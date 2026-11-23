«Xetafe» — «Atletiko» 0:3: Diyego Simeone jamoasi safarda yirik g‘alabaga erishdi
Ispaniya chempionatining 13-turida «Atletiko» mehmonda «Xetafe» bilan bellashdi. Uchrashuv to‘liq «matraschilar» ustunligida o‘tib, Diyego Simeone shogirdlarining 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.
Bahs taqdiri birinchi bo‘limning o‘zidayoq deyarli hal bo‘ldi: 10-daqiqada Baena hisobni ochgan bo‘lsa, 30-daqiqada Kardozo mehmonlarning ustunligini ikki barobarga oshirdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda (90+2') esa Grimaldo jamoasining uchinchi goliga mualliflik qildi.
Turnir jadvalidagi holat
Mazkur g‘alabadan so‘ng Diyego Simeone jamoasi ochkolari sonini 31 taga yetkazib, La Liga turnir jadvalidagi yetakchilar — «Barselona» va «Real»ni yaqindan ta’qib qilmoqda. «Xetafe» esa 12 ochko bilan 16-o‘rinda bormoqda.
Ko‘rsatkichlar
«Xetafe»
«Atletiko»
Yakuniy hisob
0
3
Gollar
—
Baena (10'), Kardozo (30'), Grimaldo (90+2')
Jadvaldagi o‘rni / Ochko
16-o‘rin (12 ochko)
31 ochko (yetakchilarni ta’qib qilmoqda)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 13-tur«Xetafe» — «Atletiko» 0:3Gollar: Baena (10), Kardozo (30), Grimaldo (90+2).
«Xetafe»: Soriya, Romero, Moxika, Dene, Jan (Satriano, 46), Andres Garsiya (Davinchi, 85), Mangalya, Terrats (Feminiya, 46), Serrano (Mayoral, 67), Unal, Monson.
«Atletiko»: Oblak, Lorente, Le Norman, Hansko, Grimaldo, Koke, Barrios, Kardozo (Li Kan In, 46), Simeone, Baena (Mendosa, 67), Alvares (Syorlot, 75).
Sizningcha, «Atletiko»ning safardagi bunday ishonchli o‘yini jamoaga mavsum davomida «Real» va «Barselona» bilan chempionlik uchun tengma-teng kurashish imkonini beradimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…