Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?

·30·Texno
Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?

Quyosh yuzasida joriy yil boshidan buyon kuzatilgan eng ulkan faol soha shakllandi. Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi mutaxassislarining maʼlum qilishicha, 4478-raqamli quyosh dogʻlari guruhi oʻz koʻlami boʻyicha 2024-yilning barcha rekordlarini yangiladi. Ushbu sohaning maydoni 1190 shartli birlikka yetgan boʻlib, u avvalgi yetakchi — fevral oyida kuzatilgan 4366-sonli sohadan sezilarli darajada kattadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, fevral oyidagi rekordchi soha oʻz vaqtida X8.1 klassidagi oʻta kuchli chaqnashni keltirib chiqargan edi. Oʻsha voqea XXI asrning eng faol quyosh hodisalari qatoridan joy olgan. Yangi aniqlangan 4478-soha esa oʻzining ulkan oʻlchamlariga qaramay, hozircha yuqori darajadagi portlash faolligini namoyish etmayapti. Biroq olimlar bu xotirjamlik vaqtinchalik boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Energiya toʻplanishi va kutilayotgan xavflar

Mutaxassislarning tahlillariga koʻra, mazkur ulkan dogʻ ichida hozirda ulkan miqdorda energiya toʻplanmoqda. Garchi yaqin soatlar ichida kuchli chaqnashlar sodir boʻlishi haqida aniq belgilar boʻlmasa-da, quyosh plazmasining kichik hajmdagi otilishlari allaqachon qayd etilgan. Bu esa Quyoshning ichki qatlamlarida dinamik jarayonlar kechayotganidan dalolat beradi.

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, ushbu kichik plazma oqimlari 30-iyun va 1-iyul kunlari Yer magnetosferasiga yetib kelishi mumkin. Bu esa sayyoramizda kuchsiz yoki oʻrta darajadagi magnit boʻronlarini keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas. Oʻzbekistonlik mutaxassislar ham bunday tabiiy hodisalar paytida surunkali kasalliklarga chalingan va ob-havoga taʼsirchan insonlarni ehtiyotkor boʻlishga chaqiradi.

Yaqin ikki kun ichida ushbu faol soha deyarli aniq Quyosh — Yer chizigʻiga chiqishi kutilmoqda. Bu holatda Quyoshda sodir boʻlishi mumkin boʻlgan har qanday kuchli chaqnash yoki massiv plazma otilishi toʻgʻridan-toʻgʻri Yer tomon yoʻnaladi. Bunday vaziyatda geomagnit boʻronlarining kuchi va ularning aloqa tizimlari hamda energetika tarmoqlariga taʼsiri keskin ortishi mumkin.

Hozirda dunyo boʻylab astronomik observatoriyalar va koinot apparatlari 4478-sohani diqqat bilan kuzatmoqda. Quyosh faolligi sikli oʻzining choʻqqisiga yaqinlashayotgan bir paytda, bunday ulkan dogʻlarning paydo boʻlishi kutilgan hodisa boʻlsa-da, ularning kutilmagan oqibatlari doimiy nazoratni talab etadi. Olimlar vaziyat istalgan daqiqada oʻzgarishi mumkinligini taʼkidlamoqda.

QuyoshMagnit BoʻroniKoinotAstronomiyaFan-Texnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiKoinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiBugun, 15:54Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23China Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaChina Eastern Airlines aviaparkini tubdan yangilamoqda: Airbus bilan yirik shartnomaBugun, 14:54Samsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiSamsung Galaxy S27 flagmanlarida narx inqilobi: Exynos 2700 uchun kurash boshlandiBugun, 14:27Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiGigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi