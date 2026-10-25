«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi

·53·Sport
«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida o‘tgan «Dinamo» va «Andijon» jamoalari o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Uchrashuvning 85-daqiqasida Ulug‘bek Abdullayev mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 90+2-daqiqada Usmonali Ismonaliyev muvozanatni tikladi.
  • Mazkur natijadan so‘ng har ikki klub 31 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida mos ravishda 9 va 10-o‘rinlarni egallab turibdi.

O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Samarqandda kechgan markaziy bahslardan birida «Dinamo» o‘z maydonida vodiyning «Andijon» klubini qabul qildi. Uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lib, asabiy va shiddatli ruhda o‘tgan to‘qnashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

O‘yinning asosiy vaqti yakuniga qadar tomonlar ehtiyotkorlikni birinchi o‘ringa qo‘yishdi, biroq so‘nggi 10 daqiqalikda muxlislar haqiqiy futbol trilleriga guvoh bo‘lishdi.

So‘nggi daqiqalardagi portlash va 90+2-daqiqadagi najot

Uchrashuv kulminatsiyasi hakamning final hushtagi yaqinlashganda yuz berdi:

  • 85-daqiqa: Abdullayevdan muhim zarba: Zaxiradan maydonga tushgan Ulug‘bek Abdullayev 85-daqiqada «Andijon» darvozasini aniq nishonga olib, samarqandlik muxlislarni quvonchga ko‘mdi (1:0);

  • 90+2-daqiqa: Ismonaliyevning javobi: G‘alabani rasmiylashtirishga shoshilgan mezbonlar oxirgi soniyalarda himoyada xatoga yo‘l qo‘ydi — Usmonali Ismonaliyev qo‘shib berilgan 2-daqiqada muvozanatni tiklab, «burgutlar»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (1:1);

  • Ogohlantirishlar va bosim: O‘yin oxirida keskinlik kuchayib, hakam tomonidan andijonliklar futbolchilari Toirov (76) hamda Xoldorxonov (84) sariq kartochka bilan jazolandi.

Turnir jadvali: Tenglik va yonma-yon qo‘shnilik

Qo‘lga kiritilgan bir ochko har ikki klubning musobaqa jadvalidagi pozitsiyasini deyarli o‘zgarishsiz qoldirdi:

  • 31 ochkolik ko‘rsatkich: Mazkur durang natijasida har ikkala jamoaning ochkolari soni teng — 31 tadan yetib bordi;

  • Jadvaldagi o‘rinlar: To‘plar nisbati va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra «Andijon» turnir jadvalining 9-pog‘onasida qolgan bo‘lsa, «Dinamo» mustahkam ravishda 10-o‘rinni egallab turibdi.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 25-tur

«Dinamo» — «Andijon» 1:1

  • Gollar: Ulug‘bek Abdullayev 85 — Usmonali Ismonaliyev 90+2.

  • Ogohlantirishlar: Toirov 76, Xoldorxonov 84.

  • «Dinamo»: Nemanov, Shtefan, Amonov (Haydarov, 55), Hojimirzayev (Abdusalomov, 84), Dumbuya, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Avanesyan, 55), O‘rmonjonov (Abdullayev, 65), Haydarevich, Abdurahmonov, Seytveliyev.

  • «Andijon»: Adhamov (Potapov, 46), Abdumajidov, G‘ulomov, Iminov (Andronikashvili, 79), Chalasan, Turg‘unboyev (Xoldorxonov, 46), Temirov, Ismonaliyev, Abdumannopov, Toirov, Turdimurodov (Karimov, 79).

O‘zbekiston SuperligasiDinamo SamarqandAndijon FK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildiO‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildiKecha 10:18“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi10 sentabr 21:37Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...20 avgust 06:27Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi30 iyul 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi