Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OKMK jamoasi O‘zbekiston chempionati doirasida «Qo‘qon-1912» ustidan 2:1 hisobida qiyin g‘alabaga erishdi.
- Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov shogirdlarining o‘yindagi sustkashligi va kuchni tejashga bo‘lgan noto‘g‘ri intilishini keskin tanqid qildi.
- Mutaxassis O‘zbekiston Kubogi yarim finaliga chiqish chempionatdagi o‘yinlarga ta’sir qilmasligini va rotatsiyalar qilinishiga qaramay, har bir bahsda bor kuch bilan o‘ynash shartligini ta’kidladi.
O‘zbekiston chempionati doirasida kechgan dramatik bahsda OKMK o‘z maydonida ligada jon saqlash uchun bor kuchi bilan kurashayotgan «Qo‘qon-1912» jamoasini qabul qilib, qiyinchilik bilan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Uchrashuv yakunlangach, olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etdi va qo‘lga kiritilgan 3 ochko muhim bo‘lsa-da, shogirdlarining ko‘rsatgan o‘yini, kuchni tejashga bo‘lgan noto‘g‘ri intilishi hamda maydondagi sustkashliklarini ochiq tanqid qildi.
«Yana dramatik o‘yin, yana validol»: Qosimovdan ochiq tan olish
OKMK ustozi jamoasi 1:0 hisobida oldinda borayotgan pallada xotirjamlikka berilgani bahosi juda qimmatga tushishi mumkin bo‘lganini eslatib o‘tdi:
Qo‘ldan chiqayotgan ustunlik: «Eng muhimi — uch ochkoga ega bo‘ldik. Lekin yana dramatik o‘yin, yana asabiy daqiqalar, yana validol... 1:0 paytida vaziyatlardan unumli foydalanganimizda hisob boshqacha bo‘lardi. Sal qolsa ochko yo‘qotardik», — dedi Qosimov;
Raqibning taktikasiga tushib qolish: Mutaxassis jamoa kombinatsion va qisqa paslar o‘rniga birinchi bo‘limda «Qo‘qon»ga qulay bo‘lgan uzun paslarga o‘tib ketgani va ikkinchi to‘plar uchun kurashda yutqazganini tanqidiy baholadi;
«Yugurmasdan natija qilib bo‘lmaydi»: Murabbiy raqib bir kishi kam bo‘lib qolganda ham tashabbusni boy berib, o‘z xatolari bilan ularga imkoniyat yaratib berilganini ta’kidladi.
Kubok yarim finali va Superliga: Yondashuv o‘zgaradimi?
OKMKning O‘zbekiston Kubogi yarim finaliga yo‘l olgani chempionatdagi bahslarga ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi haqidagi savolga murabbiy qat’iy javob qaytardi:
Kuchni tejash xatosi: «Eng yomon jihati ham shu — kuchni tejaymiz deb, maydonda yetarlicha harakat qilmay qo‘yamiz. Bugun ikkinchi bo‘limda bu yaqqol ko‘rindi. Kimdir sustkashlik qildi, o‘ziga ortiqcha erkinlik berdi va hisob 1:1 bo‘lib qoldi», — dedi ustoz;
Rotatsiya bo‘ladi, lekin sustkashlik yo‘q: Qosimov mavjud tarkibdan foydalangan holda rotatsiyalar qilinishini, ammo chempionat bahslariga e’tibor zarracha susaymasligini bildirdi;
«Bitta muxlis uchun ham o‘ynash shart»: Mirjalol Qosimov futbol birinchi navbatda tomoshabinlar uchun ekanini ta’kidlab, tribunaga bitta ishqiboz kelgan taqdirda ham jamoa bor kuchini berib harakat qilishi shartligini eslatdi.
Izohlar 0
…