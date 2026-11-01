90+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 26-turida OKMK klubi safarda «Lokomotiv» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvning 1-daqiqasida Aziz Xolmurodov hisobni ochgan bo‘lsa, 11-daqiqada Temurxo‘ja Abduxoliqov penaltidan muvozanatni tikladi.
- O‘yinning 90+1-daqiqasida Siyavash Haqnazari raqib darvozasini ishg‘ol qilib, olmaliqliklarga g‘alaba keltirdi.
O‘zbekiston Superligasining 26-turi doirasida poytaxt Toshkentda muxlislar uchun haqiqiy futbol dramasi namoyish etildi. Murosasiz kurashlarga boy kechgan bahsda Mirjalol Qosimov shogirdlari bo‘lgan OKMK klubi «Lokomotiv» mehmoni bo‘lib, so‘nggi daqiqalarda 2:1 hisobida irodali va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv dastlabki soniyalardan to hakamning yakuniy hushtagigacha yuqori tezlik va keskin to‘qnashuvlar ostida o‘tdi.
Tezkor start va 90+1-daqiqadagi hal qiluvchi zarba
O‘yin starti mezbonlar uchun sovuq dush bilan boshlandi:
1-daqiqadagi gol: Bahsning hali birinchi daqiqasi to‘liq o‘tmasidanoq Aziz Xolmurodov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, OKMKni oldinga olib chiqdi;
«Temiryo‘lchilar»ning javobi: Tezkor goldan so‘ng hujumga zo‘r bergan «Lokomotiv» 11-daqiqada penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p yoniga kelgan tajribali to‘purar Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 metrlik jarima to‘pini aniq amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi — 1:1;
Haqnazaridan super g‘alaba: Uchrashuv durang bilan yakunlanadigandek tuyulgan bir pallada, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada zaxiradan tushgan Siyavash Haqnazari Ali Abdurahmonovning uzatmasini golga aylantirib, olmaliqliklarga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.
Turnir jadvalidagi keskin o‘zgarishlar
Mazkur muhim g‘alabadan keyin musobaqa jadvalining yuqori qismida o‘zgarish yuz berdi:
OKMK: Jamoa o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazib, Superliga turnir jadvalining 4-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;
«Lokomotiv»: O‘z maydonida ochko yo‘qotgan poytaxtliklar 40 ochko bilan jadvalning 7-o‘rnida qolib ketdi.
O‘yin bayoni:
Superliga. 26-tur
«Lokomotiv» — OKMK 1:2
Gollar: Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 (pen.) — Aziz Xolmurodov 1, Siyavash Haqnazari 90+1.
Ogohlantirishlar: Islom Turdialiyev 60, Sardor Karimov 88, Sardor Mirzayev 90+1.
Tarkiblar:
«Lokomotiv»: Kozlov, Tupliyev (Abrayev, 71), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 80), Zoteyev, Nishich, Yaxshiboyev (Shodiboyev, 71).
OKMK: Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 65), Papava, O‘lmasaliyev, Turdialiyev (Ahmadaliyev, 65), Xolmurodov (Abdurazzoqov, 65), Sobirjonov (Tursunqulov, 85), Muqumjonov, Sentoku, Karimov, Peshich.
Izohlar 0
…