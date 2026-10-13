Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqda

·59·Sport
Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu 2 noyabr kuni Toshkentga kelib, «Al-Nassr» klubi safida «Paxtakor»ga qarshi OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida o‘ynashi kutilmoqda.
  • Ushbu uchrashuv «Bunyodkor» stadionida bo‘lib o‘tadi va xavfsizlikni ta’minlash hamda tirbandliklarning oldini olish maqsadida stadion atrofidagi ayrim ko‘chalarda transport harakati vaqtincha cheklanishi mumkin.

Jahon futbolining tirik afsonasi Krishtianu Ronaldu shu yilning 2 noyabr kuni Toshkentga kelishi kutilmoqda. Portugaliyalik yulduz to‘p surayotgan Saudiya Arabistonining «Al-Nassr» klubi OFK Elit Chempionlar ligasi doirasida O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni — «Paxtakor» jamoasiga qarshi saf tortadi.

Ushbu tarixiy uchrashuv poytaxtdagi muhtasham «Bunyodkor» stadionida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Toshkentda kutilayotgan futbol bayrami va transport choralari

Jahon darajasidagi yulduzning tashrifi poytaxtda katta ajiotaj keltirib chiqarishi tayin:

  • «Paxtakor» — «Al-Nassr» qarama-qarshiligi: O‘zbekiston klublari uchun Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi o‘z maydonida bahs olib borish va Ronalduga qarshi to‘p surish muhim sinovga aylanadi;

  • Markaziy arena sifatida «Bunyodkor»: Minglab muxlislarning ulkan qiziqishini inobatga olgan holda, uchrashuvni sig‘imi katta bo‘lgan «Bunyodkor» stadionida o‘tkazish ko‘zda tutilgan;

  • Ko‘chalarning yopilishi: Futbol uchrashuvi kuni xavfsizlikni ta’minlash va tirbandliklarning oldini olish maqsadida stadion atrofidagi ayrim markaziy ko‘chalarda transport harakati vaqtincha cheklanishi mumkin.

Tashkilotchilik va xavfsizlik: MrBeast tashrifi saboqlari

Muxlislar va sport jamoatchiligi bunday yirik miqyosdagi tashrif yuqori darajada tashkil etilishiga umid bildirmoqda:

  • Tiqilinchlarning oldini olish: Yaqinda dunyoga mashhur bloger MrBeast'ning Toshkentga tashrifi chog‘ida kuzatilgan ommaviy tartibsizliklar va tiqilinch holatlari takrorlanmasligi uchun xavfsizlik xizmatlari tomonidan kuchaytirilgan nazorat choralari ko‘rilishi talab etiladi;

  • Chiptalar atrofidagi ehtiyotkorlik: Uchrashuvga bo‘lgan talab haddan tashqari yuqori bo‘lishi kutilayotgani sababli soxta chiptalar va olibsotarlikka qarshi alohida tizim ishlashi muhim ahamiyatga ega.

Krishtianu Ronalduning Toshkent maydoniga qadam bosishi mamlakat sporti hayotidagi eng shov-shuvli va unutilmas voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduAl-NassrPaxtakorBunyodkor stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi5 oktabr 16:16Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldiCristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi4 oktabr 21:38Cristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldiCristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldi25 sentabr 13:34“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?Kecha 11:21Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi11 sentabr 11:52Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarMessi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublar30 iyul 01:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi