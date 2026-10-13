Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu 2 noyabr kuni Toshkentga kelib, «Al-Nassr» klubi safida «Paxtakor»ga qarshi OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida o‘ynashi kutilmoqda.
- Ushbu uchrashuv «Bunyodkor» stadionida bo‘lib o‘tadi va xavfsizlikni ta’minlash hamda tirbandliklarning oldini olish maqsadida stadion atrofidagi ayrim ko‘chalarda transport harakati vaqtincha cheklanishi mumkin.
Jahon futbolining tirik afsonasi Krishtianu Ronaldu shu yilning 2 noyabr kuni Toshkentga kelishi kutilmoqda. Portugaliyalik yulduz to‘p surayotgan Saudiya Arabistonining «Al-Nassr» klubi OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni — «Paxtakor» jamoasiga qarshi saf tortadi.
Ushbu tarixiy uchrashuv poytaxtdagi muhtasham «Bunyodkor» stadionida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.
Toshkentda kutilayotgan futbol bayrami va transport choralari
Jahon darajasidagi yulduzning tashrifi poytaxtda katta ajiotaj keltirib chiqarishi tayin:
«Paxtakor» — «Al-Nassr» qarama-qarshiligi: O‘zbekiston klublari uchun Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi o‘z maydonida bahs olib borish va Ronalduga qarshi to‘p surish muhim sinovga aylanadi;
Markaziy arena sifatida «Bunyodkor»: Minglab muxlislarning ulkan qiziqishini inobatga olgan holda, uchrashuvni sig‘imi katta bo‘lgan «Bunyodkor» stadionida o‘tkazish ko‘zda tutilgan;
Ko‘chalarning yopilishi: Futbol uchrashuvi kuni xavfsizlikni ta’minlash va tirbandliklarning oldini olish maqsadida stadion atrofidagi ayrim markaziy ko‘chalarda transport harakati vaqtincha cheklanishi mumkin.
Tashkilotchilik va xavfsizlik: MrBeast tashrifi saboqlari
Muxlislar va sport jamoatchiligi bunday yirik miqyosdagi tashrif yuqori darajada tashkil etilishiga umid bildirmoqda:
Tiqilinchlarning oldini olish: Yaqinda dunyoga mashhur bloger MrBeast'ning Toshkentga tashrifi chog‘ida kuzatilgan ommaviy tartibsizliklar va tiqilinch holatlari takrorlanmasligi uchun xavfsizlik xizmatlari tomonidan kuchaytirilgan nazorat choralari ko‘rilishi talab etiladi;
Chiptalar atrofidagi ehtiyotkorlik: Uchrashuvga bo‘lgan talab haddan tashqari yuqori bo‘lishi kutilayotgani sababli soxta chiptalar va olibsotarlikka qarshi alohida tizim ishlashi muhim ahamiyatga ega.
Krishtianu Ronalduning Toshkent maydoniga qadam bosishi mamlakat sporti hayotidagi eng shov-shuvli va unutilmas voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…