Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi

·14·Sport
Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi

Madridning Atletiko klubi hujumchisi Julian Alvaresning yozgi transfer oynasida Barselonaga oʻtishni xohlayotgani jamoa ishqibozlarining keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, norozi muxlislar klub qarorgohi oldida norozilik namoyishlarini uyushtirib, argentinalik futbolchining ketishini talab qiluvchi bannerlarni ilib qoʻyishgan. Bu holat yulduz hujumchining klub muxlislari bilan munosabatlari butunlay yomonlashganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Muxlislarning gʻazabi La Liga ochilish uchrashuvida Malagaga qarshi bahsda yaqqol sezildi. Estadio Metropolitano stadionida oʻtgan oʻyin davomida 26 yoshli futbolchiga qarshi haqoratli shiorlar yangradi. Shundan soʻng norozilik toʻlqini mashgʻulotlar bazasiga koʻchib oʻtdi va u yerda «Julian Out» yozuvi tushirilgan bannerlar hamda uning 19-raqami ustidan chizib qoʻyilgan belgilar paydo boʻldi.

Maʼlum boʻlishicha, hujumchining muxlislar bilan munosabati uning yozda Barselonaga oʻtish istagini ochiq bayon qilganidan soʻng keskin yomonlashgan. Manchester Siti safidan 2024-yilning yozida kelib qoʻshilgan futbolchi shu vaqtga qadar Los Rojiblancos tarkibida 106 ta uchrashuv oʻtkazib, 49 ta gol va 17 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Shunga qaramay, u oʻz kelajagini faqatgina Hansi Flick jamoasida koʻrmoqda.

Diego Simeone va transfer muammolari

Atletiko rahbariyatining kataloniyaliklar bilan muzokara oʻtkazishdan qatʼiy bosh tortgani tufayli Barselona boshqa hujum variantlarini izlay boshladi. Garchi klub ilgari futbolchini Arsenal safiga sotishga tayyor boʻlgan boʻlsa-da, 2030-yilning iyunigacha amal qiluvchi shartnomaga ega boʻlgan Alvares faqat kataloniyaliklarni afzal koʻrmoqda. Futbolchi mavsumoldi yigʻinlarida rasman transfer soʻrovini ham taqdim etgan edi.

Bosh murabbiy Diego Simeone kiyinish xonasidagi taranglikni yumshatishga urinib, Alvares hamon uning rejalarida markaziy oʻrin tutishini taʼkidlamoqda. Malagaga qarshi oʻyin oldidan gapirgan mutaxassis futbolchining maydonga tushmagani faqatgina jismoniy holati bilan bogʻliqligini, u hanuz jamoaning eng yaxshi oʻyinchisi ekanini va yakshanba kuni Villarreal bilan bahsda qatnashishini kutayotganini bildirgandi.

Oldinda turgan sinovlar

Simeone uchun yakshanba kuni oʻz maydonida Villarrealga qarshi oʻtadigan bahsda Alvaresni jamoaga qayta moslashtirish ogʻishmas vazifa boʻlib turibdi. Ayniqsa, boshqa bir hujumchi Aleksandr Serlotning jarohat olib safdan chiqqani murabbiylar shtabining imkoniyatlarini cheklaydi. Shuningdek, jamoa yangi himoyachi Kristian 'Cuti' Romero bilan tarkibni mustahkamlash ustida ishlamoqda.

Agar Julian Alvares maydonga tushadigan boʻlsa, transfer oynasi yopilishi arafasida muxlislarning keskin bosimi ostida oʻzining professional xarakterini koʻrsatishiga toʻgʻri keladi. Qattiqqoʻl tribunalarning munosabati futbolchining kelgusi taqdirini hal qiluvchi muhim omillardan biriga aylanishi aniq.

Julian AlvarezAtletiko MadridLa LigaBarselonaDiego Simeone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiKristal Pelas Manchester Sitining taklifini rad etdiBugun, 15:57Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 15:33Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 14:58Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)