O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildi

·61·Sport
O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Professional futbol ligasi O‘zbekiston kubogi yarimfinal uchrashuvlari 24 noyabr kuni neytral maydonlarda o‘tkazilishini ma’lum qildi.
  • Unga ko‘ra, «Andijon» va «Lokomotiv» jamoalari Olmaliqdagi OKMK stadionida, OKMK hamda «Navbahor» esa Toshkentdagi «Lokomotiv» stadionida kuch sinashadi.
  • Poytaxtdagi asosiy stadionlarda olib borilayotgan ta’mirlash ishlari va klublarning o‘zaro kelishuvi ushbu qarorga sabab bo‘ldi.

Professional futbol ligasi (PFL) futbol bo‘yicha O‘zbekiston kubogining 1/2 final uchrashuvlari sanasi hamda bahslar qabul qilinadigan stadionlar nomini rasman e’lon qildi.

Musobaqa taqvimi va logistikasida yuzaga kelgan bir qator o‘zgarishlar, stadionlar ta’miri hamda jamoalarning ovoz berishi natijasida yarimfinal o‘yinlari neytral maydonlarda tashkil etiladigan bo‘ldi.

Yarimfinal uchrashuvlari: 24 noyabr kuni ikkita qaynoq to‘qnashuv

PFL va yarimfinalga yetib kelgan klublar o‘rtasidagi kelishuvga asosan, ikkala yarimfinal bahsi ham noyabr oyidagi FIFA kunlaridan so‘ng — 24 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi:

  • «Andijon» — «Lokomotiv»: Uchrashuv Olmaliqdagi OKMK stadionida o‘tkaziladi;

  • OKMK — «Navbahor»: Bellashuv Toshkentdagi «Lokomotiv» stadionida tashkil etiladi.

Nima uchun Toshkentdagi markazlashtirilgan reja o‘zgardi?

Dastlab finalga qadar bo‘lgan hal qiluvchi uchrashuvlar poytaxtda markazlashtirilgan tartibda o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan edi. Biroq jarayonga quyidagi omillar ta’sir ko‘rsatdi:

  • Stadionlarning yopilishi: Toshkentdagi asosiy arenalar — «Bunyodkor», «Jar» va «Olimpiya» stadionlarining chimlari ta’mirlashga yopilgan, «Paxtakor» arenasida esa tribunalarni ta’mirlash ishlari davom etmoqda;

  • Vodiy variantining rad etilishi: Liga 1/2 finalni Namangan va Farg‘onada o‘tkazib, finalni Namangandagi «Markaziy» stadionga berish taklifini ilgari surgan edi. Ammo buning uchun 4 klubning to‘liq roziligi talab qilingan. «Andijon», OKMK va «Lokomotiv» klublari avvalgi reja bo‘yicha qolishga ovoz bergani sabab bu taklif qabul qilinmadi;

  • Xalqaro maydon omili: «Paxtakor» va «Nasaf» 1/8 finalda, «Neftchi» esa 1/4 finalda kubok bilan xayrlashgani bois yarimfinalchilar uchun taqvimda qulay kunlar ochildi.

Final qayerda va qachon o‘tadi? Ikki xil ssenariy

Musobaqaning hal qiluvchi final bellashuvi o‘tkaziladigan manzil yarimfinal natijalariga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq bo‘ladi:

  • Toshkent klublari chiqsa: Agar finalga poytaxt jamoalari yo‘l olsa, hal qiluvchi kubok bahsi Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Vodiy derbisi kuzatilsa: Agar finalga «Andijon» va «Navbahor» chiqsa, hal qiluvchi o‘yin Farg‘onadagi muhtasham «Istiqlol» stadionida o‘tkaziladi;

  • Final sanasi nega noma’lum? «Andijon» klubi hozircha Superligada pley-off hududidan xavfsiz masofaga chiqib olish masalasini to‘liq hal qilmagan. Shu bois final sanasi yarimfinal o‘yinlari yakunlangach, andijonliklarning chempionatdagi holatiga qarab aniq belgilanadi.

O‘zbekiston kubogiPFLAndijon FKNavbahor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning goli nega bekor qilindi? VAR hakami jazolandi«Paxtakor»ning goli nega bekor qilindi? VAR hakami jazolandi22 avgust 17:25Kamoliddin Tojiyev bekor qilingan gol va muammolar haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev bekor qilingan gol va muammolar haqida ochiq gapirdi22 avgust 06:54Hakamlik mojarosi: VAR ogohlantirishiga qaramay nohaq penalti qo‘ygan Tantashev chetlatildiHakamlik mojarosi: VAR ogohlantirishiga qaramay nohaq penalti qo‘ygan Tantashev chetlatildi20 oktabr 21:05«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiSuperligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi7 sentabr 22:28«Odam bo‘lmaydi bular!»: «Paxtakor» bekor qilingan goldan so‘ng keskin bayonot berdi«Odam bo‘lmaydi bular!»: «Paxtakor» bekor qilingan goldan so‘ng keskin bayonot berdi22 avgust 06:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi