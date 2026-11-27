Tavareshning dubli «Xorazm»ga safarda «Qo‘qon-1912» ustidan ishonchli g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 29-turida «Xorazm» jamoasi safarda «Qo‘qon-1912» ustidan 0:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvda mehmonlar futbolchisi Rafayel Tavaresh 60 va 80-daqiqalarda ikkita gol urib, dubl qayd etdi.
- Ushbu natijadan so‘ng «Xorazm»
- 30 ochko bilan 13-o‘ringa ko‘tarildi, «Qo‘qon-1912» esa 24 ochko bilan 15-pog‘onada qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 29-turi doirasida «Qo‘qon-1912» o‘z maydonida «Xorazm» jamoasini qabul qilib, 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mehmonlar tarkibida Rafayel Tavaresh uchrashuv qahramoniga aylandi.
Uchrashuv tafsilotlari va muhim vaziyatlar
Birinchi bo‘limda darvozalar daxlsiz qolgan bo‘lsa-da, ikkinchi taymda mehmonlar o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanishdi:
60-daqiqa (0:1): Rafayel Tavaresh aniq zarbasi bilan hisobni ochdi.
80-daqiqa (0:2): Zaxiradan maydonga tushgan Maksim Shiryayevning uzatmasidan so‘ng Tavaresh yana bir bor gol urib, o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi va bahs taqdirini uzil-kesil hal qildi.
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng jamoalarning Superliga jadvalidagi mavqei quyidagicha ko‘rinish oldi:
Jamoa
29-turdan so‘ng to‘plagan ochkosi
Turnir jadvalidagi o‘rni
«Xorazm»
30 ochko
13-o‘ringa ko‘tarildi
«Qo‘qon-1912»
24 ochko
15-pog‘onada qoldi
Uchrashuv qaydnomasi
Superliga. 29-tur«Qo‘qon-1912» — «Xorazm» 0:2
Gollar: Rafayel Tavaresh (60, 80).
Ogohlantirishlar: Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).
«Qo‘qon-1912» tarkibi: Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O‘ktamov (Hasanov, 68).
«Xorazm» tarkibi: Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavaresh (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).
Sizningcha, «Qo‘qon-1912» so‘nggi turlarda vaziyatni o‘nglab, Superligada jon saqlab qolish uchun yetarli ochko jamg‘ara oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston Superligasi hamda milliy futbolimizdagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…