Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi

·73·Sport
Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rimning «Latsio» klubi Italiya A Seriyasining 8-turida «Parma» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
  • Jennaro Gattuzo shogirdlari hisobiga 22 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
  • Uchrashuvda Teylor hisobni ochgan bo‘lsa, «Parma» himoyachisi Diyego Karlos o‘z darvozasini ishg‘ol qilib, rimliklarning ustunligini oshirdi.

Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Rimning «Latsio» klubi o‘z maydonida «Parma»ni qabul qilib, shiddatli kechgan bahsda 2:1 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Jennaro Gattuzo boshchiligidagi rimliklar ikkinchi bo‘limda kiritilgan gollar evaziga qimmatli 3 ochkoni naqd qilib, chempionat jadvalida yakka peshqadamlikni o‘z qo‘liga oldi.

Hal qiluvchi daqiqalar va avtogol

Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi ostida o‘tdi:

  • Teylordan aniq zarba: Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, tanaffusdan so‘ng rimliklar bosimni kuchaytirdi. 51-daqiqada Teylor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (1:0);

  • Diyego Karlosning xatosi: Oradan yetti daqiqa o‘tib, 58-daqiqada «Parma» himoyachisi Diyego Karlos to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va hisob 2:0 ko‘rinishiga keldi;

  • So‘nggi soniyalardagi javob: Uchrashuv yakuniga yaqin qolganda, aniqrog‘i 90+5-daqiqada mehmonlar a’zosi Lontani bir to‘p kiritib, oradagi farqni qisqartirdi, biroq bu o‘yin natijasiga ta’sir qila olmadi (2:1).

Turnir jadvalidagi holat

Mazkur muvaffaqiyat Rim klubining chempionlik poygasidagi pozitsiyasini keskin mustahkamladi:

  • «Latsio» karvonboshi: Jennaro Gattuzo shogirdlari o‘z ochkolari sonini 22 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Parma»ning ahvoli: Bor-yo‘g‘i 4 ochko jamg‘argan mehmonlar esa turnir jadvalining quyi qismida — 19-pog‘onada qolib ketmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

A Seriya. 8-tur

«Latsio» — «Parma» 2:1

  • Gollar: Teylor 51, Diyego Karlos 58 (avtogol) — Lontani 90+5.

  • «Latsio»: Mandas, Floriani, Provstgard (Leyte, 46), Shutalo, Tavaresh, Frattezi, Belaxyane, Teylor (Bashiru, 71), Isaksen (Lazzari, 77), Dzakkani (Pedrasa, 77), Noslin.

  • «Parma»: Korvi, Drobnich, del Prato, Troylo, Diyego Karlos, Valeri, Keyta, Serro (Bernabe, 46), Ordones (Lontani, 64), Ture, Romero (Fabbian, 79).

LatsioParmaItaliya A SeriyasiJennaro Gattuzo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Latsio — Parma: tarkiblar va jonli matnLatsio — Parma: tarkiblar va jonli matnKecha 22:51Parma — Torino: tarkiblar va jonli matnParma — Torino: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 22:49A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldiA Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi19 oktabr 06:51Yuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matnYuventus — Latsio: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:51A Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandiA Seriyaning 7-turi kutilmagan natijalar bilan yakunlandi20 oktabr 07:00«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi«Inter» «Parma»ni tor-mor etib, A Seriya peshqadamiga aylandi11 oktabr 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi