Bergamodagi tarsaki: “Atalanta” o‘z maydonida “Parma”ga 0:3 hisobida taslim bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 10-turida «Atalanta» o‘z maydonida «Parma» klubiga 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
- Uchrashuvda Fabbian hisobni ochgan bo‘lsa, Davide Zappakostaning avtogoli va Lontanining goli mehmonlarga g‘alaba keltirdi.
- Mazkur natijadan so‘ng «Parma»
- 8 ochko bilan 15-o‘ringa ko‘tarildi, «Atalanta» esa 11 ochko bilan 13-pog‘onada qoldi.
Italiya A Seriyasining 10-turiga yakun yasab bergan so‘nggi bahs Bergamoda muxlislar uchun kutilmagan sensatsion natija bilan tugadi. O‘z maydonida «Parma» klubini qabul qilgan «Atalanta» raqibga hech qanday qarshilik ko‘rsata olmay, 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
Mezbonlarning himoyadagi qo‘pol xatolari va mehmonlarning yuqori samaradorligi sabab «Parma» muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, xavfli hududdan uzoqlashishga muvaffaq bo‘ldi.
O‘yin xronikasi: Fabbianning zarbasi, avtogol va Lontanining nuqtasi
Uchrashuv mezbonlar rejasi bo‘yicha emas, balki mehmonlarning o‘yin nazorati ostida kechdi:
Fabbian hisobni ochdi (41-daqiqa): Birinchi bo‘limning oxirlarida «Parma»ning ketma-ket hujumlari o‘z mevasini berdi va Fabbian Karnesekki qo‘riqlayotgan darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi — 0:1;
Ikkinchi bo‘lim boshidagi sovuq dush (47-daqiqa): Tanaffusdan so‘ng «Atalanta» vaziyatni o‘nglashga intildi, ammo himoyachi Davide Zappakostaning kutilmagan avtogoli bergamoliklarning rejalarini butunlay chippakka chiqardi — 0:2;
Lontanidan yakuniy zarba (58-daqiqa): Ruhiy ustunlikni qo‘lga olgan mehmonlar 58-daqiqadayoq bahs taqdirini hal qildi — Lontani uchinchi golni urib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi — 0:3.
Musobaqa jadvalidagi holat
Mazkur muhim g‘alaba tufayli «Parma» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 8 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 15-pog‘onasiga ko‘tarildi.
O‘z muxlislari qarshisida yirik hisobda imkoniyatni boy bergan «Atalanta» esa 11 ochko bilan 13-o‘rinda qoldi va yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish imkoniyatini boy berdi.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi
Italiya A Seriyasi. 10-tur
«Atalanta» — «Parma» 0:3
Gollar: Fabbian 41, Zappakosta 47 (avtogol), Lontani 58.
Tarkiblar:
«Atalanta»: Karnesekki, Zappakosta, Skalvini, Obrich, Bernaskoni, Ederson (Elmas, 62), Pashalich, Zalevski (Samalidj, 76), de Ketelare, Rou (Sulaymon, 67), Krstovich.
«Parma»: Daffara, Delprato, Troylo, Brichgi, Siyerro, Keyta, Valeri, Ture, Fabbian (Frigan, 74), Drobnich, Lontani (Ordonez, 67).
Izohlar 0
…