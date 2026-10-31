«Dinamo» safarda «Mash’al» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi

·3·Sport
«Dinamo» safarda «Mash’al» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandning «Dinamo» klubi O‘zbekiston Superligasi doirasida Muborakda «Mash’al» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvda Jahongirbek Abdusalomov, Anvar Hojimirzayev va Firdavs Abdurahmonov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
  • Bellashuv qahramoni deb topilgan Anvar Hojimirzayev bitta gol va bitta golli uzatma bilan jamoasining yirik g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
  • Ushbu muvaffaqiyat samarqandliklarning turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Superligasining navbatdagi turidan o‘rin olgan bahsda Samarqandning «Dinamo» klubi Muborak safariga yo‘l olib, «Mash’al» jamoasi ustidan yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi. Samarqandliklarning to‘liq ustunligi va sermahsul hujumlari ostida o‘tgan uchrashuv 3:0 hisobida mehmonlarning foydasiga hal bo‘ldi.

O‘yinda «Dinamo» yetakchisi Anvar Hojimirzayev bir gol va bir golli uzatma muallifiga aylanib, bellashuv qahramoniga aylandi.

O‘yin xronikasi: Samarqandliklarning 3 ta javobsiz zarbasi

Uchrashuvdagi gollar va asosiy voqealar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Ilk bo‘limdagi gol (16-daqiqa): Bahsni faol boshlagan samarqandliklar 16-daqiqadayoq hisobni ochdi — Anvar Hojimirzayevning qulay uzatmasidan unumli foydalangan Jahongirbek Abdusalomov to‘pni darvoza to‘riga joyladi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi faollik (50-daqiqa): Tanaffusdan so‘ng yana maydonga hujumkor ruhda qaytgan «Dinamo» farqni oshirdi — bu safar Anvar Hojimirzayevning shaxsan o‘zi raqib darvozasini aniq nishonga oldi;

  • Yakuniy zarba (61-daqiqa): Oradan o‘n bir daqiqa o‘tib, zaxiradan maydonga tushgan Firdavs Abdurahmonov hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi va bahs taqdirini batamom hal qildi — 0:3.

Protokol va tarkiblar

  • Superliga

  • «Mash’al» — «Dinamo» 0:3

  • Gollar: Jahongirbek Abdusalomov (16), Anvar Hojimirzayev (50), Firdavs Abdurahmonov (61).

  • Ogohlantirishlar: To‘xtasinov (40), Asqarov (49), Abdusalomov (54), Mo‘ydinov (67), Jumaboyev (72), Abdurahmonov (79).

Asosiy tarkiblar:

  • «Mash’al»: Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69), Asqarov.

  • «Dinamo»: Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57), Amonov (Haydarov, 73).

Safarda qo‘lga kiritilgan ushbu yorqin g‘alaba «Dinamo» jamoasining Superliga jadvalidagi pozitsiyasini sezilarli darajada yaxshilashga va keyingi turlar oldidan futbolchilarning kayfiyatini ko‘tarishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston SuperligasiDinamo SamarqandMash’al MuborakAnvar Hojimirzayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladiAbramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi26 oktabr 07:19«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi25 oktabr 21:09“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi10 sentabr 21:37Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...20 avgust 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi