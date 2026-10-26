Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi

·103·Sport
Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OKMK jamoasi O‘zbekiston chempionati doirasida «Qo‘qon-1912» ustidan 2:1 hisobida qiyin g‘alabaga erishdi.
  • Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov shogirdlarining o‘yindagi sustkashligi va kuchni tejashga bo‘lgan noto‘g‘ri intilishini keskin tanqid qildi.
  • Mutaxassis O‘zbekiston Kubogi yarim finaliga chiqish chempionatdagi o‘yinlarga ta’sir qilmasligini va rotatsiyalar qilinishiga qaramay, har bir bahsda bor kuch bilan o‘ynash shartligini ta’kidladi.

O‘zbekiston chempionati doirasida kechgan dramatik bahsda OKMK o‘z maydonida ligada jon saqlash uchun bor kuchi bilan kurashayotgan «Qo‘qon-1912» jamoasini qabul qilib, qiyinchilik bilan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Uchrashuv yakunlangach, olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etdi va qo‘lga kiritilgan 3 ochko muhim bo‘lsa-da, shogirdlarining ko‘rsatgan o‘yini, kuchni tejashga bo‘lgan noto‘g‘ri intilishi hamda maydondagi sustkashliklarini ochiq tanqid qildi.

«Yana dramatik o‘yin, yana validol»: Qosimovdan ochiq tan olish

OKMK ustozi jamoasi 1:0 hisobida oldinda borayotgan pallada xotirjamlikka berilgani bahosi juda qimmatga tushishi mumkin bo‘lganini eslatib o‘tdi:

  • Qo‘ldan chiqayotgan ustunlik: «Eng muhimi — uch ochkoga ega bo‘ldik. Lekin yana dramatik o‘yin, yana asabiy daqiqalar, yana validol... 1:0 paytida vaziyatlardan unumli foydalanganimizda hisob boshqacha bo‘lardi. Sal qolsa ochko yo‘qotardik», — dedi Qosimov;

  • Raqibning taktikasiga tushib qolish: Mutaxassis jamoa kombinatsion va qisqa paslar o‘rniga birinchi bo‘limda «Qo‘qon»ga qulay bo‘lgan uzun paslarga o‘tib ketgani va ikkinchi to‘plar uchun kurashda yutqazganini tanqidiy baholadi;

  • «Yugurmasdan natija qilib bo‘lmaydi»: Murabbiy raqib bir kishi kam bo‘lib qolganda ham tashabbusni boy berib, o‘z xatolari bilan ularga imkoniyat yaratib berilganini ta’kidladi.

Kubok yarim finali va Superliga: Yondashuv o‘zgaradimi?

OKMKning O‘zbekiston Kubogi yarim finaliga yo‘l olgani chempionatdagi bahslarga ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi haqidagi savolga murabbiy qat’iy javob qaytardi:

  • Kuchni tejash xatosi: «Eng yomon jihati ham shu — kuchni tejaymiz deb, maydonda yetarlicha harakat qilmay qo‘yamiz. Bugun ikkinchi bo‘limda bu yaqqol ko‘rindi. Kimdir sustkashlik qildi, o‘ziga ortiqcha erkinlik berdi va hisob 1:1 bo‘lib qoldi», — dedi ustoz;

  • Rotatsiya bo‘ladi, lekin sustkashlik yo‘q: Qosimov mavjud tarkibdan foydalangan holda rotatsiyalar qilinishini, ammo chempionat bahslariga e’tibor zarracha susaymasligini bildirdi;

  • «Bitta muxlis uchun ham o‘ynash shart»: Mirjalol Qosimov futbol birinchi navbatda tomoshabinlar uchun ekanini ta’kidlab, tribunaga bitta ishqiboz kelgan taqdirda ham jamoa bor kuchini berib harakat qilishi shartligini eslatdi.

OKMKQo‘qon-1912Mirjalol QosimovO‘zbekiston Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildiKecha 18:07Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdiMirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi16 oktabr 06:42Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?11 oktabr 21:14Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Alamli mag‘lubiyat: Mirjalol Qosimov Buxorodagi o‘yindan so‘ng nimalar dedi?14 avgust 09:07«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi21 sentabr 06:42«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!20 sentabr 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi