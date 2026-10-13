Ronaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Lionel Messi bilan 15 yillik raqobat davomida doimo bir-birini olg‘a intilishga undaganini ta’kidladi.
- U taqdirlash marosimlarida Messi uchun ingliz tilidagi gaplarni tarjima qilib bergan kulgili holatni esladi.
- Ronaldu maydondagi keskinlik faqat sog‘lom raqobatdan iborat bo‘lganini va shaxsiy hayotda har doim bir-biriga chuqur hurmat saqlab kelishganini qo‘shimcha qildi.
Portugaliya milliy jamoasi va «Al-Nassr» klubi hujumchisi Krishtianu Ronaldu argentinalik afsonaviy futbolchi Lionel Messi bilan yillar davomida shakllangan o‘zaro munosabatlari haqida samimiy fikr bildirdi. The Touchline nashriga bergan intervyusida portugaliyalik yulduz dunyo futboli tarixidagi eng buyuk qarama-qarshilik ortidagi do‘stona muhit hamda taqdirlash marosimlaridagi kulgili voqeani yodga oldi.
Ronalduning ta’kidlashicha, ular o‘rtasidagi maydondagi keskinlik faqat sog‘lom raqobatdan iborat bo‘lib, shaxsiy hayotda har doim bir-birlariga chuqur hurmat saqlab kelishgan.
«Unga inglizchani tarjima qilib turardim»: Sahna ortidagi tafsilot
Ronaldu nufuzli sovrinlarni topshirish kechalarida yuz bergan qiziq bir holatni eslab o‘tdi:
15 yillik umumiy sahna: «Biz 15 yil davomida taqdirlash marosimlarida bir sahnada yonma-yon turdik va har doim bir-birimiz bilan juda yaxshi munosabatda bo‘lganmiz», — dedi Krishtianu;
Kulgili tarjimonlik: «Marosimlarda boshlovchilar va mehmonlar ingliz tilida nimalar gapirayotganini Messiga tarjima qilib berganimni juda yaxshi eslayman. Bu haqiqatan ham juda qiziq va kulgili holat edi».
«Biz bir-birimizni olg‘a intilishga undadik»
Portugaliyalik to‘purar Messi bilan bo‘lgan raqobat futbolchi sifatida ularning har ikkisini ham yuksak cho‘qqilarga olib chiqqanini e’tirof etdi:
O‘zaro yuksak hurmat: «Leo menga doimo katta hurmat bilan munosabatda bo‘lgan. Albatta, u o‘z klubi manfaatlarini himoya qilgan, men esa o‘z klubim sharafini. U o‘z milliy jamoasi uchun kurashgan, men ham o‘z terma jamoam uchun», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi;
Sog‘lom raqobat va taraqqiyot: «Ammo bu faqat sog‘lom sport raqobati edi. Shu yillar davomida biz bir-birimizni doimo olg‘a intilishga va yanada rivojlanishga undab kelganimizga ishonchim komil».
Futbol tarixining butun boshli davrini belgilab bergan ikki afsonaning bir-biriga bo‘lgan bunday iliq va hurmatli munosabati millionlab muxlislarda katta taassurot qoldirmoqda.
Izohlar 0
…