90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 25-turida OKMK jamoasi o‘z maydonida «Qo‘qon-1912» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvning 90+2-daqiqasida Siyavash Haqnazari tomonidan kiritilgan gol mezbonlarga 3 ochko taqdim etdi va ularni turnir jadvalida 4-o‘ringa olib chiqdi.
- Birinchi bo‘lim oxirida Hakimov qizil kartochka olib maydonni tark etgan bo‘lsa-da, mehmonlar 86-daqiqada Shohrux Gadoyev orqali hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lgandi.
O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Olmaliqda kechgan OKMK va «Qo‘qon-1912» jamoalari o‘rtasidagi bahs haqiqiy futbol trilleriga aylandi. Uchrashuv taqdiri hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lib, mezbonlarning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.
Mazkur muvaffaqiyat olmaliqliklarga turnir jadvalining yuqori qismidagi raqobatda muhim o‘ringa ko‘tarilish imkoniyatini taqdim etdi.
Tezkor gol, chetlatish va so‘nggi soniyalardagi kulminatsiya
Uchrashuv voqealarga va keskin to‘qnashuvlarga boy tarzda kechdi:
Qosimovdan aniq zarba: Bahsning 22-daqiqasidayoq Abubakr Rizo Turdialiyevning uzatmasidan so‘ng Mirjamol Qosimov hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi qizil kartochka: 45+4-daqiqada qo‘qonliklar futbolchisi Hakimov qo‘polligi uchun maydondan chetlatildi va mehmonlar bir bo‘lim davomida bir kishi kam bo‘lib harakat qilishga majbur bo‘ldi;
Muvozanatning tiklanishi: Kamchilikda qolishiga qaramay, taslim bo‘lmagan «Qo‘qon-1912» 86-daqiqada muvozanatni tikladi — zaxiradan tushgan Elbekjon Yo‘lchiyevning uzatmasini Shohrux Gadoyev golga aylantirdi (1:1);
90+2-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: OKMK murabbiylar shtabining almashtirishi o‘z natijasini berdi: 87-daqiqada maydonga tushgan Siyavash Haqnazari 90+2-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, jamoasiga dramatik g‘alaba keltirdi (2:1).
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu 3 ochko jamoalarning mavsum yakunidagi mavqeiga jiddiy ta’sir o‘tkazdi:
OKMK to‘rtlikka kirdi: Mirjalol Qosimov shogirdlari o‘z ochkolari sonini 42 taga yetkazib, chempionat jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarildi;
«Qo‘qon-1912»ning xavfli holati: Mag‘lubiyatdan so‘ng 23 ochko bilan qolgan vodiy klubi jadvalning quyi qismida — 14-o‘rinda qolib, xavfli hududdan uzoqlasha olmadi.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 25-tur
OKMK — «Qo‘qon-1912» 2:1
Gollar: Mirjamol Qosimov 22, Siyavash Haqnazari 90+2 — Shohrux Gadoyev 86.
Chetlatish: Hakimov 45+4 («Qo‘qon-1912»).
OKMK: Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 87), Papava (Sarimsoqov, 80), O‘lmasaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov (Peshich, 80), Sobirjonov, Abdurazzoqov (Tursunqulov, 80), Muqumjonov (Axrorov, 80), Sentoku, Karimov.
«Qo‘qon-1912»: Davronov, Yoqubov, Salimov, Gvazava, Nimeli, Hakimov, Akramov (Sidiqov, 59), G‘ulomov (Yo‘lchiyev, 81), Tabatadze (Malikjonov, 46), O‘ktamov (Gadoyev, 54), Hasanov (Sohibjonov, 81).
Izohlar 0
…