Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi

·65·Sport
Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 25-turida «Dinamo» jamoasi «Andijon» bilan kechgan bahsda 90+2-daqiqada gol o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan boy berdi.
  • Bosh murabbiy Vadim Abramov ushbu natijaga himoya va darvozabonning ishonchsiz harakatlari, shuningdek, tarkibdagi jarohatlar hamda diskvalifikatsiyalar sabab bo‘lganini ta’kidladi.

O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Samarqandda bo‘lib o‘tgan «Dinamo» va «Andijon» uchrashuvidagi jangovar durangdan (1:1) so‘ng mezbonlar bosh murabbiyi Vadim Abramov matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoasining o‘yinini keskin va murosasiz baholadi.

Samarqandliklar ustozi 85-daqiqada gol urib, qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada g‘alabani qo‘ldan boy berishga olib kelgan himoya hamda darvozabon xatolarini ochiq ko‘rsatib o‘tdi.

«Darvoza chizig‘ida to‘p kutib turmaslik kerak»: Abramovdan posbonga e’tiroz

Murabbiy so‘nggi daqiqalardagi dramatik vaziyatni tahlil qilar ekan, muammolarning tub ildizi ishonchsizlikka borib taqalishini bildirdi:

  • Raqib qiyinchilik tug‘dirmagan vaziyat: «O‘sha vaziyatda raqib hech qanday murakkablik yaratmadi. Shunchaki to‘p oldinga tepildi va raqib birga-bir chiqib ketdi. Bu hayratlanarli, shunday emasmi? Bir xil xatolar takrorlanmoqda», — dedi mutaxassis;

  • Darvozabonning sustligi: Abramovning ta’kidlashicha, posbon to‘p tegishini kutib chiziqda qotib qolmasdan, balanddan kelayotgan to‘pni egallash uchun dadil oldinga chiqishi lozim edi;

  • Zanjirli reaksiya va psixologik bosim: Darvozabonning ishonchsiz harakatlari sababli himoyachilar ham xavotirga tushib, to‘pga pala-partish tashlangan va bu mudofaa chizig‘idagi barqarorlikni buzgan.

Majburiy o‘zgarishlar: Tarkibda nega yangi nomlar paydo bo‘ldi?

Bosh murabbiy jamoaning odatiy o‘yini chiqmaganiga tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar va diskvalifikatsiyalar sabab bo‘lganini tushuntirdi:

  • O‘z pozitsiyasida faqat ikki futbolchi: Diskvalifikatsiya va jarohatlar tufayli himoyada faqat Shtefan va yana bir futbolchi o‘z joyida harakat qilgan, qolganlar esa majburiy tartibda boshqa chiziqlarga qo‘yilgan;

  • Dubldan asosiy tarkibga: Samarqandliklar safida o‘rinbosarlar tarkibidan jalb etilgan yosh futbolchi ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushirilgan;

  • Yosh debyutantga baho: Abramov debyutant yigit uydagi bosimga qaramay, jiddiy xatolarga yo‘l qo‘ymasdan o‘z vazifasini fidoyilarcha bajargani uchun unga rahmat aytdi.

«Bu eng yaxshi o‘yinlarimizdan biri bo‘lmadi»

Jamoa bosh murabbiyi to‘pni nazorat qilish va hujumdagi shoshma-shosharlik umumiy rejaga putur yetkazganini qo‘shimcha qildi:

  • Maydon markazidagi yo‘qotishlar: Birinchi bo‘limda futbolchilar to‘pni saqlab qolish o‘rniga shoshilib oldinga uzatishga harakat qilgani va ko‘p to‘p yo‘qotgani ta’kidlandi;

  • Qaror qabul qilishdagi xatolar: To‘pni ushlab turish kerak bo‘lgan joyda shoshilinch hujumga o‘tilgan, zarba berish lozim bo‘lgan vaziyatlarda esa noto‘g‘ri qarorlar chiqarilgan.

«Yana bir bor aytaman: bugungi o‘yinimiz menga umuman yoqmadi. Jamoamiz juda yomon ko‘rindi va avvalgi uchrashuvlar bilan taqqoslaganda, bu bahs eng yomoni bo‘ldi», — deya fikrini yakunladi Vadim Abramov.

O‘zbekiston SuperligasiDinamo SamarqandAndijon FKVadim Abramov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdiKecha 21:09O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildiO‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildi24 oktabr 10:18Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi10 sentabr 21:37Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...20 avgust 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi