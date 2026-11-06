“Dinamo” bir kishi kam qolgan “So‘g‘diyona” ustidan irodali g‘alabaga erishdi

·1·Sport
“Dinamo” bir kishi kam qolgan “So‘g‘diyona” ustidan irodali g‘alabaga erishdi

O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Zomin shahrida kechgan «So‘g‘diyona» hamda Samarqandning «Dinamo» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv shiddatli kurashlar va kutilmagan burilishlarga boy bo‘ldi. Mezbonlar uchrashuvni tezkor gol bilan boshlagan bo‘lsa-da, Vadim Abramov shogirdlari iroda ko‘rsatib, safardan 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan qaytdi.

Bu g‘alabadan so‘ng Samarqand klubi o‘z ochkolari sonini 37 taga yetkazib, turnir jadvalida 8-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. 30 ochko bilan qolgan jizzaxliklar esa 11-o‘rinda bormoqda.

Tezkor start va o‘yin taqdirini o‘zgartirgan chetlatish

Bellashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli tarzda boshlandi:

  • 2-daqiqadagi hisob: «So‘g‘diyona» sardori Javohir Qahramonov o‘yinning 2-daqiqasidayoq aniq zarba bilan hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Qizil kartochka va muvozanatning buzilishi: 29-daqiqada «So‘g‘diyona» himoyachisi Nodirjon Soyibov qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydondan chetlatildi. Bu voqelik uchrashuv ssenariysini butunlay o‘zgartirib yubordi;

  • Dumbiyadan javob goli: Son jihatidan ustunlikka erishgan samarqandliklar bosimni kuchaytirib, 33-daqiqada Amadu Dumbiyaning goli evaziga hisobni tenglashtirdi (1:1).

Ikkinchi bo‘lim: Abramov shogirdlaridan ishonchli nuqta

Ikkinchi bo‘lim to‘liq mehmonlar nazorati ostida kechdi:

  • 72-daqiqa va penalti: «Dinamo» hujumchisi Anvarjon Hojimirzayev belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi (1:2);

  • 79-daqiqada zaxiradan tushgan qahramon: Ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushgan Rasul Yo‘ldoshev 79-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, samarqandliklarning yakuniy g‘alabasini mustahkamladi (1:3).

O‘yin protokoli:

  • Superliga. 27-tur: «So‘g‘diyona» – «Dinamo» 1:3

  • Gollar: Javohir Qahramonov 2' (1:0) — Amadu Dumbiya 33' (1:1), Anvarjon Hojimirzayev 72' pen. (1:2), Rasul Yo‘ldoshev 79' (1:3);

  • Ogohlantirishlar: Xaris Xaydarevich 48', Amadu Dumbiya 58', Edem Nemanov 59' (barchasi «Dinamo»);

  • Chetlatish: Nodirjon Soyibov 29' («So‘g‘diyona»).

O‘zbekiston SuperligasiSo‘g‘diyonaDinamo SamarqandVadim Abramov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladiAbramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi26 oktabr 07:19«Dinamo» safarda «Mash’al» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi«Dinamo» safarda «Mash’al» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi31 oktabr 20:08«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi25 oktabr 21:09Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08O‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslarO‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslar30 oktabr 21:03“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi