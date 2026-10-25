90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi

·63·Sport
90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 25-turida OKMK jamoasi o‘z maydonida «Qo‘qon-1912» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvning 90+2-daqiqasida Siyavash Haqnazari tomonidan kiritilgan gol mezbonlarga 3 ochko taqdim etdi va ularni turnir jadvalida 4-o‘ringa olib chiqdi.
  • Birinchi bo‘lim oxirida Hakimov qizil kartochka olib maydonni tark etgan bo‘lsa-da, mehmonlar 86-daqiqada Shohrux Gadoyev orqali hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lgandi.

O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Olmaliqda kechgan OKMK va «Qo‘qon-1912» jamoalari o‘rtasidagi bahs haqiqiy futbol trilleriga aylandi. Uchrashuv taqdiri hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lib, mezbonlarning 2:1 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.

Mazkur muvaffaqiyat olmaliqliklarga turnir jadvalining yuqori qismidagi raqobatda muhim o‘ringa ko‘tarilish imkoniyatini taqdim etdi.

Tezkor gol, chetlatish va so‘nggi soniyalardagi kulminatsiya

Uchrashuv voqealarga va keskin to‘qnashuvlarga boy tarzda kechdi:

  • Qosimovdan aniq zarba: Bahsning 22-daqiqasidayoq Abubakr Rizo Turdialiyevning uzatmasidan so‘ng Mirjamol Qosimov hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Birinchi bo‘lim so‘ngidagi qizil kartochka: 45+4-daqiqada qo‘qonliklar futbolchisi Hakimov qo‘polligi uchun maydondan chetlatildi va mehmonlar bir bo‘lim davomida bir kishi kam bo‘lib harakat qilishga majbur bo‘ldi;

  • Muvozanatning tiklanishi: Kamchilikda qolishiga qaramay, taslim bo‘lmagan «Qo‘qon-1912» 86-daqiqada muvozanatni tikladi — zaxiradan tushgan Elbekjon Yo‘lchiyevning uzatmasini Shohrux Gadoyev golga aylantirdi (1:1);

  • 90+2-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: OKMK murabbiylar shtabining almashtirishi o‘z natijasini berdi: 87-daqiqada maydonga tushgan Siyavash Haqnazari 90+2-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, jamoasiga dramatik g‘alaba keltirdi (2:1).

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu 3 ochko jamoalarning mavsum yakunidagi mavqeiga jiddiy ta’sir o‘tkazdi:

  • OKMK to‘rtlikka kirdi: Mirjalol Qosimov shogirdlari o‘z ochkolari sonini 42 taga yetkazib, chempionat jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarildi;

  • «Qo‘qon-1912»ning xavfli holati: Mag‘lubiyatdan so‘ng 23 ochko bilan qolgan vodiy klubi jadvalning quyi qismida — 14-o‘rinda qolib, xavfli hududdan uzoqlasha olmadi.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 25-tur

OKMK — «Qo‘qon-1912» 2:1

  • Gollar: Mirjamol Qosimov 22, Siyavash Haqnazari 90+2 — Shohrux Gadoyev 86.

  • Chetlatish: Hakimov 45+4 («Qo‘qon-1912»).

  • OKMK: Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 87), Papava (Sarimsoqov, 80), O‘lmasaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov (Peshich, 80), Sobirjonov, Abdurazzoqov (Tursunqulov, 80), Muqumjonov (Axrorov, 80), Sentoku, Karimov.

  • «Qo‘qon-1912»: Davronov, Yoqubov, Salimov, Gvazava, Nimeli, Hakimov, Akramov (Sidiqov, 59), G‘ulomov (Yo‘lchiyev, 81), Tabatadze (Malikjonov, 46), O‘ktamov (Gadoyev, 54), Hasanov (Sohibjonov, 81).

O‘zbekiston SuperligasiOKMKQo‘qon-1912Mirjalol Qosimov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdiMirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi16 oktabr 06:42Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?11 oktabr 21:14Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?14 avgust 09:07«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi21 sentabr 06:42«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!20 sentabr 22:20OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaOKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finalda16 sentabr 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi