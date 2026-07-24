Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi flagman smartfonlari ustida ish boshladi. Garchi qurilmalarning rasmiy taqdimotiga hali ancha vaqt boʻlsa-da, insayderlar Galaxy S27 turkumiga oid qiziqarli maʼlumotlarni tarqatishni boshladi. Ushbu yangi avlod smartfonlari kompaniya ichida alohida ahamiyatga ega loyiha sifatida qaralmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Germaniyaning nufuzli WinFuture nashri xabariga koʻra, Samsung muhandislari Galaxy S27 loyihasini «Next Miracle» yoki «New Miracle» (Yangi moʻjiza) deb nomlashgan. Bu nom kompaniyaning boʻlajak flagmanlardan umidi juda katta ekanligidan dalolat beradi. Hujjatlarda qurilmalar NM1, NM2, NM3 va NM4 indekslari ostida qayd etilgan boʻlib, bu seriyada kutilmagan oʻzgarish boʻlishini anglatadi.
Toʻrtta model va yangi Pro versiyasiOlingan maʼlumotlarga koʻra, Samsung anʼanaviy uchta model (bazaviy, Plus va Ultra) oʻrniga endi toʻrtta flagmanni taqdim etishi mumkin. Roʻyxatda Galaxy S27, Galaxy S27 Plus va Galaxy S27 Ultra bilan bir qatorda Galaxy S27 Pro modeli ham paydo boʻlgan. Bu strategiya kompaniyaning premium segmentdagi tanlov imkoniyatini kengaytirish niyatida ekanligini koʻrsatadi.
Lineykaning eng yuqori pogʻonasidan joy oladigan Galaxy S27 Ultra modeli toʻrtta kameradan iborat tizimni saqlab qoladi. Taxminlarga koʻra, uning teleobyektivlaridan biri 50 megapikselli sensor va 5 karrali optik yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, ultra keng burchakli kamera uchun 50 megapikselli yangi Sony IMX855 sensori tanlangan.
Kamera imkoniyatlaridagi inqilobYangi Galaxy S27 Pro modeli ham texnik jihatdan ancha kuchli boʻlishi kutilmoqda. Unga ham Sony IMX855 sensori va 50 megapikselli teleobyektiv oʻrnatilishi aytilmoqda. Eng qiziqarli yangiliklardan biri — bu smartfonlarning old kamerasi bilan bogʻliq. Maʼlumotlarga koʻra, yuqori modellar Samsung tomonidan ishlab chiqilgan 16 megapikselli, avtofokus funksiyasiga ega frontal kamera bilan jihozlanadi.
Bundan tashqari, Galaxy S27 Pro modelining old kamerasida optik tasvir barqarorlashtirgichi (OIS) paydo boʻlishi mumkin. Bu xususiyat selfi va videoqoʻngʻiroqlar sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bazaviy Galaxy S27 va S27 Plus modellari esa quyidagi yangilanishlarga ega boʻlishi kutilmoqda:
- 50 megapikselli asosiy sensor (OIS bilan);
- 12 megapikselli ultra keng burchakli kamera;
- Yangi avlod teleobyektivi (xarakteristikalari hozircha sir tutilmoqda).
…