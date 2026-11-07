A Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rimning «Latsio» klubi bosh murabbiyi Jennaro Gattuzo oktyabr oyida ko‘rsatgan 100 foizlik g‘alabali natijasi uchun A Seriyaning eng yaxshi murabbiyi deb topildi.
- U boshqarayotgan jamoa o‘tgan oyda «Monsa», «Yuventus», «Parma», «Sassuolo» va «Kalyari» klublarini mag‘lub etib, barcha uchrashuvlarda g‘alaba qozondi.
- Ushbu muvaffaqiyatli seriyadan so‘ng «Latsio»
- 28 ochko bilan A Seriya turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilmoqda.
Rimning «Latsio» klubi bosh murabbiyi Jennaro Gattuzo Italiya chempionatida oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi (Coach of the Month) deb e’lon qilindi. A Seriyaning rasmiy sayti xabariga ko‘ra, italiyalik mutaxassis o‘tgan oy davomida jamoasi bilan ko‘rsatgan 100 foizlik g‘alabali natijasi evaziga ushbu sovringa loyiq ko‘rildi.
O‘tgan yozda rimliklar rulini qabul qilib olgan tajribali murabbiy qisqa fursat ichida jamoani chempionlik poygasining yakkapeshqadamiga aylantirishni uddaladi.
Oktyabrdagi 5 ta g‘alaba va «Yuventus» ustidan yirik muvaffaqiyat
Gattuzo shogirdlari oktyabr oyida o‘tkazilgan barcha uchrashuvlarda raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
«Monsa» ustidan ishonchli g‘alaba: 3:1;
«Yuventus»ga qarshi master-klass: Turin grandi darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritilib, yirik 3:0 hisobi qayd etildi;
«Parma» bilan kechgan keskin bahs: 2:1;
«Sassuolo»ning tor-mor etilishi: Muxlislar naqd 8 ta golga guvoh bo‘lgan ochiq o‘yinda 6:2 hisobi qayd etildi;
«Kalyari» safaridagi muhim ochkolar: 2:1.
A Seriya turnir jadvali: «Latsio» mutlaq yetakchi
Oktyabrdagi g‘alabali yurish «Latsio»ni musobaqa jadvalining eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi:
1-o‘rin — «Latsio»: 28 ochko bilan yakka peshqadamlik qilmoqda;
2-o‘rin — «Inter»: 25 ochko bilan quvib kelayotgan asosiy ta’qibchi;
3-o‘rin — «Roma»: 24 ochko jamg‘arib, kuchli uchlikka kirdi;
4-o‘rin — «Komo»: 23 ochko bilan mavsumning asosiy sensatsiyasi sifatida 4-pog‘onada bormoqda.
Murabbiylik tajribasi va yangi cho‘qqi
Faoliyati davomida «Milan», «Napoli», «Valensiya», «Marsel» hamda Italiya milliy terma jamoasini boshqarib ulkan tajriba orttirgan Jennaro Gattuzo «Latsio»da o‘zining murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin davrlaridan birini o‘tkazmoqda. Rim klubining namoyish etayotgan mazmunli va sermahsul o‘yini jamoani joriy mavsumda skudetto uchun eng jiddiy da’vogarga aylantirgan.
Izohlar 0
…