 0
…