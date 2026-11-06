“Dinamo” bir kishi kam qolgan “So‘g‘diyona” ustidan irodali g‘alabaga erishdi
O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Zomin shahrida kechgan «So‘g‘diyona» hamda Samarqandning «Dinamo» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv shiddatli kurashlar va kutilmagan burilishlarga boy bo‘ldi. Mezbonlar uchrashuvni tezkor gol bilan boshlagan bo‘lsa-da, Vadim Abramov shogirdlari iroda ko‘rsatib, safardan 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan qaytdi.
Bu g‘alabadan so‘ng Samarqand klubi o‘z ochkolari sonini 37 taga yetkazib, turnir jadvalida 8-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. 30 ochko bilan qolgan jizzaxliklar esa 11-o‘rinda bormoqda.
Tezkor start va o‘yin taqdirini o‘zgartirgan chetlatish
Bellashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli tarzda boshlandi:
2-daqiqadagi hisob: «So‘g‘diyona» sardori Javohir Qahramonov o‘yinning 2-daqiqasidayoq aniq zarba bilan hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
Qizil kartochka va muvozanatning buzilishi: 29-daqiqada «So‘g‘diyona» himoyachisi Nodirjon Soyibov qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydondan chetlatildi. Bu voqelik uchrashuv ssenariysini butunlay o‘zgartirib yubordi;
Dumbiyadan javob goli: Son jihatidan ustunlikka erishgan samarqandliklar bosimni kuchaytirib, 33-daqiqada Amadu Dumbiyaning goli evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1).
Ikkinchi bo‘lim: Abramov shogirdlaridan ishonchli nuqta
Ikkinchi bo‘lim to‘liq mehmonlar nazorati ostida kechdi:
72-daqiqa va penalti: «Dinamo» hujumchisi Anvarjon Hojimirzayev belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi (1:2);
79-daqiqada zaxiradan tushgan qahramon: Ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushgan Rasul Yo‘ldoshev 79-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, samarqandliklarning yakuniy g‘alabasini mustahkamladi (1:3).
O‘yin protokoli:
Superliga. 27-tur: «So‘g‘diyona» – «Dinamo» 1:3
Gollar: Javohir Qahramonov 2' (1:0) — Amadu Dumbiya 33' (1:1), Anvarjon Hojimirzayev 72' pen. (1:2), Rasul Yo‘ldoshev 79' (1:3);
Ogohlantirishlar: Xaris Xaydarevich 48', Amadu Dumbiya 58', Edem Nemanov 59' (barchasi «Dinamo»);
Chetlatish: Nodirjon Soyibov 29' («So‘g‘diyona»).
Izohlar 0
…