«Andijon» 120 daqiqaga chiday olmadi: «Lokomotiv» finalga yo‘l oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Lokomotiv» jamoasi O‘zbekiston kubogi yarimfinalida «Andijon»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
- Asosiy vaqtda hisob ochilmagan o‘yinning qo‘shimcha bo‘limlarida Muhammadali Reimov va Temurxo‘ja Abduholiqov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
- «Andijon» vakili Ashortia 75-daqiqada penaltidan foydalana olmadi.
- Endilikda «Lokomotiv» 10 dekabr kuni «Paxtakor» stadionida bo‘lib o‘tadigan finalda «Navbahor» bilan to‘qnash keladi.
O‘zbekiston kubogi yarimfinalida «Lokomotiv» «Andijon»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Neytral maydonda o‘tgan keskin bellashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Biroq qo‘shimcha bo‘limlarda poytaxt jamoasi ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuvning birinchi bo‘limi va asosiy vaqtdagi qolgan daqiqalarida jamoalar gol urish uchun bir qator imkoniyatlarga ega bo‘ldi. Ammo darvozalar daxlsizligi saqlanib qoldi. Hatto 75-daqiqada «Andijon» vakili Ashortia penaltidan foydalana olmadi.
Qo‘shimcha bo‘limlarda «Lokomotiv»ning ikki zarbasi
Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmaganidan keyin jamoalar qo‘shimcha bo‘limlarda ham kurashni davom ettirdi. Bu bosqichda «Lokomotiv» vaziyatlardan unumli foydalandi.
97-daqiqada Muhammadali Reimov hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Oradan 11 daqiqa o‘tib, 108-daqiqada Temurxo‘ja Abduholiqov Jasur Yaxshiboyevning uzatmasidan keyin ikkinchi golni kiritdi.
Shu tariqa, «Lokomotiv» 2:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritib, O‘zbekiston kubogi finaliga yo‘l oldi.
«Andijon» penaltidan foydalana olmadi
Bellashuv davomida har ikki jamoa vakillari ogohlantirildi. «Andijon» safida Turg‘unboyev 90+4-daqiqada, Abdumannopov esa 63-daqiqada sariq kartochka oldi. «Lokomotiv»da Ivanov 49-daqiqada ogohlantirildi.
Uchrashuvning muhim burilish nuqtalaridan biri 75-daqiqada yuz berdi. «Andijon» penalti tepish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo Ashortia ushbu vaziyatdan gol ura olmadi. Bu esa jamoaning hisobni ochish imkoniyatlaridan biri boy berilishiga sabab bo‘ldi.
Kubok finalida «Lokomotiv» – «Navbahor»
Yarimfinaldagi g‘alabadan so‘ng «Lokomotiv» O‘zbekiston kubogining bosh sovrini uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi. Finalda poytaxt klubiga «Navbahor» raqib bo‘ladi.
Hal qiluvchi uchrashuv 10 dekabr kuni «Paxtakor» stadionida o‘tkaziladi. Endi har ikki jamoani mavsumning muhim bellashuvlaridan biri kutmoqda.
O‘zbekiston kubogi. Yarimfinal
«Andijon» – «Lokomotiv» — 0:2
Gollar: Muhammadali Reimov (97), Temurxo‘ja Abduholiqov (108).
Ogohlantirishlar: Ivanov (49), Abdumannopov (63), Turg‘unboyev (90+4).
Foydalanilmagan penalti: Ashortia (75).
«Andijon»: Adhamov, Abdumajidov, Andronikashvili, Chalasan, Turg‘unboyev, Temirov (Karimov, 102), Ismonaliyev, Toirov (Iminov, 90), Boake, Sulaymonov (Turdimurodov, 70), Abdumannopov (Ashortia, 69; Xoldorxonov, 90).
«Lokomotiv»: Kozlov, To‘pliyev (Nurullayev, 68), Abduholiqov (Ibrayimov, 114), Ivanov (Nishich, 68), Shushnyar, Mirzayev, Kucherenko, Poyonov, Turopov (Reimov, 78), Zoteyev (Muhammadiyev, 114), Yaxshiboyev.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…