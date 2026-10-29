Dragan Cheran kutilmaganda «Andijon» bilan shartnomani bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 6 karra to‘purari Dragan Cheran mavsum yakuniga yetmasdan «Andijon» klubi bilan shartnomani bekor qildi.
- 39 yoshli serbiyalik hujumchi joriy mavsumda jamoa safida 22 ta o‘yinda maydonga tushib, 3 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.
- Futbolchi oxirgi marta 15 oktyabr kuni «Qizilqum»ga qarshi bahsda ishtirok etganidan so‘ng, keyingi ikki uchrashuvda qaydnomaga kiritilmadi.
O‘zbekiston Superligasi tarixidagi eng yorqin legionerlardan biri, 6 karra mamlakat to‘purari Dragan Cheran mavsum yakuniga yetmasdan «Andijon» klubini tark etdi. 39 yoshli serbiyalik tajribali hujumchi o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali «burgutlar» va ularning muxlislari bilan xayrlashganini e’lon qildi.
Futbolchining «Ziga-zaga, rahmat» deya qoldirgan qisqa va ta’sirli xabari o‘zbek futboli ixlosmandlari orasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
«Andijon»dagi so‘nggi kunlar va bekor bo‘lgan umidlar
Cheranning jamoadan ketishi bir necha haftadan beri maydondan tashqarida qolib ketayotgani fonida yuz berdi:
So‘nggi o‘yin va qaydnomadan tashqarida qolish: Serbiyalik to‘purar oxirgi marta 15 oktyabr kuni Superliga doirasidagi «Qizilqum»ga qarshi bahsda (0:1) maydonga tushgan edi;
Ikki o‘yinlik tanaffus: Shundan keyingi ikkita uchrashuvda forvard «Andijon»ning qaydnomasiga ham kiritilmadi va klub rahbariyati bilan munosabatlariga nuqta qo‘yilgani oydinlashdi;
Mavsumdagi statistik ko‘rsatkichlar: Joriy mavsum davomida Cheran andijonliklar safida jami 22 ta rasmiy uchrashuvda ishtirok etib, o‘z hisobiga 3 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi.
O‘zbek futbolidagi o‘chmas iz: 2016 yildan boshlangan buyuk yo‘l
Dragan Cheran O‘zbekiston milliy chempionati solnomasida o‘z nomini oltin harflar bilan muhrlagan kam sonli legionerlardan biridir:
10 yillik faoliyat: U 2016 yildan beri O‘zbekiston klublari safida muntazam ravishda to‘p surib kelmoqda;
«Nasaf» va «Paxtakor» davri: Serbiyalik yulduz faoliyatining asosiy va eng muvaffaqiyatli yillarini Qarshining «Nasaf» hamda Toshkentning «Paxtakor» klublarida o‘tkazgan;
Rekord darajadagi to‘purarlik: Dragan Cheran naq 6 marotaba O‘zbekiston Superligasining eng yaxshi to‘purari sifatida «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich mustaqil chempionatimiz tarixidagi mutlaq rekordlardan biridir.
Hozircha faxriy to‘purar futbolchilik faoliyatini yakunlaydimi yoki yangi klubda davom ettiradimi — bu borada rasmiy to‘xtamga kelinganicha yo‘q. Biroq uning «Andijon» bilan xayrlashuvi Superligadagi butun bir davr yakuniga yaqinlashayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…