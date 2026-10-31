«Dinamo» safarda «Mash’al» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandning «Dinamo» klubi O‘zbekiston Superligasi doirasida Muborakda «Mash’al» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda Jahongirbek Abdusalomov, Anvar Hojimirzayev va Firdavs Abdurahmonov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
- Bellashuv qahramoni deb topilgan Anvar Hojimirzayev bitta gol va bitta golli uzatma bilan jamoasining yirik g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
- Ushbu muvaffaqiyat samarqandliklarning turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilashga xizmat qiladi.
O‘zbekiston Superligasining navbatdagi turidan o‘rin olgan bahsda Samarqandning «Dinamo» klubi Muborak safariga yo‘l olib, «Mash’al» jamoasi ustidan yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi. Samarqandliklarning to‘liq ustunligi va sermahsul hujumlari ostida o‘tgan uchrashuv 3:0 hisobida mehmonlarning foydasiga hal bo‘ldi.
O‘yinda «Dinamo» yetakchisi Anvar Hojimirzayev bir gol va bir golli uzatma muallifiga aylanib, bellashuv qahramoniga aylandi.
O‘yin xronikasi: Samarqandliklarning 3 ta javobsiz zarbasi
Uchrashuvdagi gollar va asosiy voqealar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Ilk bo‘limdagi gol (16-daqiqa): Bahsni faol boshlagan samarqandliklar 16-daqiqadayoq hisobni ochdi — Anvar Hojimirzayevning qulay uzatmasidan unumli foydalangan Jahongirbek Abdusalomov to‘pni darvoza to‘riga joyladi;
Ikkinchi bo‘limdagi faollik (50-daqiqa): Tanaffusdan so‘ng yana maydonga hujumkor ruhda qaytgan «Dinamo» farqni oshirdi — bu safar Anvar Hojimirzayevning shaxsan o‘zi raqib darvozasini aniq nishonga oldi;
Yakuniy zarba (61-daqiqa): Oradan o‘n bir daqiqa o‘tib, zaxiradan maydonga tushgan Firdavs Abdurahmonov hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi va bahs taqdirini batamom hal qildi — 0:3.
Protokol va tarkiblar
Superliga
«Mash’al» — «Dinamo» 0:3
Gollar: Jahongirbek Abdusalomov (16), Anvar Hojimirzayev (50), Firdavs Abdurahmonov (61).
Ogohlantirishlar: To‘xtasinov (40), Asqarov (49), Abdusalomov (54), Mo‘ydinov (67), Jumaboyev (72), Abdurahmonov (79).
Asosiy tarkiblar:
«Mash’al»: Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69), Asqarov.
«Dinamo»: Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57), Amonov (Haydarov, 73).
Safarda qo‘lga kiritilgan ushbu yorqin g‘alaba «Dinamo» jamoasining Superliga jadvalidagi pozitsiyasini sezilarli darajada yaxshilashga va keyingi turlar oldidan futbolchilarning kayfiyatini ko‘tarishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…