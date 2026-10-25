«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida o‘tgan «Dinamo» va «Andijon» jamoalari o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- Uchrashuvning 85-daqiqasida Ulug‘bek Abdullayev mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 90+2-daqiqada Usmonali Ismonaliyev muvozanatni tikladi.
- Mazkur natijadan so‘ng har ikki klub 31 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida mos ravishda 9 va 10-o‘rinlarni egallab turibdi.
O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Samarqandda kechgan markaziy bahslardan birida «Dinamo» o‘z maydonida vodiyning «Andijon» klubini qabul qildi. Uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalarda hal bo‘lib, asabiy va shiddatli ruhda o‘tgan to‘qnashuv 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
O‘yinning asosiy vaqti yakuniga qadar tomonlar ehtiyotkorlikni birinchi o‘ringa qo‘yishdi, biroq so‘nggi 10 daqiqalikda muxlislar haqiqiy futbol trilleriga guvoh bo‘lishdi.
So‘nggi daqiqalardagi portlash va 90+2-daqiqadagi najot
Uchrashuv kulminatsiyasi hakamning final hushtagi yaqinlashganda yuz berdi:
85-daqiqa: Abdullayevdan muhim zarba: Zaxiradan maydonga tushgan Ulug‘bek Abdullayev 85-daqiqada «Andijon» darvozasini aniq nishonga olib, samarqandlik muxlislarni quvonchga ko‘mdi (1:0);
90+2-daqiqa: Ismonaliyevning javobi: G‘alabani rasmiylashtirishga shoshilgan mezbonlar oxirgi soniyalarda himoyada xatoga yo‘l qo‘ydi — Usmonali Ismonaliyev qo‘shib berilgan 2-daqiqada muvozanatni tiklab, «burgutlar»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (1:1);
Ogohlantirishlar va bosim: O‘yin oxirida keskinlik kuchayib, hakam tomonidan andijonliklar futbolchilari Toirov (76) hamda Xoldorxonov (84) sariq kartochka bilan jazolandi.
Turnir jadvali: Tenglik va yonma-yon qo‘shnilik
Qo‘lga kiritilgan bir ochko har ikki klubning musobaqa jadvalidagi pozitsiyasini deyarli o‘zgarishsiz qoldirdi:
31 ochkolik ko‘rsatkich: Mazkur durang natijasida har ikkala jamoaning ochkolari soni teng — 31 tadan yetib bordi;
Jadvaldagi o‘rinlar: To‘plar nisbati va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra «Andijon» turnir jadvalining 9-pog‘onasida qolgan bo‘lsa, «Dinamo» mustahkam ravishda 10-o‘rinni egallab turibdi.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 25-tur
«Dinamo» — «Andijon» 1:1
Gollar: Ulug‘bek Abdullayev 85 — Usmonali Ismonaliyev 90+2.
Ogohlantirishlar: Toirov 76, Xoldorxonov 84.
«Dinamo»: Nemanov, Shtefan, Amonov (Haydarov, 55), Hojimirzayev (Abdusalomov, 84), Dumbuya, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Avanesyan, 55), O‘rmonjonov (Abdullayev, 65), Haydarevich, Abdurahmonov, Seytveliyev.
«Andijon»: Adhamov (Potapov, 46), Abdumajidov, G‘ulomov, Iminov (Andronikashvili, 79), Chalasan, Turg‘unboyev (Xoldorxonov, 46), Temirov, Ismonaliyev, Abdumannopov, Toirov, Turdimurodov (Karimov, 79).
Izohlar 0
…