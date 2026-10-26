Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 25-turida «Dinamo» jamoasi «Andijon» bilan kechgan bahsda 90+2-daqiqada gol o‘tkazib yuborib, g‘alabani qo‘ldan boy berdi.
- Bosh murabbiy Vadim Abramov ushbu natijaga himoya va darvozabonning ishonchsiz harakatlari, shuningdek, tarkibdagi jarohatlar hamda diskvalifikatsiyalar sabab bo‘lganini ta’kidladi.
O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Samarqandda bo‘lib o‘tgan «Dinamo» va «Andijon» uchrashuvidagi jangovar durangdan (1:1) so‘ng mezbonlar bosh murabbiyi Vadim Abramov matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoasining o‘yinini keskin va murosasiz baholadi.
Samarqandliklar ustozi 85-daqiqada gol urib, qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada g‘alabani qo‘ldan boy berishga olib kelgan himoya hamda darvozabon xatolarini ochiq ko‘rsatib o‘tdi.
«Darvoza chizig‘ida to‘p kutib turmaslik kerak»: Abramovdan posbonga e’tiroz
Murabbiy so‘nggi daqiqalardagi dramatik vaziyatni tahlil qilar ekan, muammolarning tub ildizi ishonchsizlikka borib taqalishini bildirdi:
Raqib qiyinchilik tug‘dirmagan vaziyat: «O‘sha vaziyatda raqib hech qanday murakkablik yaratmadi. Shunchaki to‘p oldinga tepildi va raqib birga-bir chiqib ketdi. Bu hayratlanarli, shunday emasmi? Bir xil xatolar takrorlanmoqda», — dedi mutaxassis;
Darvozabonning sustligi: Abramovning ta’kidlashicha, posbon to‘p tegishini kutib chiziqda qotib qolmasdan, balanddan kelayotgan to‘pni egallash uchun dadil oldinga chiqishi lozim edi;
Zanjirli reaksiya va psixologik bosim: Darvozabonning ishonchsiz harakatlari sababli himoyachilar ham xavotirga tushib, to‘pga pala-partish tashlangan va bu mudofaa chizig‘idagi barqarorlikni buzgan.
Majburiy o‘zgarishlar: Tarkibda nega yangi nomlar paydo bo‘ldi?
Bosh murabbiy jamoaning odatiy o‘yini chiqmaganiga tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar va diskvalifikatsiyalar sabab bo‘lganini tushuntirdi:
O‘z pozitsiyasida faqat ikki futbolchi: Diskvalifikatsiya va jarohatlar tufayli himoyada faqat Shtefan va yana bir futbolchi o‘z joyida harakat qilgan, qolganlar esa majburiy tartibda boshqa chiziqlarga qo‘yilgan;
Dubldan asosiy tarkibga: Samarqandliklar safida o‘rinbosarlar tarkibidan jalb etilgan yosh futbolchi ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushirilgan;
Yosh debyutantga baho: Abramov debyutant yigit uydagi bosimga qaramay, jiddiy xatolarga yo‘l qo‘ymasdan o‘z vazifasini fidoyilarcha bajargani uchun unga rahmat aytdi.
«Bu eng yaxshi o‘yinlarimizdan biri bo‘lmadi»
Jamoa bosh murabbiyi to‘pni nazorat qilish va hujumdagi shoshma-shosharlik umumiy rejaga putur yetkazganini qo‘shimcha qildi:
Maydon markazidagi yo‘qotishlar: Birinchi bo‘limda futbolchilar to‘pni saqlab qolish o‘rniga shoshilib oldinga uzatishga harakat qilgani va ko‘p to‘p yo‘qotgani ta’kidlandi;
Qaror qabul qilishdagi xatolar: To‘pni ushlab turish kerak bo‘lgan joyda shoshilinch hujumga o‘tilgan, zarba berish lozim bo‘lgan vaziyatlarda esa noto‘g‘ri qarorlar chiqarilgan.
«Yana bir bor aytaman: bugungi o‘yinimiz menga umuman yoqmadi. Jamoamiz juda yomon ko‘rindi va avvalgi uchrashuvlar bilan taqqoslaganda, bu bahs eng yomoni bo‘ldi», — deya fikrini yakunladi Vadim Abramov.
Izohlar 0
…