Mirjalol Qosimov Farg‘onadagi dramatik mag‘lubiyat, taktika va OCHL haqida gapirdi

·55·Sport
Mirjalol Qosimov Farg‘onadagi dramatik mag‘lubiyat, taktika va OCHL haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Superliganing 21-turida OKMK jamoasi Farg‘onada «Neftchi»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov uchrashuvdagi mag‘lubiyatga yaratilgan qulay vaziyatlardan foydalana olmaganlik va futbolning «urmasang, serydilar» qonuni sabab bo‘lganini ta’kidladi.
  • Mutaxassis jamoaning 4-2-3-1 sxemasida harakat qilganini bildirib, Ivan Peshichning kelajagi klub rahbariyati bilan hal qilinishini qayd etdi.

Superliga doirasida Farg‘onada kechgan «Neftchi» hamda OKMK (2:1) klublari o‘rtasidagi markaziy va dramatik to‘qnashuvdan so‘ng, olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etdi.

Tajribali mutaxassis ochiq va shiddatli kurashlarga boy o‘tgan bahs tahlili, qo‘ldan boy berilgan g‘alaba, 100 foizlik vaziyatlar, legioner Ivan Peshichning kelajagi hamda o‘zbek klublarining OCHL Elitdagi ishtiroki bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Sen urmasang, senga urishadi»: Farg‘onadagi bahs nega boy berildi?

Mirjalol Qosimov uchrashuv davomida yaratilgan vaziyatlardan foydalana olmaslik mag‘lubiyatga sabab bo‘lganini ochiq tan oldi:

  • Qo‘ldan chiqarilgan imkoniyatlar: Birinchi bo‘limning o‘zidayoq OKMK to‘rtta mutlaq qulay vaziyatga ega bo‘lgan (Abubakir Rizo Turdialiyevda 3 ta va Papavada 1 ta). Biroq «Neftchi» posboni Botirali Ergashevning seyvlari raqibga ruhiy ustunlik bergan;

  • Oddiy vaziyatlardagi murakkablik: «Futbolda eng qiyini — oddiy o‘ynash. Aziz Xolmuhamedov birga-bir chiqdi, yonida ikki jamoadoshi ochiq turgan edi. To‘pni sherigiga uzatganida o‘yin taqdiri hal bo‘lardi. Biz urmadik, keyingi hujumda esa ular urdi. Futbolning bosh qonuni shu», — dedi Qosimov;

  • Taktika bo‘yicha aniqlik: Tarkibda 5 ta himoyachi o‘ynagani haqidagi taxminlarni rad etib, jamoa 4-2-3-1 sxemasida va hujumkor uslubda harakat qilganini qayd etdi.

«Avtobus»ga qarshi o‘ynash va Ivan Peshich masalasi

Matbuot anjumanida taktik qarashlar va tarkibdagi asosiy yulduzlar masalasi ham ko‘tarildi:

  • Himoyaviy futbolga qarshi qiyinchilik: Ustozning ta’kidlashicha, ochiq futbol ko‘rsatadigan raqibga qarshi to‘p surish ancha qulay. Jamoalar «avtobus» qo‘yib, yopiq himoyalanganda orqada bo‘shliq topish va mudofaani yorib o‘tish bir necha barobar murakkablashadi;

  • Ivan Peshichning kelajagi: Xorvatiyalik futbolchining shartnomasi yil oxirigacha amal qilishi va uning keyingi taqdiri bo‘yicha qarorni o‘yinchining o‘zi hamda klub rahbariyati hal qilishini hazil aralash izohladi.

OCHL Elit: «Qancha ko‘p kvota olsak, boshim osmonga yetadi»

Mirjalol Qosimov qit’a miqyosidagi nufuzli OCHL Elit musobaqasida qatnashayotgan «Neftchi» va «Paxtakor»ning guruhdan chiqishiga tilakdosh ekanini bildirdi:

  • «Bu faqat Toshkent yoki Farg‘onaning emas, butun O‘zbekiston futbolining yuzi. Ular qancha ko‘p ochko yig‘ib, mamlakatimiz uchun xalqaro maydonda kvotalarni ko‘paytirsa, hammamiz uchun shuncha katta yutuq bo‘ladi», — deya xulosa qildi murabbiy.

Mirjalol QosimovNeftchiOKMKSuperliga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdiMirjalol Qosimov «Mash’al» bilan o‘yin, rotatsiya va raqibning strategiyasi haqida gapirdi16 oktabr 06:4288-daqiqada 0:1, 90+7-daqiqada 2:1! “Neftchi” ustozi mo‘jizaviy kambek haqida gapirdi88-daqiqada 0:1, 90+7-daqiqada 2:1! “Neftchi” ustozi mo‘jizaviy kambek haqida gapirdiBugun 00:47Superligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvaliSuperligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvali5 noyabr 11:2090+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi90+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi1 noyabr 18:10Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladiKubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi26 oktabr 07:2590+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi25 oktabr 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi