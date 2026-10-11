Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov «Navbahor» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynagan uchrashuvdan so‘ng matbuot anjumanida jamoaning oxirigacha kurashganini e’tirof etdi, biroq standart vaziyatlardagi pala-partishlikdan ranjiganini bildirdi.
- Uchrashuvda yosh futbolchi Abror Karimov o‘z darvozasiga ikki bor penalti sababchisi bo‘lgani, bu kabi xatolardan tajriba orttirilishi kerakligi ta’kidlandi.
O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida kechgan OKMK hamda «Navbahor» (2:2) o‘rtasidagi dramatik va kurashlarga boy to‘qnashuvdan so‘ng olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis uchrashuvdagi keskin intriga, so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba, shogirdlari tomonidan darvozaga belgilangan ikkita penalti hamda jamoaning asosiy kamchiliklarini ochiq-oydin tahlil qildi.
Murabbiy jamoaning oxirigacha kurashganini e’tirof etish bilan birga, standart vaziyatlardagi pala-partishlikdan qattiq ranjiganini yashirmadi.
«Oxir-oqibat 2:2 — bu tarix, lekin to‘liq uch ochkodan quruq qoldik»
Mirjalol Qosimov uchrashuv muxlislar uchun haqiqiy bayram bo‘lganini, biroq murabbiylar shtabi uchun yo‘qotilgan g‘alaba alamli tus olganini bildirdi:
Muxlislarbop bellashuv: «Hamma kutgan o‘yin edi. Hamisha “Navbahor” bilan qiziqarli uchrashuvlar bo‘lib kelgan. Tezkor, kurashlarga boy bo‘ldi. Bu tarixga aylandi, yil oxiri yaqinlashyapti va chempionat tugashiga oz qoldi. Bunaqa intrigalar hali ko‘p bo‘ladi»;
Qoniqish va norozilik: Yigitlarning oxirgi daqiqagacha bor kuchini berib kurashgani murabbiyni quvontirgan bo‘lsa, asosiy maqsad bo‘lgan to‘liq uch ochkoning qo‘lga kiritilmagani qoniqmagan jihat sifatida qayd etildi.
Ikkita penalti keltirib chiqargan Abror Karimov xatosiga munosabat
Muxbirlarning yosh futbolchi Abror Karimov o‘z darvozasiga ikki bor penalti belgilanishiga sabab bo‘lgani haqidagi savoliga murabbiy xolis va tarbiyaviy javob qaytardi:
Yoshlik va saboq: «Qonun hammaga bir xil. U yosh, mana shunday o‘yinlar orqali toblanadi ham, kuchayadi ham. Mana shunday holatlardan tajriba to‘playdi va to‘g‘ri xulosa chiqarishi kerak»;
Himoyadagi xatolar silsilasi: Qosimov birinchi penalti vaziyatida Asadbek Sobirjonov noto‘g‘ri harakat qilganini, Abror esa to‘p darvozaga bormayotgan paytda raqibga ortiqcha teginmasdan, parallel ravishda yaqinroq o‘ynashi lozim bo‘lganini tushuntirdi;
Temir qoida: «Agar keyingi uchrashuvda ham xuddi shunday qilsa, unda boshqacha gaplashamiz. Bir paytlar bejizga aytishmasdi: yaxshi himoyachi bir marta o‘zini aldashga qo‘yib beradi, ikkinchi marta emas».
«Standartlarda to‘pga anqayib qolishadi»: Imkoniyatlardan foydalanish va boy berilgan chempionlik
Jurnalistlarning hujum yakunida vaziyatlardan foydalanish ustida ishlanyaptimi, degan e’tiroziga Qosimov o‘z uslubida, keskin va hissiyotli munosabat bildirdi:
Mashg‘ulotlardagi mehnat: «Unda har kuni mashg‘ulotga sizlar ham qatnanglar! Har doim buning ustida ishlaymiz. Darvozaga gol urilgandagina qilgan mehnating ro‘yobga chiqadi, yaratilgan vaziyatning o‘ziga ochko berilmaydi»;
Standartlardagi pala-partishlik: «Standartdan gol o‘tkazdik, bu qiyin vaziyat emasdi. Diqqatni yo‘qotmaslik kerak. O‘yin oldi ko‘rsatmasida kimga qarshi shaxsan o‘ynashi aniq aytiladi. Sen ishingni a’lo darajada bajarib qo‘y! Standartlarda to‘pga anqayib qoladi va ko‘pincha bu pand berib qo‘yadi. Jizzaxda ham xuddi shu holat bo‘lgandi»;
Chempionlik haqidagi alamli xulosa: «Avgust oyiga qaytamiz: “Nasaf”, “Dinamo” kabi bahslarda, Buxoroda yaxshiroq natija qayd etishimiz kerak edi. Agarda yaratilgan vaziyatlardan to‘liq foydalanganimizda, biz allaqachon chempion bo‘lardik».
Mirjalol Qosimovning ushbu bayonoti OKMK mavsum yakunida turnir jadvalining eng yuqori pog‘onalari uchun kurashda yo‘qotilgan har bir imkoniyatning naqadar qimmatga tushganini ich-ichidan his qilayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…