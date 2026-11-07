Andijonda kambek: “Lokomotiv” avtogoldan so‘ng 3 ta to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 27-turida Toshkentning «Lokomotiv» klubi safarda «Andijon» ustidan 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvning 5-daqiqasida Aleksandr Shushnyar o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygan bo‘lsa-da, keyinchalik Temurxo‘ja Abduxoliqov, Nikolay Ivanov va Suhrob Nurulloyev kiritgan gollar poytaxtliklarga muvaffaqiyat keltirdi.
O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida vodiyda kechgan markaziy to‘qnashuvda Toshkentning «Lokomotiv» klubi safarda «Andijon» ustidan 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlangan bo‘lsa-da, «temiryo‘lchilar» tezkor javob qaytarib, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini butunlay o‘z qo‘llariga olishga muvaffaq bo‘lishdi.
Tezkor avtogol va Abduxoliqovning sovuqqon javobi
O‘yin ilk daqiqalardanoq yuqori sur’at va kutilmagan burilishlar bilan boshlandi:
5-daqiqadagi shok: Bahs boshida «Lokomotiv» himoyachisi Aleksandr Shushnyar kutilmagan xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va «Andijon»ni oldinga olib chiqdi;
3 daqiqa ichidagi muvozanat: Toshkentliklar bu zarbadan esankirab qolmadi. Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, 8-daqiqada Suhrob Nurulloyevning uzatmasini Temurxo‘ja Abduxoliqov golga aylantirib, hisobni tenglashtirdi — 1:1;
Birinchi bo‘lim intrigasi: Har ikki tomon ochiq va hujumkor futbol namoyish etib, tanaffusga qadar keskin kurash olib bordi.
Ikkinchi bo‘limdagi hukm: Ivanov va Nurulloyevning gollari
Ikkinchi 45 daqiqalik boshlanishi bilanoq mehmonlar hujumkor bosimni keskin oshirdi:
48-daqiqa: Ivanovdan gol: Tanaffusdan so‘ng maydonga tushgan «temiryo‘lchilar» tezkor hujum uyushtirib, Nikolay Ivanov ijrosidagi aniq zarba evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi;
56-daqiqa: So‘nggi nuqta: Sardor Mirzayevning ajoyib to‘p oshirishidan so‘ng uchrashuv qahramonlaridan biriga aylangan Suhrob Nurulloyev hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi va o‘yin taqdirini deyarli hal qildi.
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar: «Lokomotiv» 5-o‘ringa ko‘tarildi
Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko ikkala jamoaning mavsumdagi ambitsiyalariga jiddiy ta’sir o‘tkazdi:
«Lokomotiv» top-beshlikda: Irodali safar g‘alabasidan keyin poytaxtliklar o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalida faxrli 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Andijon»ning xavfli zonasi: O‘z maydonidagi ushbu og‘riqli mag‘lubiyatdan so‘ng «Andijon» 31 ochko bilan jadvalning 10-pog‘onasida qolib ketdi va quyi o‘rinlardan uzoqlashish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.
Izohlar 0
…