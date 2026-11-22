«Dinamo» uch marta gol urdi, ammo «Bunyodkor»ga 0:1 hisobida yutqazdi (shedevr gol)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 28-turida «Bunyodkor» klubi safarda «Dinamo» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 59-daqiqada Sardor Abdunabiyev kiritdi.
- Vadim Abramov boshchiligidagi «Dinamo» o‘yin davomida uch marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa-da, VAR tekshiruvidan so‘ng ofsayd sababli bu gollar hisobga olinmadi.
- Ushbu natijadan keyin «Dinamo» 37 ochko bilan 9-o‘rinda qolgan bo‘lsa, «Bunyodkor» 29 ochko bilan 13-pog‘onaga ko‘tarildi.
O‘zbekiston Superligasining 28-turida Samarqandda «Dinamo» va «Bunyodkor» o‘rtasidagi bahs mehmonlarning minimal g‘alabasi bilan yakunlandi. Sardor Abdunabiyevning 59-daqiqadagi goli uchrashuv taqdirini hal qildi. Vadim Abramov boshchiligidagi «Dinamo» esa o‘yin davomida ofsayd sabab VAR orqali hisobga olinmagan uchta goldan keyin ham mag‘lubiyatdan qutula olmadi.
Samarqandda kechgan bahsda «Dinamo» va «Bunyodkor» muxlislariga keskin va dramatik o‘yin taqdim etdi. Unda mezbonlar bir necha bor raqib darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lgan bo‘lsa-da, uchta gol ofsayd sababli inobatga olinmadi. Uchrashuvdagi yagona rasmiy gol esa ikkinchi bo‘limda kiritildi.
Abdunabiyev «Bunyodkor»ga g‘alaba keltirdi
Uchrashuvning 59-daqiqasida Sardor Abdunabiyev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Bunyodkor»ni hisobda oldinga olib chiqdi. Keyingi daqiqalarda «Dinamo» muvozanatni tiklashga harakat qildi, ammo samarqandliklarning gollari ofsayd sababli hisobga olinmadi.
Vadim Abramov shogirdlari uch marta darvozani ishg‘ol qilgan bo‘lsa-da, VAR tekshiruvlaridan keyin bu gollar rasmiy natijaga ta’sir ko‘rsatmadi. Shu tariqa, bahs 0:1 hisobida yakunlandi.
«Dinamo» turnir jadvalida 9-o‘rinda qoldi
Ushbu mag‘lubiyatdan keyin «Dinamo» 37 ochko bilan Superliga turnir jadvalining 9-o‘rnida qoldi. «Bunyodkor» esa muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, 29 ochko bilan 13-pog‘onaga ko‘tarildi.
Superliga. 28-tur
Dinamo — Bunyodkor 0:1
Gol: 59' — Sardor Abdunabiyev
«Dinamo» tarkibi: Nemanov, Seytveliyev, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Haydarov, 78'), Dumbuya, Xaydarovich, Hojimirzayev, Amonov (To‘xtasinov, 78'), Abdurahmonov.
«Bunyodkor» tarkibi: Abdujalilov, Anvarov, Bukrin, Olimjonov, Ahmadjonov (Ikromov, 58'), Nematjonov (Abdunabiyev, 58'), Abdusalomov, Tursunmahammadov, To‘raqulov, To‘lqinbekov (Annamatov, 87'), Krivokapich.
Ogohlantirishlar: To‘lqinbekov (60'), Abdunabiyev (70'), Abdusalomov (76'), To‘raqulov (90+8'), Boshkovich (90+9').
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…