Dragan Cheran kutilmaganda «Andijon» bilan shartnomani bekor qildi

·3·Sport
Dragan Cheran kutilmaganda «Andijon» bilan shartnomani bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 6 karra to‘purari Dragan Cheran mavsum yakuniga yetmasdan «Andijon» klubi bilan shartnomani bekor qildi.
  • 39 yoshli serbiyalik hujumchi joriy mavsumda jamoa safida 22 ta o‘yinda maydonga tushib, 3 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.
  • Futbolchi oxirgi marta 15 oktyabr kuni «Qizilqum»ga qarshi bahsda ishtirok etganidan so‘ng, keyingi ikki uchrashuvda qaydnomaga kiritilmadi.

O‘zbekiston Superligasi tarixidagi eng yorqin legionerlardan biri, 6 karra mamlakat to‘purari Dragan Cheran mavsum yakuniga yetmasdan «Andijon» klubini tark etdi. 39 yoshli serbiyalik tajribali hujumchi o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali «burgutlar» va ularning muxlislari bilan xayrlashganini e’lon qildi.

Futbolchining «Ziga-zaga, rahmat» deya qoldirgan qisqa va ta’sirli xabari o‘zbek futboli ixlosmandlari orasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

«Andijon»dagi so‘nggi kunlar va bekor bo‘lgan umidlar

Cheranning jamoadan ketishi bir necha haftadan beri maydondan tashqarida qolib ketayotgani fonida yuz berdi:

  • So‘nggi o‘yin va qaydnomadan tashqarida qolish: Serbiyalik to‘purar oxirgi marta 15 oktyabr kuni Superliga doirasidagi «Qizilqum»ga qarshi bahsda (0:1) maydonga tushgan edi;

  • Ikki o‘yinlik tanaffus: Shundan keyingi ikkita uchrashuvda forvard «Andijon»ning qaydnomasiga ham kiritilmadi va klub rahbariyati bilan munosabatlariga nuqta qo‘yilgani oydinlashdi;

  • Mavsumdagi statistik ko‘rsatkichlar: Joriy mavsum davomida Cheran andijonliklar safida jami 22 ta rasmiy uchrashuvda ishtirok etib, o‘z hisobiga 3 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi.

O‘zbek futbolidagi o‘chmas iz: 2016 yildan boshlangan buyuk yo‘l

Dragan Cheran O‘zbekiston milliy chempionati solnomasida o‘z nomini oltin harflar bilan muhrlagan kam sonli legionerlardan biridir:

  • 10 yillik faoliyat: U 2016 yildan beri O‘zbekiston klublari safida muntazam ravishda to‘p surib kelmoqda;

  • «Nasaf» va «Paxtakor» davri: Serbiyalik yulduz faoliyatining asosiy va eng muvaffaqiyatli yillarini Qarshining «Nasaf» hamda Toshkentning «Paxtakor» klublarida o‘tkazgan;

  • Rekord darajadagi to‘purarlik: Dragan Cheran naq 6 marotaba O‘zbekiston Superligasining eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich mustaqil chempionatimiz tarixidagi mutlaq rekordlardan biridir.

Hozircha faxriy to‘purar futbolchilik faoliyatini yakunlaydimi yoki yangi klubda davom ettiradimi — bu borada rasmiy to‘xtamga kelinganicha yo‘q. Biroq uning «Andijon» bilan xayrlashuvi Superligadagi butun bir davr yakuniga yaqinlashayotganidan dalolat beradi.

Dragan CheranAndijon FKO‘zbekiston Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladiAbramov “Dinamo”ning 90+2-daqiqada qo‘ldan chiqargan g‘alabasi sabablarini ochiqladi26 oktabr 07:19«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi«Dinamo» va «Andijon» o‘yinida g‘alaba so‘nggi soniyalarda qo‘ldan chiqdi25 oktabr 21:09O‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildiO‘zbekiston kubogi yarimfinallari qayerda va qachon o‘tadi? PFL bahsli qaror e’lon qildi24 oktabr 10:18«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi15 sentabr 22:10Superligada 24-tur bahslari start oldi — natijalar va asosiy tafsilotlarSuperligada 24-tur bahslari start oldi — natijalar va asosiy tafsilotlar15 oktabr 22:39Uch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdiUch qizil kartochka: «Paxtakor» peshqadamlik imkonini boy berdi1 avgust 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi