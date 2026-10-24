O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Professional futbol ligasi O‘zbekiston kubogi yarimfinal uchrashuvlari 24 noyabr kuni neytral maydonlarda o‘tkazilishini ma’lum qildi.
- Unga ko‘ra, «Andijon» va «Lokomotiv» jamoalari Olmaliqdagi OKMK stadionida, OKMK hamda «Navbahor» esa Toshkentdagi «Lokomotiv» stadionida kuch sinashadi.
- Poytaxtdagi asosiy stadionlarda olib borilayotgan ta’mirlash ishlari va klublarning o‘zaro kelishuvi ushbu qarorga sabab bo‘ldi.
Professional futbol ligasi (PFL) futbol bo‘yicha O‘zbekiston kubogining 1/2 final uchrashuvlari sanasi hamda bahslar qabul qilinadigan stadionlar nomini rasman e’lon qildi.
Musobaqa taqvimi va logistikasida yuzaga kelgan bir qator o‘zgarishlar, stadionlar ta’miri hamda jamoalarning ovoz berishi natijasida yarimfinal o‘yinlari neytral maydonlarda tashkil etiladigan bo‘ldi.
Yarimfinal uchrashuvlari: 24 noyabr kuni ikkita qaynoq to‘qnashuv
PFL va yarimfinalga yetib kelgan klublar o‘rtasidagi kelishuvga asosan, ikkala yarimfinal bahsi ham noyabr oyidagi FIFA kunlaridan so‘ng — 24 noyabr kuni bo‘lib o‘tadi:
«Andijon» — «Lokomotiv»: Uchrashuv Olmaliqdagi OKMK stadionida o‘tkaziladi;
OKMK — «Navbahor»: Bellashuv Toshkentdagi «Lokomotiv» stadionida tashkil etiladi.
Nima uchun Toshkentdagi markazlashtirilgan reja o‘zgardi?
Dastlab finalga qadar bo‘lgan hal qiluvchi uchrashuvlar poytaxtda markazlashtirilgan tartibda o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan edi. Biroq jarayonga quyidagi omillar ta’sir ko‘rsatdi:
Stadionlarning yopilishi: Toshkentdagi asosiy arenalar — «Bunyodkor», «Jar» va «Olimpiya» stadionlarining chimlari ta’mirlashga yopilgan, «Paxtakor» arenasida esa tribunalarni ta’mirlash ishlari davom etmoqda;
Vodiy variantining rad etilishi: Liga 1/2 finalni Namangan va Farg‘onada o‘tkazib, finalni Namangandagi «Markaziy» stadionga berish taklifini ilgari surgan edi. Ammo buning uchun 4 klubning to‘liq roziligi talab qilingan. «Andijon», OKMK va «Lokomotiv» klublari avvalgi reja bo‘yicha qolishga ovoz bergani sabab bu taklif qabul qilinmadi;
Xalqaro maydon omili: «Paxtakor» va «Nasaf» 1/8 finalda, «Neftchi» esa 1/4 finalda kubok bilan xayrlashgani bois yarimfinalchilar uchun taqvimda qulay kunlar ochildi.
Final qayerda va qachon o‘tadi? Ikki xil ssenariy
Musobaqaning hal qiluvchi final bellashuvi o‘tkaziladigan manzil yarimfinal natijalariga to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liq bo‘ladi:
Toshkent klublari chiqsa: Agar finalga poytaxt jamoalari yo‘l olsa, hal qiluvchi kubok bahsi Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi;
Vodiy derbisi kuzatilsa: Agar finalga «Andijon» va «Navbahor» chiqsa, hal qiluvchi o‘yin Farg‘onadagi muhtasham «Istiqlol» stadionida o‘tkaziladi;
Final sanasi nega noma’lum? «Andijon» klubi hozircha Superligada pley-off hududidan xavfsiz masofaga chiqib olish masalasini to‘liq hal qilmagan. Shu bois final sanasi yarimfinal o‘yinlari yakunlangach, andijonliklarning chempionatdagi holatiga qarab aniq belgilanadi.
Izohlar 0
…