Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?

·78·Sport
Mirjalol Qosimov 2:2 hisobidan keyin matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OKMK bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov «Navbahor» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynagan uchrashuvdan so‘ng matbuot anjumanida jamoaning oxirigacha kurashganini e’tirof etdi, biroq standart vaziyatlardagi pala-partishlikdan ranjiganini bildirdi.
  • Uchrashuvda yosh futbolchi Abror Karimov o‘z darvozasiga ikki bor penalti sababchisi bo‘lgani, bu kabi xatolardan tajriba orttirilishi kerakligi ta’kidlandi.

O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida kechgan OKMK hamda «Navbahor» (2:2) o‘rtasidagi dramatik va kurashlarga boy to‘qnashuvdan so‘ng olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis uchrashuvdagi keskin intriga, so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba, shogirdlari tomonidan darvozaga belgilangan ikkita penalti hamda jamoaning asosiy kamchiliklarini ochiq-oydin tahlil qildi.

Murabbiy jamoaning oxirigacha kurashganini e’tirof etish bilan birga, standart vaziyatlardagi pala-partishlikdan qattiq ranjiganini yashirmadi.

«Oxir-oqibat 2:2 — bu tarix, lekin to‘liq uch ochkodan quruq qoldik»

Mirjalol Qosimov uchrashuv muxlislar uchun haqiqiy bayram bo‘lganini, biroq murabbiylar shtabi uchun yo‘qotilgan g‘alaba alamli tus olganini bildirdi:

  • Muxlislarbop bellashuv: «Hamma kutgan o‘yin edi. Hamisha “Navbahor” bilan qiziqarli uchrashuvlar bo‘lib kelgan. Tezkor, kurashlarga boy bo‘ldi. Bu tarixga aylandi, yil oxiri yaqinlashyapti va chempionat tugashiga oz qoldi. Bunaqa intrigalar hali ko‘p bo‘ladi»;

  • Qoniqish va norozilik: Yigitlarning oxirgi daqiqagacha bor kuchini berib kurashgani murabbiyni quvontirgan bo‘lsa, asosiy maqsad bo‘lgan to‘liq uch ochkoning qo‘lga kiritilmagani qoniqmagan jihat sifatida qayd etildi.

Ikkita penalti keltirib chiqargan Abror Karimov xatosiga munosabat

Muxbirlarning yosh futbolchi Abror Karimov o‘z darvozasiga ikki bor penalti belgilanishiga sabab bo‘lgani haqidagi savoliga murabbiy xolis va tarbiyaviy javob qaytardi:

  • Yoshlik va saboq: «Qonun hammaga bir xil. U yosh, mana shunday o‘yinlar orqali toblanadi ham, kuchayadi ham. Mana shunday holatlardan tajriba to‘playdi va to‘g‘ri xulosa chiqarishi kerak»;

  • Himoyadagi xatolar silsilasi: Qosimov birinchi penalti vaziyatida Asadbek Sobirjonov noto‘g‘ri harakat qilganini, Abror esa to‘p darvozaga bormayotgan paytda raqibga ortiqcha teginmasdan, parallel ravishda yaqinroq o‘ynashi lozim bo‘lganini tushuntirdi;

  • Temir qoida: «Agar keyingi uchrashuvda ham xuddi shunday qilsa, unda boshqacha gaplashamiz. Bir paytlar bejizga aytishmasdi: yaxshi himoyachi bir marta o‘zini aldashga qo‘yib beradi, ikkinchi marta emas».

«Standartlarda to‘pga anqayib qolishadi»: Imkoniyatlardan foydalanish va boy berilgan chempionlik

Jurnalistlarning hujum yakunida vaziyatlardan foydalanish ustida ishlanyaptimi, degan e’tiroziga Qosimov o‘z uslubida, keskin va hissiyotli munosabat bildirdi:

  • Mashg‘ulotlardagi mehnat: «Unda har kuni mashg‘ulotga sizlar ham qatnanglar! Har doim buning ustida ishlaymiz. Darvozaga gol urilgandagina qilgan mehnating ro‘yobga chiqadi, yaratilgan vaziyatning o‘ziga ochko berilmaydi»;

  • Standartlardagi pala-partishlik: «Standartdan gol o‘tkazdik, bu qiyin vaziyat emasdi. Diqqatni yo‘qotmaslik kerak. O‘yin oldi ko‘rsatmasida kimga qarshi shaxsan o‘ynashi aniq aytiladi. Sen ishingni a’lo darajada bajarib qo‘y! Standartlarda to‘pga anqayib qoladi va ko‘pincha bu pand berib qo‘yadi. Jizzaxda ham xuddi shu holat bo‘lgandi»;

  • Chempionlik haqidagi alamli xulosa: «Avgust oyiga qaytamiz: “Nasaf”, “Dinamo” kabi bahslarda, Buxoroda yaxshiroq natija qayd etishimiz kerak edi. Agarda yaratilgan vaziyatlardan to‘liq foydalanganimizda, biz allaqachon chempion bo‘lardik».

Mirjalol Qosimovning ushbu bayonoti OKMK mavsum yakunida turnir jadvalining eng yuqori pog‘onalari uchun kurashda yo‘qotilgan har bir imkoniyatning naqadar qimmatga tushganini ich-ichidan his qilayotganini ko‘rsatmoqda.

Mirjalol QosimovOKMKNavbahor23 tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdiOKMK “Navbahor” bilan bahsdagi shov-shuvli vaziyatlar bo‘yicha bayonot berdiBugun 21:01OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...OKMK va «Navbahor» uchrashuvi "superdrama" bilan yakunlandi...Bugun 19:33«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi«Haqli ravishda g‘alaba qozondik»: Mirjalol Qosimov Zomindagi irodali bahs sirini ochdi21 sentabr 06:42«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!20 sentabr 22:20OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaOKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finalda16 sentabr 20:53Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»Kechagi mag‘lubiyatdan so‘ng Mirjalol Qosimov: «VAR chizig‘ini orqadan chizishdi, juda uyatli!»10 sentabr 06:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi