Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi
Madridning Atletiko klubi hujumchisi Julian Alvaresning yozgi transfer oynasida Barselonaga oʻtishni xohlayotgani jamoa ishqibozlarining keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, norozi muxlislar klub qarorgohi oldida norozilik namoyishlarini uyushtirib, argentinalik futbolchining ketishini talab qiluvchi bannerlarni ilib qoʻyishgan. Bu holat yulduz hujumchining klub muxlislari bilan munosabatlari butunlay yomonlashganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Muxlislarning gʻazabi La Liga ochilish uchrashuvida Malagaga qarshi bahsda yaqqol sezildi. Estadio Metropolitano stadionida oʻtgan oʻyin davomida 26 yoshli futbolchiga qarshi haqoratli shiorlar yangradi. Shundan soʻng norozilik toʻlqini mashgʻulotlar bazasiga koʻchib oʻtdi va u yerda «Julian Out» yozuvi tushirilgan bannerlar hamda uning 19-raqami ustidan chizib qoʻyilgan belgilar paydo boʻldi.
Maʼlum boʻlishicha, hujumchining muxlislar bilan munosabati uning yozda Barselonaga oʻtish istagini ochiq bayon qilganidan soʻng keskin yomonlashgan. Manchester Siti safidan 2024-yilning yozida kelib qoʻshilgan futbolchi shu vaqtga qadar Los Rojiblancos tarkibida 106 ta uchrashuv oʻtkazib, 49 ta gol va 17 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Shunga qaramay, u oʻz kelajagini faqatgina Hansi Flick jamoasida koʻrmoqda.
Diego Simeone va transfer muammolariAtletiko rahbariyatining kataloniyaliklar bilan muzokara oʻtkazishdan qatʼiy bosh tortgani tufayli Barselona boshqa hujum variantlarini izlay boshladi. Garchi klub ilgari futbolchini Arsenal safiga sotishga tayyor boʻlgan boʻlsa-da, 2030-yilning iyunigacha amal qiluvchi shartnomaga ega boʻlgan Alvares faqat kataloniyaliklarni afzal koʻrmoqda. Futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida rasman transfer soʻrovini ham taqdim etgan edi.
Bosh murabbiy Diego Simeone kiyinish xonasidagi taranglikni yumshatishga urinib, Alvares hamon uning rejalarida markaziy oʻrin tutishini taʼkidlamoqda. Malagaga qarshi oʻyin oldidan gapirgan mutaxassis futbolchining maydonga tushmagani faqatgina jismoniy holati bilan bogʻliqligini, u hanuz jamoaning eng yaxshi oʻyinchisi ekanini va yakshanba kuni Villarreal bilan bahsda qatnashishini kutayotganini bildirgandi.
Oldinda turgan sinovlarSimeone uchun yakshanba kuni oʻz maydonida Villarrealga qarshi oʻtadigan bahsda Alvaresni jamoaga qayta moslashtirish ogʻishmas vazifa boʻlib turibdi. Ayniqsa, boshqa bir hujumchi Aleksandr Serlotning jarohat olib safdan chiqqani murabbiylar shtabining imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, jamoa yangi himoyachi Kristian 'Cuti' Romero bilan tarkibni mustahkamlash ustida ishlamoqda.
Agar Julian Alvares maydonga tushadigan boʻlsa, transfer oynasi yopilishi arafasida muxlislarning keskin bosimi ostida oʻzining professional xarakterini koʻrsatishiga toʻgʻri keladi. Qattiqqoʻl tribunalarning munosabati futbolchining kelgusi taqdirini hal qiluvchi muhim omillardan biriga aylanishi aniq.
…