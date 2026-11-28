Fabio Kannavaro A Seriyada peshqadamlik qilayotgan «Latsio» haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Italiya A Seriyasida peshqadamlik qilayotgan «Latsio» klubining natijalari haqida o‘z munosabatini bildirdi.
- U rimliklar bosh murabbiyi va sobiq jamoadoshi Jennaro Gattuzoning murabbiylik faoliyatidagi o‘sishini yuqori baholadi.
- Kannavaroga ko‘ra, jamoaning chempionlik poygasidagi muvaffaqiyati qishki transfer oynasida tarkibni kuchaytirishga bevosita bog‘liq.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, «Oltin to‘p» sohibi va ushbu sovrinni qo‘lga kiritgan so‘nggi italiyalik futbolchi Fabio Kannavaro Italiya A Seriyasi turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan Rimning «Latsio» klubi natijalari yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi.
«Yanvar oyidagi transfer bozori muhim ahamiyat kasb etadi»
Eslatib o‘tamiz, ayni paytda «Latsio»ni Kannavaroning Italiya milliy terma jamoasidagi sobiq jamoadoshi Jennaro Gattuzo boshqarib bormoqda. O‘zbekiston terma jamoasi ustozi hamyurtining murabbiylik faoliyatidagi o‘sishni e’tirof etib, Rim klubining chempionlik poygasidagi keyingi taqdiri qishki transfer oynasiga bog‘liq ekanini ta’kidladi:
«Gattuzo uchun xursandman. Ko‘pchilik uning xorijdagi faoliyatini muvaffaqiyatsiz qaror deb hisoblagandi. Lekin aslida u ham murabbiy, ham shaxs sifatida o‘sdi. Umid qilamanki, u yanvar oyiga qadar ushbu tempni saqlab qoladi. Keyin esa klub uning ixtiyoriga yangi futbolchilarni olib kela oladimi yoki yo‘q, ko‘ramiz», — deya Fabio Kannavaroning so‘zlarini keltiradi FC Inter1908 nashri.
Asosiy tafsilotlar
Yo‘nalish
Tafsilotlar
Munosabat bildirgan shaxs
Fabio Kannavaro — O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, «Oltin to‘p» sohibi
Muhokama markazidagi klub
«Latsio» — Italiya A Seriyasi turnir jadvali peshqadami
Klub bosh murabbiyi
Jennaro Gattuzo — Kannavaroning Italiya terma jamoasidagi sobiq jamoadoshi
Asosiy shart va omil
Jamoa yanvargacha hozirgi tempni saqlab qolishi va qishki transfer oynasida tarkibni kuchaytirishi zarur
Sizningcha, Jennaro Gattuzo boshqaruvidagi «Latsio» qishki transferlar yordamida mavsum oxirigacha A Seriya peshqadamligini saqlab qola oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli hamda O‘zbekiston terma jamoasi ustozi Fabio Kannavaroning fikrlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…