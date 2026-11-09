Mirjalol Qosimov Farg‘onadagi dramatik mag‘lubiyat, taktika va OCHL haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Superliganing 21-turida OKMK jamoasi Farg‘onada «Neftchi»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov uchrashuvdagi mag‘lubiyatga yaratilgan qulay vaziyatlardan foydalana olmaganlik va futbolning «urmasang, serydilar» qonuni sabab bo‘lganini ta’kidladi.
- Mutaxassis jamoaning 4-2-3-1 sxemasida harakat qilganini bildirib, Ivan Peshichning kelajagi klub rahbariyati bilan hal qilinishini qayd etdi.
Superliga doirasida Farg‘onada kechgan «Neftchi» hamda OKMK (2:1) klublari o‘rtasidagi markaziy va dramatik to‘qnashuvdan so‘ng, olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etdi.
Tajribali mutaxassis ochiq va shiddatli kurashlarga boy o‘tgan bahs tahlili, qo‘ldan boy berilgan g‘alaba, 100 foizlik vaziyatlar, legioner Ivan Peshichning kelajagi hamda o‘zbek klublarining OCHL Elitdagi ishtiroki bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Sen urmasang, senga urishadi»: Farg‘onadagi bahs nega boy berildi?
Mirjalol Qosimov uchrashuv davomida yaratilgan vaziyatlardan foydalana olmaslik mag‘lubiyatga sabab bo‘lganini ochiq tan oldi:
Qo‘ldan chiqarilgan imkoniyatlar: Birinchi bo‘limning o‘zidayoq OKMK to‘rtta mutlaq qulay vaziyatga ega bo‘lgan (Abubakir Rizo Turdialiyevda 3 ta va Papavada 1 ta). Biroq «Neftchi» posboni Botirali Ergashevning seyvlari raqibga ruhiy ustunlik bergan;
Oddiy vaziyatlardagi murakkablik: «Futbolda eng qiyini — oddiy o‘ynash. Aziz Xolmuhamedov birga-bir chiqdi, yonida ikki jamoadoshi ochiq turgan edi. To‘pni sherigiga uzatganida o‘yin taqdiri hal bo‘lardi. Biz urmadik, keyingi hujumda esa ular urdi. Futbolning bosh qonuni shu», — dedi Qosimov;
Taktika bo‘yicha aniqlik: Tarkibda 5 ta himoyachi o‘ynagani haqidagi taxminlarni rad etib, jamoa 4-2-3-1 sxemasida va hujumkor uslubda harakat qilganini qayd etdi.
«Avtobus»ga qarshi o‘ynash va Ivan Peshich masalasi
Matbuot anjumanida taktik qarashlar va tarkibdagi asosiy yulduzlar masalasi ham ko‘tarildi:
Himoyaviy futbolga qarshi qiyinchilik: Ustozning ta’kidlashicha, ochiq futbol ko‘rsatadigan raqibga qarshi to‘p surish ancha qulay. Jamoalar «avtobus» qo‘yib, yopiq himoyalanganda orqada bo‘shliq topish va mudofaani yorib o‘tish bir necha barobar murakkablashadi;
Ivan Peshichning kelajagi: Xorvatiyalik futbolchining shartnomasi yil oxirigacha amal qilishi va uning keyingi taqdiri bo‘yicha qarorni o‘yinchining o‘zi hamda klub rahbariyati hal qilishini hazil aralash izohladi.
OCHL Elit: «Qancha ko‘p kvota olsak, boshim osmonga yetadi»
Mirjalol Qosimov qit’a miqyosidagi nufuzli OCHL Elit musobaqasida qatnashayotgan «Neftchi» va «Paxtakor»ning guruhdan chiqishiga tilakdosh ekanini bildirdi:
«Bu faqat Toshkent yoki Farg‘onaning emas, butun O‘zbekiston futbolining yuzi. Ular qancha ko‘p ochko yig‘ib, mamlakatimiz uchun xalqaro maydonda kvotalarni ko‘paytirsa, hammamiz uchun shuncha katta yutuq bo‘ladi», — deya xulosa qildi murabbiy.
Izohlar 0
…