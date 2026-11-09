“Barselona” bosh murabbiyi Madriddagi 2:1 hisobidagi g‘alabaning yashirin taktikasini ochdi

·13·Sport
“Barselona” bosh murabbiyi Madriddagi 2:1 hisobidagi g‘alabaning yashirin taktikasini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya La Ligasining 12-turida «Barselona» klubi «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishib, turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi.
  • Bosh murabbiy Hans-Diter Flik ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar va Frenki de Yongning himoya qanotidagi 15 daqiqalik taktik rejasi g‘alabada muhim rol o‘ynaganini ta’kidladi.
  • Jamoa 33 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o‘rinni egallab, terma jamoalar tanaffusiga chiqdi.

Ispaniya La Ligasining 12-turidan o‘rin olgan markaziy bahsda Kataloniyaning «Barselona» klubi Madridda «Atletiko» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.

Birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklarga qaramay, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga olgan «ko‘k-anorranglilar» muhim 3 ochkoni naqd qilib, turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini mustahkamladi. Uchrashuv yakunlangach, jamoa bosh murabbiyi Hans-Diter Flik matbuot anjumanida ishtirok etib, murakkab kechgan bahs, Frenki de Yongning taktik roli va asosiy vazifalar haqida fikr bildirdi.

«Birinchi bo‘lim mukammal bo‘lmadi, ammo futbol 90 daqiqa o‘ynaladi»

Germaniyalik mutaxassis jamoasining o‘yin boshidagi sustligini tan olib, tanaffusdan keyingi o‘zgarishlarni yuqori baholadi:

  • Ikki xil taym: «Birinchi bo‘limda bizga kerakli shiddat va tezlik yetishmadi. Tanaffusgacha bo‘lgan o‘yinimiz aslo mukammal chiqmadi. Ammo ikkinchi bo‘limda jamoa ancha faol va yaxshiroq harakat qildi. Natijada muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdik. Unutmaslik kerak, futbol 90 daqiqa davom etadi»;

  • Xarakter va mahorat: «Bizda bu kabi og‘ir va keskin bahslarda g‘alabani ilib ketish uchun yetarli mahorat va ruhiy kuch bor. Men o‘z futbolchilarimga to‘liq ishonaman. Mavsum hali uzoq va mashaqqatli kechadi, bizning bosh maqsadimiz esa — barcha sovrinlarni yutish».

De Yongning kutilmagan roli va tarkib rotatsiyasi

Matbuot anjumanida Flik uchrashuv davomida niderlandiyalik yarimhimoyachi Frenki de Yongning himoya qanotiga o‘tkazilgani sababiga to‘xtalib o‘tdi:

  • 15 daqiqalik maxsus reja: «De Yong himoyaning o‘ng qanotida ham bemalol o‘ynay oladi, buni u bilan avvaldan maslahatlashgandik. Rejamizga ko‘ra, u 15 daqiqa davomida ushbu pozitsiyada harakat qilishi, Bernal maydondan olinganidan so‘ng yana o‘zining odatiy yarimhimoya chizig‘iga qaytishi belgilangan edi va bu reja to‘liq ish berdi»;

  • Jarohatlar xavfi: Murabbiy taqvimning zichligini hisobga olib: «Hozirgi bosqichda biz futbolchilarning jismoniy yuklamasini qat’iy nazorat qilishimiz va kutilmagan jarohatlarning oldini olishimiz shart», — deya ta’kidladi.

La Liga 12-turidan keyin turnir jadvali: Peshqadamlik mustahkamlandi

Ushbu muhim g‘alaba evaziga Kataloniya klubi terma jamoalar tanaffusi oldidan asosiy raqobatchilari bilan oradagi farqni saqlab qoldi:

O‘rin

Klub

Ochko

Holat / Mavqe

1

«Barselona»

33

FIFA kunlariga mutlaq peshqadam sifatida yo‘l oldi

2

«Real Madrid»

30

Peshqadamni 3 ochkolik masofada ta’qib etmoqda

3

«Atletiko Madrid»

28

O‘z maydonidagi mag‘lubiyatdan keyin 3-o‘rinda qoldi

Hansi Flik boshchiligidagi jamoa 33 ochko jamg‘arib, terma jamoalar yig‘iniga ko‘tarinki kayfiyatda yo‘l oldi. «Real» 30 ochko bilan ikkinchi, 28 ochkosi bor «Atletiko» esa mag‘lubiyat tufayli peshqadamdan 5 ochkoga ortda qolmoqda.

BarselonaLa LigaHans-Diter FlikAtletiko Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladiHans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladi3 noyabr 20:32“Shogirdlarim bilan faxrlanaman”: Simeone “Barselona”ga mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?“Shogirdlarim bilan faxrlanaman”: Simeone “Barselona”ga mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun 13:32Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Madridda katta futbol: «Atletiko» va “Barselona” qanday tarkib bilan maydonga tushadi?Bugun 00:29La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi13 sentabr 21:55«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondi«Atletiko» va «Barselona» uchrashuvida mehmonlar g‘alaba qozondiBugun 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?