Bergamodagi tarsaki: “Atalanta” o‘z maydonida “Parma”ga 0:3 hisobida taslim bo‘ldi

·47·Sport
Bergamodagi tarsaki: “Atalanta” o‘z maydonida “Parma”ga 0:3 hisobida taslim bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 10-turida «Atalanta» o‘z maydonida «Parma» klubiga 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
  • Uchrashuvda Fabbian hisobni ochgan bo‘lsa, Davide Zappakostaning avtogoli va Lontanining goli mehmonlarga g‘alaba keltirdi.
  • Mazkur natijadan so‘ng «Parma»
  • 8 ochko bilan 15-o‘ringa ko‘tarildi, «Atalanta» esa 11 ochko bilan 13-pog‘onada qoldi.

Italiya A Seriyasining 10-turiga yakun yasab bergan so‘nggi bahs Bergamoda muxlislar uchun kutilmagan sensatsion natija bilan tugadi. O‘z maydonida «Parma» klubini qabul qilgan «Atalanta» raqibga hech qanday qarshilik ko‘rsata olmay, 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.

Mezbonlarning himoyadagi qo‘pol xatolari va mehmonlarning yuqori samaradorligi sabab «Parma» muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, xavfli hududdan uzoqlashishga muvaffaq bo‘ldi.

O‘yin xronikasi: Fabbianning zarbasi, avtogol va Lontanining nuqtasi

Uchrashuv mezbonlar rejasi bo‘yicha emas, balki mehmonlarning o‘yin nazorati ostida kechdi:

  • Fabbian hisobni ochdi (41-daqiqa): Birinchi bo‘limning oxirlarida «Parma»ning ketma-ket hujumlari o‘z mevasini berdi va Fabbian Karnesekki qo‘riqlayotgan darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi — 0:1;

  • Ikkinchi bo‘lim boshidagi sovuq dush (47-daqiqa): Tanaffusdan so‘ng «Atalanta» vaziyatni o‘nglashga intildi, ammo himoyachi Davide Zappakostaning kutilmagan avtogoli bergamoliklarning rejalarini butunlay chippakka chiqardi — 0:2;

  • Lontanidan yakuniy zarba (58-daqiqa): Ruhiy ustunlikni qo‘lga olgan mehmonlar 58-daqiqadayoq bahs taqdirini hal qildi — Lontani uchinchi golni urib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi — 0:3.

Musobaqa jadvalidagi holat

Mazkur muhim g‘alaba tufayli «Parma» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 8 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 15-pog‘onasiga ko‘tarildi.

O‘z muxlislari qarshisida yirik hisobda imkoniyatni boy bergan «Atalanta» esa 11 ochko bilan 13-o‘rinda qoldi va yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish imkoniyatini boy berdi.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi

  • Italiya A Seriyasi. 10-tur

  • «Atalanta» — «Parma» 0:3

  • Gollar: Fabbian 41, Zappakosta 47 (avtogol), Lontani 58.

Tarkiblar:

  • «Atalanta»: Karnesekki, Zappakosta, Skalvini, Obrich, Bernaskoni, Ederson (Elmas, 62), Pashalich, Zalevski (Samalidj, 76), de Ketelare, Rou (Sulaymon, 67), Krstovich.

  • «Parma»: Daffara, Delprato, Troylo, Brichgi, Siyerro, Keyta, Valeri, Ture, Fabbian (Frigan, 74), Drobnich, Lontani (Ordonez, 67).

Italiya A SeriyasiAtalantaParma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atalanta — Parma: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Parma: tarkiblar va jonli matnKecha 23:47Parma — Udineze: tarkiblar va jonli matnParma — Udineze: tarkiblar va jonli matn28 oktabr 21:37Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldiGattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi25 oktabr 10:07Latsio — Parma: tarkiblar va jonli matnLatsio — Parma: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 22:51Parma — Torino: tarkiblar va jonli matnParma — Torino: tarkiblar va jonli matn19 oktabr 22:49Fiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Atalanta: tarkiblar va jonli matn29 oktabr 23:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi