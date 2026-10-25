Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rimning «Latsio» klubi Italiya A Seriyasining 8-turida «Parma» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
- Jennaro Gattuzo shogirdlari hisobiga 22 ochko jamg‘arib, musobaqa jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
- Uchrashuvda Teylor hisobni ochgan bo‘lsa, «Parma» himoyachisi Diyego Karlos o‘z darvozasini ishg‘ol qilib, rimliklarning ustunligini oshirdi.
Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Rimning «Latsio» klubi o‘z maydonida «Parma»ni qabul qilib, shiddatli kechgan bahsda 2:1 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Jennaro Gattuzo boshchiligidagi rimliklar ikkinchi bo‘limda kiritilgan gollar evaziga qimmatli 3 ochkoni naqd qilib, chempionat jadvalida yakka peshqadamlikni o‘z qo‘liga oldi.
Hal qiluvchi daqiqalar va avtogol
Uchrashuv mezbonlarning to‘liq tashabbusi ostida o‘tdi:
Teylordan aniq zarba: Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, tanaffusdan so‘ng rimliklar bosimni kuchaytirdi. 51-daqiqada Teylor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (1:0);
Diyego Karlosning xatosi: Oradan yetti daqiqa o‘tib, 58-daqiqada «Parma» himoyachisi Diyego Karlos to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va hisob 2:0 ko‘rinishiga keldi;
So‘nggi soniyalardagi javob: Uchrashuv yakuniga yaqin qolganda, aniqrog‘i 90+5-daqiqada mehmonlar a’zosi Lontani bir to‘p kiritib, oradagi farqni qisqartirdi, biroq bu o‘yin natijasiga ta’sir qila olmadi (2:1).
Turnir jadvalidagi holat
Mazkur muvaffaqiyat Rim klubining chempionlik poygasidagi pozitsiyasini keskin mustahkamladi:
«Latsio» karvonboshi: Jennaro Gattuzo shogirdlari o‘z ochkolari sonini 22 taga yetkazib, A Seriya turnir jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarildi;
«Parma»ning ahvoli: Bor-yo‘g‘i 4 ochko jamg‘argan mehmonlar esa turnir jadvalining quyi qismida — 19-pog‘onada qolib ketmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
A Seriya. 8-tur
«Latsio» — «Parma» 2:1
Gollar: Teylor 51, Diyego Karlos 58 (avtogol) — Lontani 90+5.
«Latsio»: Mandas, Floriani, Provstgard (Leyte, 46), Shutalo, Tavaresh, Frattezi, Belaxyane, Teylor (Bashiru, 71), Isaksen (Lazzari, 77), Dzakkani (Pedrasa, 77), Noslin.
«Parma»: Korvi, Drobnich, del Prato, Troylo, Diyego Karlos, Valeri, Keyta, Serro (Bernabe, 46), Ordones (Lontani, 64), Ture, Romero (Fabbian, 79).
Izohlar 0
…