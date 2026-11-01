90+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi

·80·Sport
90+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 26-turida OKMK klubi safarda «Lokomotiv» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvning 1-daqiqasida Aziz Xolmurodov hisobni ochgan bo‘lsa, 11-daqiqada Temurxo‘ja Abduxoliqov penaltidan muvozanatni tikladi.
  • O‘yinning 90+1-daqiqasida Siyavash Haqnazari raqib darvozasini ishg‘ol qilib, olmaliqliklarga g‘alaba keltirdi.

O‘zbekiston Superligasining 26-turi doirasida poytaxt Toshkentda muxlislar uchun haqiqiy futbol dramasi namoyish etildi. Murosasiz kurashlarga boy kechgan bahsda Mirjalol Qosimov shogirdlari bo‘lgan OKMK klubi «Lokomotiv» mehmoni bo‘lib, so‘nggi daqiqalarda 2:1 hisobida irodali va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv dastlabki soniyalardan to hakamning yakuniy hushtagigacha yuqori tezlik va keskin to‘qnashuvlar ostida o‘tdi.

Tezkor start va 90+1-daqiqadagi hal qiluvchi zarba

O‘yin starti mezbonlar uchun sovuq dush bilan boshlandi:

  • 1-daqiqadagi gol: Bahsning hali birinchi daqiqasi to‘liq o‘tmasidanoq Aziz Xolmurodov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, OKMKni oldinga olib chiqdi;

  • «Temiryo‘lchilar»ning javobi: Tezkor goldan so‘ng hujumga zo‘r bergan «Lokomotiv» 11-daqiqada penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p yoniga kelgan tajribali to‘purar Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 metrlik jarima to‘pini aniq amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi — 1:1;

  • Haqnazaridan super g‘alaba: Uchrashuv durang bilan yakunlanadigandek tuyulgan bir pallada, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada zaxiradan tushgan Siyavash Haqnazari Ali Abdurahmonovning uzatmasini golga aylantirib, olmaliqliklarga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.

Turnir jadvalidagi keskin o‘zgarishlar

Mazkur muhim g‘alabadan keyin musobaqa jadvalining yuqori qismida o‘zgarish yuz berdi:

  • OKMK: Jamoa o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazib, Superliga turnir jadvalining 4-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;

  • «Lokomotiv»: O‘z maydonida ochko yo‘qotgan poytaxtliklar 40 ochko bilan jadvalning 7-o‘rnida qolib ketdi.

O‘yin bayoni:

  • Superliga. 26-tur

  • «Lokomotiv» — OKMK 1:2

  • Gollar: Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 (pen.) — Aziz Xolmurodov 1, Siyavash Haqnazari 90+1.

  • Ogohlantirishlar: Islom Turdialiyev 60, Sardor Karimov 88, Sardor Mirzayev 90+1.

Tarkiblar:

  • «Lokomotiv»: Kozlov, Tupliyev (Abrayev, 71), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 80), Zoteyev, Nishich, Yaxshiboyev (Shodiboyev, 71).

  • OKMK: Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 65), Papava, O‘lmasaliyev, Turdialiyev (Ahmadaliyev, 65), Xolmurodov (Abdurazzoqov, 65), Sobirjonov (Tursunqulov, 85), Muqumjonov, Sentoku, Karimov, Peshich.

O‘zbekiston SuperligasiOKMKLokomotiv ToshkentMirjalol Qosimov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladiKubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi26 oktabr 07:2590+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi25 oktabr 18:07Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdiMirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi16 oktabr 06:42«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi11 sentabr 21:27Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?11 oktabr 21:14Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?14 avgust 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi