Ronaldu O‘zbekistonga keladimi? Tashrif bilan bog‘liq shartlar tarqaldi

·74·Dunyo
Ronaldu O‘zbekistonga keladimi? Tashrif bilan bog‘liq shartlar tarqaldi

Internetda Krishtianu Ronalduning O‘zbekistonga ehtimoliy tashrifi bilan bog‘liq xabarlar tarqalmoqda. Ayrim manbalarda Saudiya Arabistoni vakillari va "Al-Nassr" klubi rahbariyati futbolchining tashrifi yuzasidan xavfsizlik talablarini ilgari surgani aytilmoqda.

Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, Ronalduni O‘zbekistonda ko‘rishni istagan muxlislardan uning xavfsizligini to‘liq ta’minlash hamda ommaviy tadbir davomida tartib-intizomni qat’iy nazorat qilish kafolatlanishi talab etilgan.

Shuningdek, xabarlarda futbolchining O‘zbekistonga kelishi xavfsizlik masalalari qay darajada ta’minlanishiga bog‘liq ekani ta’kidlanadi. Go‘yoki, tegishli xavfsizlik choralari kafolatlansa, Ronaldu tashrifga rozi bo‘lishi mumkin.

Biroq hozircha ushbu ma’lumotlar "Al-Nassr" klubi yoki futbolchining rasmiy vakillari tomonidan tasdiqlangani haqida ishonchli ma’lumot yo‘q. Shu sababli Ronalduning O‘zbekistonga kelishi va unga qo‘yilgan shartlar haqidagi xabarlarni hozircha tasdiqlanmagan ma’lumot sifatida qabul qilish lozim.

Krishtianu RonalduAl-NassrO‘zbekistonSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldiCristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldi25 sentabr 13:34Ronaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladiRonaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladiBugun 06:51Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqdaToshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqdaBugun 00:05Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi5 oktabr 16:16Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldiCristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi4 oktabr 21:38Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi11 sentabr 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda