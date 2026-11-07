A Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildi

·37·Sport
A Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rimning «Latsio» klubi bosh murabbiyi Jennaro Gattuzo oktyabr oyida ko‘rsatgan 100 foizlik g‘alabali natijasi uchun A Seriyaning eng yaxshi murabbiyi deb topildi.
  • U boshqarayotgan jamoa o‘tgan oyda «Monsa», «Yuventus», «Parma», «Sassuolo» va «Kalyari» klublarini mag‘lub etib, barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozondi.
  • Ushbu muvaffaqiyatli seriyadan so‘ng «Latsio»
  • 28 ochko bilan A Seriya turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilmoqda.

Rimning «Latsio» klubi bosh murabbiyi Jennaro Gattuzo Italiya chempionatida oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi (Coach of the Month) deb e’lon qilindi. A Seriyaning rasmiy sayti xabariga ko‘ra, italiyalik mutaxassis o‘tgan oy davomida jamoasi bilan ko‘rsatgan 100 foizlik g‘alabali natijasi evaziga ushbu sovringa loyiq ko‘rildi.

O‘tgan yozda rimliklar rulini qabul qilib olgan tajribali murabbiy qisqa fursat ichida jamoani chempionlik poygasining yakkapeshqadamiga aylantirishni uddaladi.

Oktyabrdagi 5 ta g‘alaba va «Yuventus» ustidan yirik muvaffaqiyat

Gattuzo shogirdlari oktyabr oyida o‘tkazilgan barcha uchrashuvlarda raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • «Monsa» ustidan ishonchli g‘alaba: 3:1;

  • «Yuventus»ga qarshi master-klass: Turin grandi darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritilib, yirik 3:0 hisobi qayd etildi;

  • «Parma» bilan kechgan keskin bahs: 2:1;

  • «Sassuolo»ning tor-mor etilishi: Muxlislar naqd 8 ta golga guvoh bo‘lgan ochiq o‘yinda 6:2 hisobi qayd etildi;

  • «Kalyari» safaridagi muhim ochkolar: 2:1.

A Seriya turnir jadvali: «Latsio» mutlaq yetakchi

Oktyabrdagi g‘alabali yurish «Latsio»ni musobaqa jadvalining eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi:

  • 1-o‘rin — «Latsio»: 28 ochko bilan yakka peshqadamlik qilmoqda;

  • 2-o‘rin — «Inter»: 25 ochko bilan quvib kelayotgan asosiy ta’qibchi;

  • 3-o‘rin — «Roma»: 24 ochko jamg‘arib, kuchli uchlikka kirdi;

  • 4-o‘rin — «Komo»: 23 ochko bilan mavsumning asosiy sensatsiyasi sifatida 4-pog‘onada bormoqda.

Murabbiylik tajribasi va yangi cho‘qqi

Faoliyati davomida «Milan», «Napoli», «Valensiya», «Marsel» hamda Italiya milliy terma jamoasini boshqarib ulkan tajriba orttirgan Jennaro Gattuzo «Latsio»da o‘zining murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin davrlaridan birini o‘tkazmoqda. Rim klubining namoyish etayotgan mazmunli va sermahsul o‘yini jamoani joriy mavsumda skudetto uchun eng jiddiy da’vogarga aylantirgan.

Jennaro GattuzoLatsioA Seriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldiGattuzo jamoasi “Latsio” Rimda “Parma”ni yengib, A Seriyada karvonboshi bo‘lib oldi25 oktabr 10:07Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”Bugun 08:28«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi13 sentabr 00:57Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdi15 avgust 17:38Davide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdiDavide Frattesi Interdan Latsio safiga koʻchib oʻtdi15 avgust 02:59Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildi14 avgust 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi