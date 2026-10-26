“Paxtakor” va “Al-Nassr” uchrashuvida Ronaldu ham Toshkentga keladimi? O‘yin chiptalari allaqachon sotuvda

·40·Sport
“Paxtakor” va “Al-Nassr” uchrashuvida Ronaldu ham Toshkentga keladimi? O‘yin chiptalari allaqachon sotuvda

2 noyabr kuni Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida mahalliy klub Saudiya Arabistonining «Al-Nassr» jamoasiga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda. Uchrashuvga chiptalar sotuvga chiqarilgan bo‘lib, ularning narxi 600 ming so‘mgacha yetadi.

Mazkur bahsning asosiy jihatlaridan biri — chipta narxlari. «Paxtakor»ning boshqa ayrim uchrashuvlariga muxlislar bepul kirish imkoniga ega bo‘lgan bo‘lsa, bu safargi o‘yinni stadiondan tomosha qilish uchun ancha ko‘proq pul sarflashga to‘g‘ri keladi.

VIP-chiptalar esa ochiq savdoga chiqarilmagan.

Biroq muxlislar e’tibor berishi kerak bo‘lgan muhim jihat bor: Krishtianu Ronalduning uchrashuvda qatnashishi hozircha rasman tasdiqlanmagan. Shu bois chipta xarid qilish portugaliyalik yulduzni maydonda ko‘rish imkoniyatini kafolatlamaydi.

Shunga qaramay, bo‘lajak uchrashuv futbol ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Chipta narxlari esa bahs atrofidagi muhokamalarning asosiy mavzularidan biriga aylangan.

PaxtakorAl-NassrKrishtianu RonalduOCHL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqdaToshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqda13 oktabr 00:05Ronalduning bir necha soniyalik sirli ishorasi muxlislarni jumboq qarshisida qoldirdiRonalduning bir necha soniyalik sirli ishorasi muxlislarni jumboq qarshisida qoldirdi23 oktabr 16:24Ronaldu O‘zbekistonga keladimi? Tashrif bilan bog‘liq shartlar tarqaldiRonaldu O‘zbekistonga keladimi? Tashrif bilan bog‘liq shartlar tarqaldi13 oktabr 15:51Ronaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladiRonaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladi13 oktabr 06:51Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi5 oktabr 16:16Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldiCristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi4 oktabr 21:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi