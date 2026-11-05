Superligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvali

·72·Sport
Superligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvali
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 27-tur uchrashuvlari 5 noyabr kunidan boshlanib, to‘rt kun davomida davom etadi.
  • Turning markaziy bahsida sovrinli o‘rinlar uchun kurashayotgan «Neftchi» va OKMK jamoalari Farg‘onada o‘zaro kuch sinashadi.
  • Shuningdek, tur doirasida «Andijon» – «Lokomotiv», «Paxtakor» – «Qo‘qon-1912» hamda «Buxoro» – «Nasaf» kabi qiziqarli qarama-qarshiliklar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

O‘zbekiston Superligasida musobaqa jadvalining eng yuqori nuqtalari va sovrinli o‘rinlar taqdiri hal bo‘layotgan pallada 27-tur uchrashuvlariga start berilmoqda. Bugun, 5 noyabr kuni boshlanadigan ushbu tur bahslari 4 kun davom etib, futbol ixlosmandlariga bir qator murosasiz qarama-qarshiliklarni taqdim etadi.

Turning shubhasiz markaziy va eng shiddatli uchrashuvi yakshanba kuni Farg‘onada bo‘lib o‘tadi — sovrinlar uchun da’vogarlik qilayotgan «Neftchi» klubi o‘z maydonida Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qiladi.

Haftaning shiddatli to‘qnashuvlari: Vodiydagi janglar va poytaxt imtihonlari

27-turda muxlislarni kutib turgan eng qaynoq voqealar:

  • Farg‘onadagi finalga teng bahs: «Neftchi» hamda OKMK jamoalari o‘rtasidagi bahs turning bosh voqeasi bo‘lishi kutilmoqda. Ikkala jamoa uchun ham har bir ochko oltinga teng;

  • «Andijon» – «Lokomotiv» qarama-qarshiligi: Shanba kuni «Bobur Arena»da andijonliklar poytaxt «temiryo‘lchilari»ni sinovdan o‘tkazadi;

  • Toshkentda «Paxtakor» mezbonligi: Poytaxtning «Paxtakor» klubi turning so‘nggi uchrashuvida «Qo‘qon-1912» jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Shuningdek, Qarshining «Nasaf» jamoasi Buxoro safariga yo‘l oladi.

Superliga, 27-tur to‘liq taqvimi:

5 noyabr (payshanba):

  • 18:30. «Bunyodkor» — «Xorazm»

6 noyabr (juma):

  • 18:30. «So‘g‘diyona» — «Dinamo»

7 noyabr (shanba):

  • 16:00. «Andijon» — «Lokomotiv»

  • 16:15. «Mash’al» — «Surxon»

  • 18:30. «Qizilqum» — «Navbahor»

8 noyabr (yakshanba):

  • 16:00. «Neftchi» — OKMK (Turning markaziy uchrashuvi)

  • 16:00. «Buxoro» — «Nasaf»

  • 18:15. «Paxtakor» — «Qo‘qon-1912»

Superligada mavsumning kulminatsion pallasi yaqinlashmoqda va har bir o‘yindagi natija yakuniy jadval pog‘onalarini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.

O‘zbekiston SuperligasiNeftchiOKMKPaxtakor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi23 oktabr 21:52“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildi“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildiKecha 23:3290+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi90+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi1 noyabr 18:10Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladiKubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi26 oktabr 07:2590+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi25 oktabr 18:07Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?Elit OCHL 3-turi: O‘zbekiston klublarining bugungi o‘yinlari qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?26 oktabr 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi