Italiyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi

·14·Sport
Italiyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 10-turida «Kalyari»ni 2:1 hisobida mag‘lub etgan «Latsio»
  • 28 ochko bilan turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
  • Rimliklar safida Gustav Isaksen 36-daqiqada hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, 83-daqiqada Andrea Pinamonti penaltidan g‘alaba golini kiritdi.
  • Shu tariqa, Djennaro Gattuzo shogirdlari 25 ochkoga ega «Inter»ni ortda qoldirib, qatorasiga oltinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi.

Italiya A Seriyasining 10-turi doirasida Rimdagi «Stadio Olimpiko» maydonida murosasiz va haqiqiy iroda ko‘rsatilgan bellashuv bo‘lib o‘tdi. Mezbon «Latsio» klubi kuchli qarshilik ko‘rsatgan «Kalyari»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, qatorasiga oltinchi g‘alabasini tantana qildi.

Ushbu muvaffaqiyat Djennaro Gattuzo shogirdlariga 28 ochko jamg‘argan holda «Inter»ni (25 ochko) ortda qoldirib, Italiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamlikni qo‘lga kiritish imkonini berdi.

Rimdagi to‘qnashuv: O‘tkazib yuborilgan tezkor gol va 83-daqiqadagi hal qiluvchi penalti

Bahs mezbonlar kutmagan ssenariy bo‘yicha boshlandi:

  • «Kalyari»ning tezkor hujumi (20-daqiqa): Mehmonlar hujumchisi Mbala Nzola 20-daqiqadayoq hisobni ochib, «Latsio»ni og‘ir vaziyatga solib qo‘ydi — 0:1;

  • Isaksendan javob goli (36-daqiqa): O‘z maydonida faollikni oshirgan rimliklar 36-daqiqada Gustav Isaksenning aniq zarbasi evaziga tablodagi muvozanatni tikladi — 1:1;

  • Gattuzoning zaxira yurishi va Pinamontining nuqtasi (83-daqiqa): 55-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Andrea Pinamonti uchrashuv qahramoniga aylandi. U 83-daqiqada belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, «Latsio»ga oltinga teng g‘alabani taqdim etdi — 2:1.

«Frozinone» o‘z maydonida «Torino»ni taslim etdi

10-turning yana bir e’tiborga molik bahsida kuchli oltilikka intilayotgan «Frozinone» o‘z muxlislari qarshisida «Torino»dan ustun keldi (2:0):

  • 48-daqiqada Gedjemis hisobni ochgan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Kalo bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi;

  • Bu g‘alaba evaziga «Frozinone» 20 ochko bilan 6-pog‘onadagi o‘rnini yanada mustahkamladi, «Torino» esa 13 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi.

O‘yinlarning rasmiy qaydnomalari:

  • «Latsio» — «Kalyari» 2:1

    • Gollar: Isaksen 36, Pinamonti 83 (pen.) — Nzola 20.

    • «Latsio» tarkibi: Mandas, Floriani, Shutalo, Provstgaard (Leyte, 76), Tavaresh (Pedrasa, 55), Frattezi (Dele-Bashiru, 55), Belaxian (Kataldi, 81), Teylor, Isaksen, Noslin, Zakkani (Pinamonti, 55).

  • «Frozinone» — «Torino» 2:0

    • Gollar: Gedjemis 48, Kalo 90+3.

LatsioKalyariItaliya A SeriyasiFrozinone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frozinone — Torino: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Torino: tarkiblar va jonli matnBugun 18:02Frozinone — Lechche: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Lechche: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 21:28Atalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Frozinone: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:04Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:51Latsio — Kalyari: tarkiblar va jonli matnLatsio — Kalyari: tarkiblar va jonli matnBugun 18:05“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi“Latsio” safarda “Sassuolo”ni tor-mor etib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi28 oktabr 07:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi