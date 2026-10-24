Latsio — Parma: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Latsio — Parma uchrashuvi 24 oktyabr, 23:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Latsio boshlang‘ich tarkibi: 35. Mandas K., 21. Belayan R., 15. Floriani R., 16. Frattezi D., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 25. Provstgaard O., 37. Shutalo Y., 17. Tavaresh N., 24. Teylor K., 10. Zakkani M. (kapitan).
Latsio bosh murabbiyi: Gattuzo G.
Parma boshlang‘ich tarkibi: 40. Korvi E., 15. Delprato E. (kapitan), 34. Diyego Karlos, 72. Drobnich D., 16. Keyta M., 32. Ordones K., 9. Romero D., 4. Serro V., 19. Ture E. B., 37. Troilo M., 14. Valeri E.
Parma bosh murabbiyi: Djilardino A.
Izohlar 0
…