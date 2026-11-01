Italiyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 10-turida «Kalyari»ni 2:1 hisobida mag‘lub etgan «Latsio»
- 28 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
- Rimliklar safida Gustav Isaksen 36-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, 83-daqiqada Andrea Pinamonti penaltidan g‘alaba golini kiritdi.
- Shu tariqa, Djennaro Gattuzo shogirdlari 25 ochkoga ega «Inter»ni ortda qoldirib, qatorasiga oltinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Italiya A Seriyasining 10-turi doirasida Rimdagi «Stadio Olimpiko» maydonida murosasiz va haqiqiy iroda ko‘rsatilgan bellashuv bo‘lib o‘tdi. Mezbon «Latsio» klubi kuchli qarshilik ko‘rsatgan «Kalyari»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, qatorasiga oltinchi g‘alabasini tantana qildi.
Ushbu muvaffaqiyat Djennaro Gattuzo shogirdlariga 28 ochko jamg‘argan holda «Inter»ni (25 ochko) ortda qoldirib, Italiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga kiritish imkonini berdi.
Rimdagi to‘qnashuv: O‘tkazib yuborilgan tezkor gol va 83-daqiqadagi hal qiluvchi penalti
Bahs mezbonlar kutmagan ssenariy bo‘yicha boshlandi:
«Kalyari»ning tezkor hujumi (20-daqiqa): Mehmonlar hujumchisi Mbala Nzola 20-daqiqadayoq hisobni ochib, «Latsio»ni og‘ir vaziyatga solib qo‘ydi — 0:1;
Isaksendan javob goli (36-daqiqa): O‘z maydonida faollikni oshirgan rimliklar 36-daqiqada Gustav Isaksenning aniq zarbasi evaziga tablodagi muvozanatni tikladi — 1:1;
Gattuzoning zaxira yurishi va Pinamontining nuqtasi (83-daqiqa): 55-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Andrea Pinamonti uchrashuv qahramoniga aylandi. U 83-daqiqada belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, «Latsio»ga oltinga teng g‘alabani taqdim etdi — 2:1.
«Frozinone» o‘z maydonida «Torino»ni taslim etdi
10-turning yana bir e’tiborga molik bahsida kuchli oltilikka intilayotgan «Frozinone» o‘z muxlislari qarshisida «Torino»dan ustun keldi (2:0):
48-daqiqada Gedjemis hisobni ochgan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Kalo bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi;
Bu g‘alaba evaziga «Frozinone» 20 ochko bilan 6-pog‘onadagi o‘rnini yanada mustahkamladi, «Torino» esa 13 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi.
O‘yinlarning rasmiy qaydnomalari:
«Latsio» — «Kalyari» 2:1
Gollar: Isaksen 36, Pinamonti 83 (pen.) — Nzola 20.
«Latsio» tarkibi: Mandas, Floriani, Shutalo, Provstgaard (Leyte, 76), Tavaresh (Pedrasa, 55), Frattezi (Dele-Bashiru, 55), Belaxian (Kataldi, 81), Teylor, Isaksen, Noslin, Zakkani (Pinamonti, 55).
«Frozinone» — «Torino» 2:0
Gollar: Gedjemis 48, Kalo 90+3.
Izohlar 0
…