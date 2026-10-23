Ronalduning bir necha soniyalik sirli ishorasi muxlislarni jumboq qarshisida qoldirdi

·6·Sport
Ronalduning bir necha soniyalik sirli ishorasi muxlislarni jumboq qarshisida qoldirdi

Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu bu safar goli bilan emas, maydonni tark etayotganda ko‘rsatgan noodatiy ishorasi bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Uning harakati ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Voqea “Al-Nassr”ning Saudiya Arabistoni chempionati doirasida “Neom”ga qarshi kechgan uchrashuvidan so‘ng yuz berdi. Ronaldu maydondan chiqib ketayotib, qo‘lini pastga qaratdi va ikki barmog‘ini bir-biriga chalishtirdi.

“Al-Nassr” klubi ushbu lavhani rasmiy sahifasiga joylab, muxlislardan futbolchining ishorasi nimani anglatishini topishni so‘radi. Shundan so‘ng foydalanuvchilar turli taxminlarni ilgari sura boshladi. Biroq hozircha uning asl ma’nosi haqida aniq izoh berilmagan.

Uchrashuvda “Al-Nassr” “Neom”ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Ronaldu esa o‘yin davomida penaltidan foydalana olmadi, ammo uchrashuvni oxirigacha maydonda o‘tkazdi.

Hozircha futbolchining o‘zi ham, klub ham sirli ishoraning ma’nosini ochiqlamagan. Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlar taxminligicha qolmoqda.

Krishtianu RonalduAl-NassrSaudiya Arabistoni chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu O‘zbekistonga keladimi? Tashrif bilan bog‘liq shartlar tarqaldiRonaldu O‘zbekistonga keladimi? Tashrif bilan bog‘liq shartlar tarqaldi13 oktabr 15:51Ronaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladiRonaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladi13 oktabr 06:51Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqdaToshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqda13 oktabr 00:05Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi5 oktabr 16:16Cristiano Ronaldo Al-Nassr durangidan so'ng tushkunlikka tushdiCristiano Ronaldo Al-Nassr durangidan so'ng tushkunlikka tushdi13 may 12:19Al-Nassr darvozabonining qoʻpol xatosi Krishtianu Ronalduni chempionlikdan toʻxtatdiAl-Nassr darvozabonining qoʻpol xatosi Krishtianu Ronalduni chempionlikdan toʻxtatdi13 may 02:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi