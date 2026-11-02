Atalanta — Parma: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Atalanta — Parma uchrashuvi 3 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 47. Bernaskoni L., 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson (kapitan), 90. Krstovich N., 40. Obrich R., 8. Pashalich M., 11. Rou Dj., 42. Skalvini G., 59. Zalevski N., 77. Dzappakosta D.
Atalanta zaxiradagilari: 99. Elmas E., 41. Idele Dj., 46. Levak S., 53. Playa M., 10. Samardjich L., 51. Sonzoni M., 57. Sportello M., 7. Sulemana K.
Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.
Parma boshlang‘ich tarkibi: 30. Daffara G., 27. Britshgi S., 15. Delprato E., 72. Drobnich D., 80. Fabbian G., 16. Keyta M., 76. Lontani S., 4. Serro V., 19. Ture E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma zaxiradagilari: 11. Almkvist P., 29. Karboni F., 40. Korvi E., 8. Kremaski B., 7. Diallo O., 34. Diyego Karlos, 23. Elfej N., 20. Frigan M., 22. Gidotti S., 47. Konate A., 3. Ndiaye A., 41. Nikolussi Kavilya X., 32. Ordones K., 9. Romero D.
Parma bosh murabbiyi: Djilardino A.
Izohlar 0
…