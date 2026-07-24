Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda

·79·Texno
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi flagman smartfonlari ustida ish boshladi. Garchi qurilmalarning rasmiy taqdimotiga hali ancha vaqt boʻlsa-da, insayderlar Galaxy S27 turkumiga oid qiziqarli maʼlumotlarni tarqatishni boshladi. Ushbu yangi avlod smartfonlari kompaniya ichida alohida ahamiyatga ega loyiha sifatida qaralmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Germaniyaning nufuzli WinFuture nashri xabariga koʻra, Samsung muhandislari Galaxy S27 loyihasini «Next Miracle» yoki «New Miracle» (Yangi moʻjiza) deb nomlashgan. Bu nom kompaniyaning boʻlajak flagmanlardan umidi juda katta ekanligidan dalolat beradi. Hujjatlarda qurilmalar NM1, NM2, NM3 va NM4 indekslari ostida qayd etilgan boʻlib, bu seriyada kutilmagan oʻzgarish boʻlishini anglatadi.

Toʻrtta model va yangi Pro versiyasi

Olingan maʼlumotlarga koʻra, Samsung anʼanaviy uchta model (bazaviy, Plus va Ultra) oʻrniga endi toʻrtta flagmanni taqdim etishi mumkin. Roʻyxatda Galaxy S27, Galaxy S27 Plus va Galaxy S27 Ultra bilan bir qatorda Galaxy S27 Pro modeli ham paydo boʻlgan. Bu strategiya kompaniyaning premium segmentdagi tanlov imkoniyatini kengaytirish niyatida ekanligini koʻrsatadi.

Lineykaning eng yuqori pogʻonasidan joy oladigan Galaxy S27 Ultra modeli toʻrtta kameradan iborat tizimni saqlab qoladi. Taxminlarga koʻra, uning teleobyektivlaridan biri 50 megapikselli sensor va 5 karrali optik yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, ultra keng burchakli kamera uchun 50 megapikselli yangi Sony IMX855 sensori tanlangan.

Kamera imkoniyatlaridagi inqilob

Yangi Galaxy S27 Pro modeli ham texnik jihatdan ancha kuchli boʻlishi kutilmoqda. Unga ham Sony IMX855 sensori va 50 megapikselli teleobyektiv oʻrnatilishi aytilmoqda. Eng qiziqarli yangiliklardan biri — bu smartfonlarning old kamerasi bilan bogʻliq. Maʼlumotlarga koʻra, yuqori modellar Samsung tomonidan ishlab chiqilgan 16 megapikselli, avtofokus funksiyasiga ega frontal kamera bilan jihozlanadi.

Bundan tashqari, Galaxy S27 Pro modelining old kamerasida optik tasvir barqarorlashtirgichi (OIS) paydo boʻlishi mumkin. Bu xususiyat selfi va videoqoʻngʻiroqlar sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bazaviy Galaxy S27 va S27 Plus modellari esa quyidagi yangilanishlarga ega boʻlishi kutilmoqda:

  • 50 megapikselli asosiy sensor (OIS bilan);
  • 12 megapikselli ultra keng burchakli kamera;
  • Yangi avlod teleobyektivi (xarakteristikalari hozircha sir tutilmoqda).
Oʻzbekiston bozorida Samsung flagmanlari doimo yuqori talabga ega boʻlib kelgan. Galaxy S27 seriyasining «Yangi moʻjiza» sifatida taʼriflanishi, ayniqsa kamera tizimidagi jiddiy oʻzgarishlar, mahalliy mobilografiya ishqibozlari uchun muhim yangilikdir. Hozircha bu maʼlumotlar rasmiy tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Samsung oʻzining flagman lineykasini tubdan yangilashga tayyorlanayotgani aniq.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob