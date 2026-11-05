Superligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvali
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 27-tur uchrashuvlari 5 noyabr kunidan boshlanib, to‘rt kun davomida davom etadi.
- Turning markaziy bahsida sovrinli o‘rinlar uchun kurashayotgan «Neftchi» va OKMK jamoalari Farg‘onada o‘zaro kuch sinashadi.
- Shuningdek, tur doirasida «Andijon» – «Lokomotiv», «Paxtakor» – «Qo‘qon-1912» hamda «Buxoro» – «Nasaf» kabi qiziqarli qarama-qarshiliklar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
O‘zbekiston Superligasida musobaqa jadvalining eng yuqori nuqtalari va sovrinli o‘rinlar taqdiri hal bo‘layotgan pallada 27-tur uchrashuvlariga start berilmoqda. Bugun, 5 noyabr kuni boshlanadigan ushbu tur bahslari 4 kun davom etib, futbol ixlosmandlariga bir qator murosasiz qarama-qarshiliklarni taqdim etadi.
Turning shubhasiz markaziy va eng shiddatli uchrashuvi yakshanba kuni Farg‘onada bo‘lib o‘tadi — sovrinlar uchun da’vogarlik qilayotgan «Neftchi» klubi o‘z maydonida Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qiladi.
Haftaning shiddatli to‘qnashuvlari: Vodiydagi janglar va poytaxt imtihonlari
27-turda muxlislarni kutib turgan eng qaynoq voqealar:
Farg‘onadagi finalga teng bahs: «Neftchi» hamda OKMK jamoalari o‘rtasidagi bahs turning bosh voqeasi bo‘lishi kutilmoqda. Ikkala jamoa uchun ham har bir ochko oltinga teng;
«Andijon» – «Lokomotiv» qarama-qarshiligi: Shanba kuni «Bobur Arena»da andijonliklar poytaxt «temiryo‘lchilari»ni sinovdan o‘tkazadi;
Toshkentda «Paxtakor» mezbonligi: Poytaxtning «Paxtakor» klubi turning so‘nggi uchrashuvida «Qo‘qon-1912» jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Shuningdek, Qarshining «Nasaf» jamoasi Buxoro safariga yo‘l oladi.
Superliga, 27-tur to‘liq taqvimi:
5 noyabr (payshanba):
18:30. «Bunyodkor» — «Xorazm»
6 noyabr (juma):
18:30. «So‘g‘diyona» — «Dinamo»
7 noyabr (shanba):
16:00. «Andijon» — «Lokomotiv»
16:15. «Mash’al» — «Surxon»
18:30. «Qizilqum» — «Navbahor»
8 noyabr (yakshanba):
16:00. «Neftchi» — OKMK (Turning markaziy uchrashuvi)
16:00. «Buxoro» — «Nasaf»
18:15. «Paxtakor» — «Qo‘qon-1912»
Superligada mavsumning kulminatsion pallasi yaqinlashmoqda va har bir o‘yindagi natija yakuniy jadval pog‘onalarini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Izohlar 0
…