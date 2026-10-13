Ronaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladi

·49·Sport
Ronaldu Messi bilan 15 yillik raqobat va sahna ortidagi qiziq holatni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Lionel Messi bilan 15 yillik raqobat davomida doimo bir-birini olg‘a intilishga undaganini ta’kidladi.
  • U taqdirlash marosimlarida Messi uchun ingliz tilidagi gaplarni tarjima qilib bergan kulgili holatni esladi.
  • Ronaldu maydondagi keskinlik faqat sog‘lom raqobatdan iborat bo‘lganini va shaxsiy hayotda har doim bir-biriga chuqur hurmat saqlab kelishganini qo‘shimcha qildi.

Portugaliya milliy jamoasi va «Al-Nassr» klubi hujumchisi Krishtianu Ronaldu argentinalik afsonaviy futbolchi Lionel Messi bilan yillar davomida shakllangan o‘zaro munosabatlari haqida samimiy fikr bildirdi. The Touchline nashriga bergan intervyusida portugaliyalik yulduz dunyo futboli tarixidagi eng buyuk qarama-qarshilik ortidagi do‘stona muhit hamda taqdirlash marosimlaridagi kulgili voqeani yodga oldi.

Ronalduning ta’kidlashicha, ular o‘rtasidagi maydondagi keskinlik faqat sog‘lom raqobatdan iborat bo‘lib, shaxsiy hayotda har doim bir-birlariga chuqur hurmat saqlab kelishgan.

«Unga inglizchani tarjima qilib turardim»: Sahna ortidagi tafsilot

Ronaldu nufuzli sovrinlarni topshirish kechalarida yuz bergan qiziq bir holatni eslab o‘tdi:

  • 15 yillik umumiy sahna: «Biz 15 yil davomida taqdirlash marosimlarida bir sahnada yonma-yon turdik va har doim bir-birimiz bilan juda yaxshi munosabatda bo‘lganmiz», — dedi Krishtianu;

  • Kulgili tarjimonlik: «Marosimlarda boshlovchilar va mehmonlar ingliz tilida nimalar gapirayotganini Messiga tarjima qilib berganimni juda yaxshi eslayman. Bu haqiqatan ham juda qiziq va kulgili holat edi».

«Biz bir-birimizni olg‘a intilishga undadik»

Portugaliyalik to‘purar Messi bilan bo‘lgan raqobat futbolchi sifatida ularning har ikkisini ham yuksak cho‘qqilarga olib chiqqanini e’tirof etdi:

  • O‘zaro yuksak hurmat: «Leo menga doimo katta hurmat bilan munosabatda bo‘lgan. Albatta, u o‘z klubi manfaatlarini himoya qilgan, men esa o‘z klubim sharafini. U o‘z milliy jamoasi uchun kurashgan, men ham o‘z terma jamoam uchun», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi;

  • Sog‘lom raqobat va taraqqiyot: «Ammo bu faqat sog‘lom sport raqobati edi. Shu yillar davomida biz bir-birimizni doimo olg‘a intilishga va yanada rivojlanishga undab kelganimizga ishonchim komil».

Futbol tarixining butun boshli davrini belgilab bergan ikki afsonaning bir-biriga bo‘lgan bunday iliq va hurmatli munosabati millionlab muxlislarda katta taassurot qoldirmoqda.

Krishtianu RonalduLionel MessiPortugaliya milliy jamoasiAl-Nassr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdiKecha 21:58Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?7 oktabr 22:17Luka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdiLuka Modrich Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroga ochiq munosabat bildirdi7 oktabr 20:11Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning shov-shuvli bayonotiga qanday javob qaytardi?7 oktabr 13:00Ronaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdiRonaldu ehtimoliy jazoga roziligi va Portugaliya libosini qayta kiyish shartini aytdi7 oktabr 07:15Krishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdiKrishtianu Ronaldu Jorje Jezus bilan mojarosining "ikkinchi sir"ini ochdi7 oktabr 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi