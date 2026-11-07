Andijonda kambek: “Lokomotiv” avtogoldan so‘ng 3 ta to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketdi

·7·Sport
Andijonda kambek: “Lokomotiv” avtogoldan so‘ng 3 ta to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 27-turida Toshkentning «Lokomotiv» klubi safarda «Andijon» ustidan 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Uchrashuvning 5-daqiqasida Aleksandr Shushnyar o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygan bo‘lsa-da, keyinchalik Temurxo‘ja Abduxoliqov, Nikolay Ivanov va Suhrob Nurulloyev kiritgan gollar poytaxtliklarga muvaffaqiyat keltirdi.

O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida vodiyda kechgan markaziy to‘qnashuvda Toshkentning «Lokomotiv» klubi safarda «Andijon» ustidan 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlangan bo‘lsa-da, «temiryo‘lchilar» tezkor javob qaytarib, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini butunlay o‘z qo‘llariga olishga muvaffaq bo‘lishdi.

Tezkor avtogol va Abduxoliqovning sovuqqon javobi

O‘yin ilk daqiqalardanoq yuqori sur’at va kutilmagan burilishlar bilan boshlandi:

  • 5-daqiqadagi shok: Bahs boshida «Lokomotiv» himoyachisi Aleksandr Shushnyar kutilmagan xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va «Andijon»ni oldinga olib chiqdi;

  • 3 daqiqa ichidagi muvozanat: Toshkentliklar bu zarbadan esankirab qolmadi. Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, 8-daqiqada Suhrob Nurulloyevning uzatmasini Temurxo‘ja Abduxoliqov golga aylantirib, hisobni tenglashtirdi — 1:1;

  • Birinchi bo‘lim intrigasi: Har ikki tomon ochiq va hujumkor futbol namoyish etib, tanaffusga qadar keskin kurash olib bordi.

Ikkinchi bo‘limdagi hukm: Ivanov va Nurulloyevning gollari

Ikkinchi 45 daqiqalik boshlanishi bilanoq mehmonlar hujumkor bosimni keskin oshirdi:

  • 48-daqiqa: Ivanovdan gol: Tanaffusdan so‘ng maydonga tushgan «temiryo‘lchilar» tezkor hujum uyushtirib, Nikolay Ivanov ijrosidagi aniq zarba evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi;

  • 56-daqiqa: So‘nggi nuqta: Sardor Mirzayevning ajoyib to‘p oshirishidan so‘ng uchrashuv qahramonlaridan biriga aylangan Suhrob Nurulloyev hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi va o‘yin taqdirini deyarli hal qildi.

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar: «Lokomotiv» 5-o‘ringa ko‘tarildi

Qo‘lga kiritilgan ushbu uch ochko ikkala jamoaning mavsumdagi ambitsiyalariga jiddiy ta’sir o‘tkazdi:

  • «Lokomotiv» top-beshlikda: Irodali safar g‘alabasidan keyin poytaxtliklar o‘z ochkolari sonini 45 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalida faxrli 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Andijon»ning xavfli zonasi: O‘z maydonidagi ushbu og‘riqli mag‘lubiyatdan so‘ng «Andijon» 31 ochko bilan jadvalning 10-pog‘onasida qolib ketdi va quyi o‘rinlardan uzoqlashish imkoniyatini qo‘ldan chiqardi.

O‘zbekiston SuperligasiLokomotiv ToshkentAndijon FKTemurxo‘ja Abduxoliqov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dragan Cheran kutilmaganda «Andijon» bilan shartnomani bekor qildiDragan Cheran kutilmaganda «Andijon» bilan shartnomani bekor qildi29 oktabr 23:08Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladiAbramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi26 oktabr 07:19«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi25 oktabr 21:0990+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi90+1-daqiqadagi drama: OKMK so‘nggi soniyalarda “Lokomotiv”dan g‘alabani ilib ketdi1 noyabr 18:10O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildiO‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildi24 oktabr 10:18«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi11 sentabr 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi